Hyundai SantaFe thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam, giá hơn 1 tỷ đồng

Hyundai Santa Fe mới là sự lột xác hoàn toàn về thiết kế và trang bị đã ra mắt tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe gầm cao đến từ Hàn Quốc có mức giá từ 1,06-1,36 tỷ đồng tùy phiên bản.

Santa Fe tiếp tục sử dụng hệ thống khung gầm toàn cầu N-Platform, mang tới một vóc dáng to lớn, mạnh mẽ và sang trọng hơn. Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.780 (mm), kích thước này dài hơn 45mm, cao hơn 50mm so với thế hệ trước. Chiều dài cơ sở của xe cũng được tăng lên 50mm đạt con số 2.815mm.

Santa Fe thế hệ mới mang phong cách thiết kế ngoại thất boxy khối hộp đậm chất SUV cổ điển, với cụm đèn chiếu sáng và nắp capo đẩy lên cao, tạo nên tổng thể khỏe khoắn và thể thao. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn chiếu sáng Adaptive LED thích ứng tự động (AHB-LED), cùng cụm đèn chiếu sáng ban ngày tạo hình chữ H. Bên cạnh đó, mặt ca-lăng lấy cảm hứng từ logo Hyundai dạng phẳng 2D, làm nên tổng thể thiết kế táo bạo cá tính.

Mặt ca-lăng của xe được trang bị tính năng AAF (Active Air Flap) mở/ đóng tự động thông minh tùy theo các chế độ vận hành nhằm tối ưu hệ số cản gió nhưng vẫn đảm bảo làm mát động cơ và hệ thống phanh. Cụ thể chỉ số cản gió thế hệ thứ 5 này là 0,298Cd (ngang với một chiếc sedan) còn thế hệ trước đó là 0,33Cd.

Phần đuôi xe tiếp tục sử dụng công nghệ LED với tạo hình đèn hậu hình chữ H đồng bộ với cụm đèn trước, gia tăng khả năng nhận diện khi di chuyển. Phần đuôi xe có thiết kế phẳng hài hòa trong tổng thể thiết kế khối hộp của xe cũng như gia tăng tiện ích với cốp điện tự động.

All New Santa Fe có 3 tùy chọn mâm với kích thước 18, 20 và 21 inch với các thông số lốp tương ứng lần lượt 235/60 R18, 255/45 R20, 245/45 R21. Phiên bản Caligraphy được trang bị mâm đa chấu 21 inches tạo hình đẹp mắt, các phiên bản phiên bản còn lại sử dụng mâm 18 và 20 inch với những nan lớn. Xe được trang bị giá nóc có khả năng tải đồ tối đa 100kg, cũng như tạo thêm vẻ việt dã khỏe khoắn cho SantaFe. Bên cạnh đó xe có móc tay ẩn ở cột chữ C giúp người sử dụng dễ dàng leo lên tháo dỡ, lắp đặt đồ trên nóc xe.

Hyundai All New Santa Fe sở hữu không gian nội thất hiện đại, rộng rãi. Điểm nhấn của không gian hàng ghế trước là cụm màn hình thông tin và màn hình giải trí cảm ứng nối liền kích thước đều 12,3 inches. Cụm màn hình này hướng về phía người lái, giúp lái xe dễ dàng quan sát và sử dụng hơn khi đang lái xe. Màn hình giải trí hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay không dây.

Bảng đồng hồ trung tâm là màn hình điện tử toàn phần Full Digital 12,3 inches. Tùy theo chế độ lái mà cụm đồng hồ này có thể hiển thị theo nhiều màu sắc khác nhau, đồng thời tích hợp tính năng giám sát điểm mù BVM giúp lái xe dễ dàng quan sát.

Đặt phía trước cụm đồng hồ là hiển thị thông tin lên kính lái HUD (Head Up Display), hiển thị chi tiết các thông tin hữu ích như tốc độ hiện tại, giới hạn tốc độ, cảnh báo, dẫn đường...

Nội thất All New Santa Fe được bọc da Nappa, trần xe bọc da lộn. Phiên bản Calligraphy 6 chỗ được trang bị ghế ngồi đôi chỉnh điện và gương chiếu hậu chống chói tích hợp camera, Cần số của xe được tích hợp phía sau vô lăng dạng cần xoay, giúp giải phóng không gian và kết nối giữa ghế lái và ghế phụ. Cụm điều khiển điều hoà được sử dụng màn hình cảm ứng 6,6 inches trực quan kết hợp cùng 2 núm điều khiển giúp lái xe dễ dàng thao tác.

Các trang bị khác có thể kể đến như hệ thống ghế chỉnh điện và nhớ 2 vị trí ghế, hệ thống sấy vô lăng, sấy và thông gió hàng ghế trước, lẫy chuyển số vô lăng, gạt mưa tự động, kính trước chống mù và chống đọng nước tự động, phanh tay điện tử EPB, giữ phanh tự động Auto Hold…

Động cơ xăng Smartstream Theta III, dung tích 2.5L GDI, cho công suất tối đa 194 mã lực cùng Momen xoắn cực đại 246Nm tại 4.000 vòng/phút đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Tiếp theo là động cơ xăng, dung tích 2.5L tăng áp với công nghệ phun xăng kép trực tiếp GDI, cho công suất tối đa 281 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 422Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT). Phiên bản Prestige và Calligraphy được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Drive Mode với 4 chế độ: Eco - Comfort - Sport - Smart mang đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi khách hàng. Mẫu xe tiếp tục sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh HTRAC có thể điều chỉnh biến thiên tỉ số phân bổ lực kéo trên các bánh. Đồng thời, HTRAC trên SantaFe được bổ sung 3 chế độ địa hình Terrain Mode: Snow (Tuyết), Sand (Cát), Mud (Bùn đất).

Hyundai SantaFe thế hệ hoàn toàn mới tiếp tục được duy trì các công nghệ an toàn tiêu chuẩn: - Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA / Hệ thống phân bổ lực phanh EBD / Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS / Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM / Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA / Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA / Hệ thống thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEW Hệ thống cảnh báo chống bỏ quên người ngồi hàng ghế sau ROA Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng SCC / Hê thống cảnh báo vượt quá tốc độ giới hạn / Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS / Hệ thống chống trộm Immobilizer và 6 túi khí

Xe cũng tiếp tục được duy trì trang bị an toàn chủ động Hyundai SmartSense bao gồm: Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA / Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA / Hệ thống cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA / Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA / Hệ thống đèn tự động thông minh AHB / Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng SCC (Smart Cruise Control) / Hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn SEW / Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế DAW

Tại Việt Nam, SantaFe được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc với 5 phiên bản khác nhau cùng 7 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Vàng cát, Xanh nước biển và Xanh lục bảo. Cũng như những sản phẩm xe du lịch Hyundai được sản xuất và phân phối, All New Santa Fe được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước.

Hyundai Thành Công giới thiệu SantaFe thế hệ thứ 5 sản xuất lắp ráp tại Việt Nam và có giá bán niêm yết:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Exclusive: 1,069 Prestige 1,265 Calligraphy 7 chỗ 1,315 Calligraphy 6 chỗ: 1,315 Calligraphy Turbo 1,365

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]