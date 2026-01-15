Điểm tên những mẫu xe mới ra mắt thị trường Việt trước Tết Nguyên đán

1. Honda CR-V Hybrid (lắp ráp trong nước)

Honda CR-V bản Hybrid mới từ năm 2026 đã chuyển từ nhập khẩu Thái Lan sang lắp ráp trong nước. Đây là phiên bản nằm trong danh sách các mẫu sắp ra mắt đang nhận đặt hàng và dự kiến bàn giao xe trước Tết Nguyên đán 2026 ( khoảng cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2026).

Đây là một trong những lựa chọn ở phân khúc SUV/CUV được khách Việt quan tâm trong thời gian gần đây. Theo thông tin từ đại lý, Honda CR-V bản hybrid lắp ráp trong nước có thể sẽ có bản giá rẻ để tiếp cận khách hàng tốt hơn.

Ảnh minh họa

Honda CR-V Hybrid (e:HEV) lắp ráp trong nước là phiên bản hybrid thế hệ mới của Honda Việt Nam, bắt đầu sản xuất tại nhà máy Phú Thọ từ đầu năm nay, với mục tiêu mang đến phiên bản tiết kiệm nhiên liệu, nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi như Honda Sensing, Google built-in, âm thanh Bose (tùy bản), hướng đến các phiên bản L và RS giá hợp lý hơn phiên bản nhập khẩu

Bên cạnh đó, động cơ xe cũng được giữ nguyên như bản nhập khẩu hiện nay khi kết hợp máy xăng 2.0 (146 mã lực) và hai mô tơ điện công suất tương đương 181 mã lực. Tổng công suất của xe đạt 204 mã lực đi kèm hộp số loại e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

2. Toyota Hilux thế hệ mới 2026

Toyota Hilux thế hệ mới 2026 được xác nhận sẽ ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 1 này. Hiện các đại lý đã nhận cọc với mẫu xe này và dự kiến bàn giao xe trước Tết Nguyên đán 2026.

Toyota Hilux thế hệ mới (có thể gọi là Hilux Travo) mang diện mạo "Cyber Sumo" vuông vức, khỏe khoắn hơn, khung gầm nâng cấp, hệ thống trợ lực lái điện và lần đầu có phiên bản điện (BEV). Đây là mẫu xe được đánh giá có sức cạnh tranh mạnh mẽ với Ford Ranger và Mitsubishi Triton, với nhiều tùy chọn động cơ và công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến.

Ảnh minh họa

Toyota Hilux 2026 dự kiến bán ra với 3 phiên bản khác nhau, một bản số sàn và hai bản số tự động. Các phiên bản đều sử dụng chung động cơ dung tích 2.8 lít. Nếu thông tin trên là chính xác, Toyota Hilux mới tại Việt Nam sẽ giống với thị trường Thái Lan, trang bị động cơ dầu diesel 2.8L, sản sinh công suất hơn 200 mã lực, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Hilux 2026 vẫn được trang bị động cơ diesel mạnh mẽ, hệ thống mild-hybrid 48V, cùng với động cơ tăng áp mới và khả năng tương thích nhiên liệu trung hòa carbon. Đây là lần đầu tiên có bản Hilux điện hoàn toàn, sử dụng động cơ kép và pin lithium-ion, giữ nguyên khả năng off-road. Nội thất của xe được trang bị hiện đại hơn với màn hình lớn, cụm đồng hồ kỹ thuật số và các nút điều khiển vật lý tiện dụng.

Về thiết kế, Toyota Hilux thế hệ mới có diện mạo hiện đại hơn nhiều ở cả nội và ngoại thất, đi kèm nhiều công nghệ hiện đại hơn. Với phiên bản mới hoàn toàn, Toyota Hilux được kỳ vọng sẽ có sức cạnh tranh tốt hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

3. Lạc Hồng 900 LX

Lạc Hồng 900 LX là mẫu SUV lớn đặc biệt xếp vào bảng hàng cao cấp và đắt nhất hiện nay của VinFast. Ngoài các bản chống đạn dành cho các nguyên thủ thì các bản tiêu chuẩn của Lạc Hồng 900 LX đang được các đại lý nhận cọc.

