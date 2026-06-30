Jeep Cherokee bản nâng cấp sắp có mặt tại thị trường Việt Nam

Thị trường SUV tại Việt Nam sắp đón thêm một mẫu xe mang đậm phong cách Mỹ khi Jeep Cherokee có thể sẽ được Thaco Auto phân phối chính hãng trong thời gian tới. Đây sẽ là sản phẩm thứ hai của thương hiệu Jeep xuất hiện tại Việt Nam sau Wrangler, góp phần mở rộng dải sản phẩm của hãng trong phân khúc xe gầm cao.

Dù thời điểm mở bán và danh mục phiên bản vẫn chưa được công bố, sự xuất hiện của Cherokee được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV mang cá tính riêng, kết hợp giữa khả năng vận hành linh hoạt và công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Jeep Cherokee có thể sẽ được Thaco Auto phân phối chính hãng trong thời gian tới.

Jeep Cherokee được xếp vào phân khúc SUV cỡ C nhưng sở hữu kích thước tổng thể khá lớn. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.775 x 1.897 x 1.714 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.870 mm. Thông số này giúp Cherokee vượt qua nhiều mẫu SUV phổ biến trên thị trường như Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento về chiều dài cơ sở, đồng thời tiệm cận các mẫu SUV cỡ D.

Điều này hứa hẹn mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn cho hành khách, đặc biệt ở hàng ghế sau. Trong danh mục sản phẩm của Jeep, Cherokee được định vị dưới Grand Cherokee và hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV phục vụ gia đình nhưng vẫn giữ được bản sắc off-road đặc trưng của thương hiệu Mỹ.

Jeep Cherokee được xếp vào phân khúc SUV cỡ C nhưng sở hữu kích thước tổng thể khá lớn.

Cherokee thế hệ mới vẫn duy trì những dấu ấn quen thuộc đã làm nên tên tuổi Jeep. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt bảy khe dựng đứng, kết hợp cụm đèn LED thiết kế liền mạch tạo cảm giác hiện đại hơn so với thế hệ trước.

Thân xe sử dụng nhiều đường nét vuông vức, khỏe khoắn, trong khi bộ mâm hợp kim có các tùy chọn kích thước từ 17 đến 20 inch tùy từng phiên bản. Hệ thống treo MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau được kỳ vọng mang lại sự cân bằng giữa khả năng vận hành trên đường phố và những cung đường địa hình nhẹ.

Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.775 x 1.897 x 1.714 mm.

Khoang lái cũng được thiết kế theo hướng thực dụng với bố cục gọn gàng, ưu tiên tính tiện dụng thay vì chạy theo xu hướng trang bị quá nhiều màn hình, đúng với triết lý của các mẫu SUV Mỹ. Thông tin về cấu hình dành cho thị trường Việt Nam hiện vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, tại thị trường quốc tế, Jeep Cherokee sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L và hai mô-tơ điện. Hệ thống này tạo ra công suất tối đa khoảng 210 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 312 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số vô cấp và hệ dẫn động AWD.

Jeep Cherokee sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L và hai mô-tơ điện.

Đáng chú ý, hệ thống dẫn động của Cherokee có khả năng tự động ngắt cầu sau khi không cần thiết nhằm giảm tổn hao năng lượng, qua đó cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện vận hành thông thường.

Việc bổ sung Cherokee cho thấy Jeep đang từng bước mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam. Nếu Wrangler hướng đến nhóm khách hàng yêu thích off-road và phong cách khác biệt, Cherokee được xem là sản phẩm thực dụng hơn khi hướng tới nhu cầu sử dụng hàng ngày nhưng vẫn giữ ADN đặc trưng của thương hiệu.

Trong bối cảnh phân khúc SUV tại Việt Nam ngày càng sôi động với sự góp mặt của nhiều mẫu xe Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, Cherokee có thể tạo dấu ấn nhờ thiết kế đậm chất Mỹ, hệ truyền động hybrid cùng khả năng vận hành bốn bánh.

Giá bán chính thức, cấu hình trang bị và thời điểm ra mắt tại Việt Nam sẽ được Thaco Auto công bố trong thời gian tới. Khi đó, Cherokee sẽ trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng yêu thích SUV cá tính nhưng vẫn ưu tiên yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ hiện đại.