Hyundai SantaFe thế hệ mới bốc cháy khi đang chạy thử

Vừa qua, một chiếc xe thử nghiệm Hyundai SantaFe facelift vừa xảy ra sự cố cháy trong quá trình chạy thử tại Hàn Quốc. Dù vụ việc thu hút nhiều chú ý, Hyundai khẳng định đây là tình huống nằm trong phạm vi kiểm soát và không làm thay đổi kế hoạch ra mắt mẫu SUV này trong thời gian tới.

Theo truyền thông Hàn Quốc, sự cố xảy ra gần trạm thu phí trên đường cao tốc Ulsan, ngay sau khi chiếc SantaFe tiền thương mại rời tổ hợp sản xuất của Hyundai tại Ulsan để thực hiện lộ trình thử nghiệm định kỳ. Đây là mẫu xe dành cho thị trường xuất khẩu. Đám cháy khiến chiếc xe bị hư hại nặng, song người lái đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn, không ghi nhận thương vong.

Hyundai SantaFe facelift vừa xảy ra sự cố cháy trong quá trình chạy thử tại Hàn Quốc.

Ngay sau vụ việc, Hyundai đã nhanh chóng thu hồi xác xe và khởi động quy trình điều tra kỹ thuật. Hãng cho biết các sự cố phát sinh trong giai đoạn thử nghiệm là một phần của quá trình kiểm soát chất lượng, nhằm phát hiện sớm rủi ro và hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

Đến thời điểm hiện tại, Hyundai chưa công bố nguyên nhân cụ thể của vụ cháy cũng như cấu hình hệ truyền động của chiếc xe gặp nạn. Trước những đồn đoán liên quan đến công nghệ EREV (xe điện mở rộng phạm vi), các chuyên gia trong ngành nhận định cần chờ kết luận chính thức, bởi khả năng sự cố xuất phát từ hệ thống nhiên liệu, điện phụ trợ hoặc các bộ phận cơ khí khác vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

Hyundai đã nhanh chóng thu hồi xác xe và khởi động quy trình điều tra kỹ thuật.

Điểm đáng chú ý là Hyundai khẳng định sự cố này không ảnh hưởng đến tiến độ ra mắt SantaFe facelift cũng như chiến lược điện hóa tổng thể của hãng. Các chương trình thử nghiệm khác vẫn đang được triển khai theo kế hoạch, với yêu cầu an toàn được siết chặt hơn.

Ở góc độ tích cực, vụ việc cho thấy vai trò quan trọng của các bài thử nghiệm thực tế trong việc nâng cao độ an toàn và độ tin cậy của xe trước khi đến tay người tiêu dùng. Những dữ liệu thu thập được từ quá trình điều tra sẽ giúp Hyundai hoàn thiện hơn các giải pháp kỹ thuật, giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn thương mại hóa.