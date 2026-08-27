Đây là mẫu xe Toyota Corolla đặc biệt kỷ niệm 60 năm

Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition – phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm ra đời mẫu xe sedan Corolla, với thiết kế ngoại thất riêng biệt, bổ sung trang bị và giới hạn sản xuất 2.500 chiếc trên toàn cầu.

Điểm nhấn khác nằm ở bộ mâm 18 inch hai tông màu, cũng là trang bị độc quyền của Corolla 60th Anniversary Special Edition. Toyota đồng thời loại bỏ logo SE truyền thống và thay bằng tem “60th Anniversary” trên cửa sau.

Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm.

Bên trong, Corolla phiên bản đặc biệt sử dụng ghế thể thao phối hai màu đen-đỏ. Xe được trang bị hệ thống giải trí Toyota Audio Multimedia với màn hình 10,5 inch, cùng các chi tiết nhận diện phiên bản đặc biệt như bậc cửa và thảm sàn mang logo kỷ niệm 60 năm.

Bên trong, Corolla phiên bản đặc biệt sử dụng ghế thể thao phối hai màu đen-đỏ.

Ở phiên bản đặc biệt, xe được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.8L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 138 mã lực. Toyota chỉ sản xuất 2.500 chiếc Corolla phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm. Hiện hãng chưa công bố giá bán. Xe sẽ xuất hiện vào đầu năm 2027.

Xe được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.8L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 138 mã lực.

Phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm phát triển từ Corolla Hybrid SE. Xe có hai tùy chọn màu ngoại thất gồm Ice Cap và Supersonic Red. Trong đó, Supersonic Red là màu sơn dành riêng cho phiên bản kỷ niệm.