Honda Civic Type R bản nâng cấp ra mắt và có thêm nhiều trang bị mới

Honda Civic Type R mới được nâng cấp giữa vòng đời với hàng loạt điều chỉnh ở hệ thống treo, phanh, khí động học và công nghệ trong cabin. Đáng chú ý, động cơ 2.0L tăng áp vẫn duy trì công suất 315 mã lực, trong khi hộp số sàn 6 cấp tiếp tục là trang bị đặc trưng của mẫu hot hatch hiệu năng cao.

Sau hơn 4 năm kể từ khi thế hệ Civic Type R thứ sáu, mã FL5, xuất hiện, Honda đã giới thiệu phiên bản nâng cấp cho đời 2027. Thay vì chạy theo cuộc đua tăng công suất, hãng xe Nhật Bản tập trung cải thiện khả năng kiểm soát, phản hồi và mức độ tiện dụng hàng ngày của mẫu xe thể thao.

Xe sở hữu phần đầu xe được thiết kế lại theo hướng hầm hố hơn. Cánh chia gió phía trước được làm sâu hơn, trong khi cửa hút gió phía dưới được mở rộng. Theo Honda, những thay đổi này không chỉ tạo diện mạo thể thao mà còn giúp tối ưu luồng không khí đi vào khoang động cơ, giảm nhiễu loạn và cải thiện hiệu quả làm mát.

Honda Civic Type R vừa được nâng cấp giữa vòng đời với hàng loạt điều chỉnh mới.

Cánh chia gió mới đồng thời góp phần tăng lực ép xuống ở tốc độ cao, hỗ trợ khả năng ổn định khi vận hành trên đường đua. Bên cạnh các màu sơn quen thuộc như Boost Blue Pearl, Sonic Gray Pearl và Championship White, Civic Type R 2027 được bổ sung màu Meteorite Gray Metallic mới.

Điểm đáng chú ý là Honda không thay đổi hệ truyền động trên Civic Type R 2027. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng I4, dung tích 2.0L tăng áp K20C, cho công suất 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số sàn 6 cấp, đi kèm hệ thống tự động đồng tốc vòng tua Rev Match.

Honda cho biết hệ thống Rev Match trên phiên bản mới được cải tiến để phản hồi nhanh hơn, giúp quá trình tăng vòng tua khi về số diễn ra mượt mà và chính xác hơn. Việc tiếp tục duy trì hộp số sàn cũng giúp Civic Type R giữ được bản sắc riêng trong nhóm xe hiệu năng cao. Theo Honda, đây vẫn là mẫu hot hatch duy nhất tại thị trường Mỹ chỉ sử dụng hộp số sàn.

Cánh chia gió mới góp phần tăng lực ép xuống ở tốc độ cao, hỗ trợ khả năng ổn định khi vận hành.

Honda đồng thời nâng cấp khả năng hoạt động của gói Honda Sensing trên xe. Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS được cải thiện khả năng nhận diện mô tô và xe đạp bên cạnh người đi bộ. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng được tinh chỉnh để phản ứng nhanh hơn khi tăng tốc và phanh.

Trong khi đó, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường được cải thiện khả năng xử lý những thay đổi liên quan đến độ nghiêng mặt đường. Civic Type R 2027 cũng được trang bị hệ thống phanh sau va chạm Post-Collision Braking tiêu chuẩn nhằm giảm nguy cơ xảy ra va chạm liên tiếp.

Tập trung cải thiện hệ thống treo và phanh

Thay đổi quan trọng trên Civic Type R 2027 nằm ở hệ thống giảm chấn. Honda tối ưu khả năng làm việc của hệ thống treo ở chế độ +R nhằm cải thiện độ bám đường và khả năng bám theo bề mặt đường. Các tinh chỉnh này đồng thời giúp hạn chế hiện tượng thân xe nảy và giảm độ dội khi xe đi qua những đoạn đường gồ ghề.

Nhờ đó, Civic Type R được kỳ vọng vừa ổn định hơn khi vào cua, vừa dễ kiểm soát hơn khi vận hành trên đường phố. Hệ thống phanh cũng được điều chỉnh. Honda bổ sung một lò xo dạng càng vào cơ cấu bàn đạp nhằm giảm độ rơ, qua đó tạo cảm giác bàn đạp trực tiếp và rõ ràng hơn.

Với một mẫu xe được phát triển thiên về trải nghiệm lái như Civic Type R, những thay đổi này có ý nghĩa thực tế hơn việc đơn thuần tăng thêm vài mã lực. Phản hồi từ bàn đạp phanh, khả năng kiểm soát thân xe và tốc độ đáp ứng khi về số đều ảnh hưởng trực tiếp tới cảm giác của người lái.

Lần đầu có ghế trước sưởi

Bên cạnh những nâng cấp về khả năng vận hành, Honda cũng bổ sung một số trang bị nhằm tăng tính tiện dụng cho Civic Type R. Đáng chú ý nhất là ghế thể thao phía trước lần đầu được tích hợp tính năng sưởi. Bề mặt ghế được thiết kế lại với họa tiết đục lỗ mới, trong khi khoang nội thất sử dụng thêm vật liệu Ultrasuede ở bảng táp-lô và phần trên của cửa trước.

Một số chi tiết nội thất cũng được chuyển sang tông tối hơn, bao gồm cần số nhôm, tay nắm cửa, các núm điều khiển điều hòa và một số chi tiết trang trí. Hệ thống giải trí được cập nhật với Google built-in và Google Gemini. Xe cũng có hai cổng USB-C, gương chiếu hậu chống chói tự động cùng một số nâng cấp về hệ thống hỗ trợ lái Honda Sensing.

Tại Mỹ, Honda Civic Type R có giá niêm yết từ 48.695 USD tương đương khoảng 1,32 tỷ đồng nếu quy đổi trực tiếp. Và có thể thêm các chi phí vận chuyển và giá giao đến đại lý (TSRP) được Honda công bố ở mức cao hơn thực tế.

Xe cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi dòng Type R tròn 30 năm trên phạm vi toàn cầu và 10 năm kể từ khi thế hệ Type R hiện đại được giới thiệu tại Bắc Mỹ. Với lần nâng cấp này, Honda không biến Civic Type R thành một mẫu xe mạnh hơn về thông số. Thay vào đó, hãng lựa chọn cải thiện những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm sau vô-lăng, từ hệ thống treo, phanh, khả năng làm mát đến tốc độ phản hồi của hộp số.

Đồng thời, việc bổ sung ghế sưởi, vật liệu cao cấp và các công nghệ hỗ trợ mới cho thấy Honda đang cố gắng cân bằng giữa hai vai trò của Civic Type R: một mẫu xe hiệu năng cao dành cho đường đua nhưng vẫn đủ tiện dụng để sử dụng hàng ngày.