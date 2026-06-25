Khe hở bí ẩn giữa hai giá đỡ cốc trên ô tô thực sự có tác dụng gì?

Dù chiếc xe không có đầy đủ các tùy chọn mới nhất, bạn vẫn có thể lắp đặt thêm nhiều thiết bị cho bảng điều khiển, thậm chí vượt trội hơn cả công nghệ tích hợp sẵn. Tuy nhiên, điều thú vị là những tính năng cơ bản lại thường bị bỏ quên, như việc xác định vị trí bình xăng thông qua mũi tên nhỏ trên bảng điều khiển.

Giá đỡ cốc khá phổ biến trong nhiều mẫu xe hiện đại.

Một chủ đề đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội là khoảng trống hẹp giữa một số giá đỡ cốc. Nhiều người dùng trên Reddit đã đưa ra những giả thuyết hài hước, trong đó có ý kiến cho rằng khoảng trống này được thiết kế cho “một quả tạ nhỏ”.

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng nhiều người đồng tình rằng khoảng trống này có thể giúp các loại bình đựng đồ uống như cốc du lịch nằm gọn gàng và cân bằng, tránh tình trạng đổ cà phê lên bảng điều khiển khi lái xe. Giá đỡ cốc không phải lúc nào cũng có mặt trên xe, vì vậy nếu xe của bạn có tính năng này, hãy coi mình là người may mắn.

Tầm quan trọng của giá đỡ cốc trên ô tô

Khi nghĩ đến tiện nghi nội thất, người ta thường nghĩ đến ghế sưởi, đèn chiếu sáng và màn hình cảm ứng lớn. Tuy nhiên, giá đỡ cốc đơn giản lại là một trong những tiện ích thiết yếu mà nhiều người không thể thiếu.

Việc có giá đỡ cốc giúp tránh những tình huống cốc nước đổ trong xe.

Giá đỡ cốc đầu tiên xuất hiện trên ô tô vào những năm 1950, nhưng phải đến thập kỷ 1980, với sự ra đời của dòng xe minivan như Voyager và Caravan, tính năng này mới thực sự bùng nổ. Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh dịch vụ mua hàng qua cửa sổ ô tô trở nên phổ biến, khiến các nhà sản xuất ô tô phải bổ sung giá đỡ cốc để đáp ứng nhu cầu của người lái.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thiết kế giá đỡ cốc đều hoàn hảo. Một số mẫu xe như BMW E9X 3-Series có giá đỡ cốc nằm ở vị trí không thuận tiện, trong khi chiếc Saturn Sky lại có khay đựng cốc khó tiếp cận. Ngược lại, SUV như Infiniti QX80 lại cung cấp đến 13 chỗ để cốc, cho thấy sự đa dạng trong thiết kế này.

Dù khoảng trống giữa các chỗ để cốc có phải để đặt tay cầm hay không, không thể phủ nhận rằng những giá đỡ cốc tiện dụng đã trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm lái xe hiện đại.