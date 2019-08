Hyundai Palisade 2020 lộ giá niêm yết cao hơn 1,8 tỷ như lời đồn đoán

Thứ Năm, ngày 01/08/2019 19:00 PM (GMT+7)

Mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade có giá bán niêm yết là 2,2 tỷ VNĐ, cao hơn so với những dự đoán trước đây của giới điệu mộ xe.

Mạng xã hội gần đây lan truyền một bảng báo giá chi tiết các mẫu xe do TC Motors phân phối trong đó có Hyundai Palisade 2020. Mức giá của các mẫu xe cũng hoàn toàn trùng khớp so với giá bán lẻ hiện tại ở các đại lý Hyundai. Do vậy, giá bán của Palisade với mức 2,2 tỷ VNĐ được cho là chính xác.

Thêm vào đó, trong bảng báo giá trên còn ghi rõ phiên bản cụ thể của mẫu xe Palisade sẽ được phân phối tại Việt Nam là bản 2.2L với hộp số tự động 8 cấp, cho ra công suất tối đa 197 mã lực và 441 Nm mô-men xoắn.

Mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade với ba hàng ghế và tám chỗ ngồi, được giới thiệu lần đầu tiên tại Los Angeles Auto Show 2018, định vị là đối thủ ngang tầm với Hyundai Santa Fe.

Vào khoảng đầu tháng 5/2019, Palisade từng xuất hiện với số lượng giới hạn ở thủ đô Hà Nội dưới danh nghĩa xe nhập cho đại sứ quán và dùng nội bộ. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ gần đây lại cho thấy TC Motor đang có chiến lược đưa mẫu SUV fullsize này về Việt Nam để làm đối trọng với Ford Explorer.

Hyundai Palisade 2020 sở hữu thiết kế độc đáo và khỏe khoắn, trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, hoàn toàn ăn khớp với cụm đèn pha LED... Đèn chạy ban ngày LED và gương bên tích hợp xi-nhan tạo thành một thể liền mạch, thống nhất. Kích thước tổng thể D x R x C tương ứng: 4.980 x 1.975 x 1.750mm.

Bên trong khoang cabin, Hyundai Palisade đặc trưng với nội thất cao cấp ghế ngồi bọc da, bệ tỳ tay cỡ lớn, màn hình cảm ứng kích thước 10,25 inch trung tâm có hỗ trợ kết nối Android Auto/ Apple CarPlay. Đây là một trong mẫu SUV xếp vị trí đầu bảng của Hyundai, xe được trang bị rất nhiều công nghệ tiện nghi giải trí và hỗ trợ lái có thể nhắc đến như: màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), kiểm soát hành trình thông minh, điều hướng, tính năng “Talk Talk’’ cho phép người lái trò chuyện và trao đổi riêng tư với khách hàng ngồi ở ghế thứ 2 và thứ 3,...

Các trang bị an toàn trên Hyundai Palisade 2020 như: cảnh báo va chạm trước (FCA) và phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCCA), cảnh báo người lái mất tập trung (DAW), đèn pha hỗ trợ chiếu xa - High Beam Assist (HBA),...​

Tóm lại, mọi thứ đều vẫn đang là đồn đoán, phía TC Motors vẫn chưa có công bố chính thức. Nhưng với mức giá niêm yết 2,2 tỷ VNĐ, Hyundai Palisade sẽ là đối thủ trực diện của Ford Explorer.