Theo nguồn tin tham khảo trên thị trường từ các đại lý thì giá của Lạc Hồng 900 LX khoảng gần 5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Lạc Hồng 900 LX có nhiều đặc điểm vượt trội hơn so với thiết kế của VF 9, mặt ca-lăng, đuôi xe, khoang nội thất hạng thương gia được làm mới, sử dụng vật liệu cao cấp. Hiện chưa rõ cấu hình trang bị chi tiết cho bản tiêu chuẩn của Lạc Hồng 900 LX, tuy nhiên theo một số nguồn thông tin chưa chính thống từ hãng thì xe được trang bị hai động cơ điện cho công suất tổng khoảng 402 – 455 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm và tăng tốc 0–100 km/h khoảng 6,8 giây

Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn có các thông số kỹ thuật tương tự bản Plus của VF 9, với hai mô tơ điện công suất 150 kW ở mỗi trục, cho tổng công suất 300 kW (402 mã lực), dung lượng pin 123 kWh, trọng lượng 3.035 kg với quãng đường di chuyển lên tới 595 km. Nội thất được trang bị Da Nappa, gỗ cao cấp, nhiều chi tiết mạ vàng ( sử dụng cho phiên bản đặc biệt).

4. Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS là phiên bản Sedan hiệu suất cao, thể thao của dòng Skoda Octavia, được nhập khẩu nguyên chiếc và có giá cạnh tranh (khoảng 1,608 tỷ đồng) tại Việt Nam, nhắm đến những khách hàng là người yêu tốc độ. Octavia RS được định hình sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Subaru WRX (có giá khoảng 1.699 - 1.799 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Xe được trang bị động cơ 2.0 TSI mạnh mẽ 265 mã lực, hộp số DSG 7 cấp, thiết kế hầm hố cùng các trang bị cao cấp như ghế thể thao, màn hình 13 inch, và hệ thống treo tinh chỉnh. Thiết kế ngoại thất mang dáng vẻ thể thao mạnh mẽ với cản trước/sau riêng, logo RS, mâm 19 inch, chi tiết đen bóng. Nội thất ghế được thao bọc da Alcantara, vô lăng D-cut, màn hình giải trí 13 inch. Về công nghệ và tiện ích, xe được trang bị màn hình trung tâm 13 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Màn hình kỹ thuật số sau vô lăng, hệ thống âm thanh Canton, sạc không dây; gói hỗ trợ lái ADAS (Travel Assist 2.5), HUD (tùy phiên bản).

Mẫu sedan Skoda Octavia RS đã bắt đầu được nhận đặt cọc tại Việt Nam và dự kiến về nước để giao tới tay khách hàng trước Tết Nguyên đán 2026.

5. Lynk & Co 900

Lynk & Co 900 là dòng xe SUV PHEV hạng sang cỡ lớn của thương hiệu Lynk & Co, Trung Quốc – Thụy Điển đang nhận đặt hàng tại đại lý cho các suất giao sớm, giá dự kiến khoảng 3,2 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc Trung Quốc.

Thông tin chính thức về cấu hình, thông số kỹ thuật cụ thể cho thị trường Việt Nam vẫn còn chưa được đưa ra một cách chính xác, nhưng hiện nay các đại lý đã nhận cọc và dự kiến ra mắt đầu 2026 sẽ được bàn giao trước hoặc sau Tết Nguyên đán tuỳ vào tiến độ nhập khẩu. Nhiều khả năng phiên bản tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ xăng / mild-hybrid hoặc hybrid (giống các thị trường ASEAN).

Ảnh minh họa

Tại Trung Quốc, tùy phiên bản, công suất hệ truyền động PHEV sử dụng trên Lynk & Co 900 dao động từ khoảng 710 đến 870 mã lực. Động cơ sử dụng trên Lynk & Co 900 loại kết hợp máy xăng 2.0L tăng áp và ba mô tơ điện. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Pin dung lượng 52,38 kWh cho khả năng di chuyển chỉ thuần điện theo chuẩn WLTP đạt 185 km ở bản thấp và khoảng 220 km ở bản cao, trong khi tổng quãng đường kết hợp lên tới hơn 1.400 km.

Theo phiên bản được bày bán tại thị trường Trung Quốc thì khoang nội thất của xe được thiết kế 6 ghế ngồi độc lập, ghế trước massage 16 điểm, ghế hành khách xoay 180 độ, có tủ lạnh mini, màn hình Sky Screen 30 inch độ phân giải 6K và hệ thống âm thanh Harman Kardon 31 loa cho âm thanh sống động hơn.