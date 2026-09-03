Loạt sedan cũ gần 20 năm tuổi, giá trên dưới 200 triệu đồng

Thị trường ô tô đã qua sử dụng hiện có nhiều lựa chọn ở tầm giá trên dưới 200 triệu đồng, trong đó đáng chú ý là những mẫu sedan từng thuộc các phân khúc từ hạng C đến hạng D. Xe có tuổi đời khoảng 10-20 năm nhưng vẫn được người mua quan tâm nhờ kiểu dáng, trang bị và khả năng vận hành.

Trong số những chiếc sedan cũ đang được chào bán, có mẫu đã gần 20 năm tuổi nhưng vẫn giữ được ngoại hình khá nguyên bản, một số xe từng thuộc nhóm sedan hạng D, sở hữu động cơ dung tích lớn và nhiều trang bị.

Dưới đây là một số mẫu đang được rao bán tại Hà Nội:

Honda Civic 1.8 AT 2008 giá 190 triệu đồng

Một chiếc Honda Civic 1.8 AT sản xuất năm 2008 đang được chào bán với giá khá rẻ chỉ 190 triệu đồng. Theo thông tin rao bán, xe đã chạy khoảng 90.000 km.

Anh Nguyễn Hoài Sơn (Hà Nội), người bán xe cho biết, chiếc Civic vẫn giữ tình trạng nguyên bản, máy và hộp số nguyên zin. Xe có đủ 2 chìa khóa, nội thất bọc da và đã được làm cách âm toàn bộ. Bộ lốp trên xe cũng được thay mới.

Honda Civic 1.8 AT 2008.

Civic 2008 thuộc thế hệ thứ 8, sử dụng động cơ xăng 1.8L i-VTEC, kết hợp hộp số tự động 5 cấp. Thiết kế của thế hệ này mang kiểu dáng khá đặc trưng với phần đầu thấp, đèn pha lớn và thân xe thiên về phong cách thể thao.

Ở thời điểm hiện tại, lợi thế của chiếc xe nằm ở kiểu dáng vẫn tương đối trẻ, kích thước vừa phải và động cơ 1.8L không quá lớn. Tuy nhiên, với một chiếc xe đã sử dụng gần 20 năm, người mua cần đặc biệt quan tâm đến lịch sử bảo dưỡng, hệ thống treo, cao su chân máy, điều hòa và tình trạng hộp số trước khi xuống tiền.

Hyundai Azera 3.3 2007 giá gần 175 triệu đồng

Ở mức giá gần 200 triệu đồng còn có Hyundai Azera 3.3 sản xuất năm 2007 đang được chào bán với giá 175 triệu đồng. Đây là chiếc sedan từng được định vị cao hơn những mẫu xe phổ thông cùng thời.

Theo thông tin rao bán, chiếc xe có nguồn gốc từ Đại sứ quán Hàn Quốc và hiện đã hoàn tất thủ tục sang tên cá nhân. Người bán cho biết xe có thân vỏ và máy móc còn nguyên bản.

Hyundai Azera 3.3 2007.

Azera 2007 sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.3L, kết hợp hộp số tự động 5 cấp. So với những mẫu sedan hạng C sử dụng động cơ 1.8-2.0L, cấu hình V6 3.3L đem lại khả năng vận hành mạnh hơn nhưng đồng thời cũng kéo theo mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng có thể cao hơn.

Chiếc Azera được rao bán có chiều dài thân xe khoảng 5 m, trang bị 2 ghế chỉnh điện và hệ thống âm thanh Infiniti 9 loa. Những trang bị này cho thấy định hướng sedan hạng D của mẫu xe.

Ưu điểm của Azera nằm ở không gian, động cơ V6 và trang bị tiện nghi. Ngược lại, tuổi xe đã gần 20 năm và động cơ dung tích lớn là những yếu tố người mua cần cân nhắc, đặc biệt khi sử dụng xe thường xuyên trong đô thị.

Peugeot 408 2.0 2014 giá 238 triệu đồng

Có giá cao hơn hai mẫu xe trên, một chiếc Peugeot 408 phiên bản GAT 2.0 sản xuất năm 2014 đang được anh Nguyễn Hoài Sơn chào bán với giá 238 triệu đồng. Xe được giới thiệu đã chạy khoảng 90.000 km và còn giữ tình trạng đẹp.

Theo thông tin từ người bán, xe có nội thất da, hai chìa khóa, 4 lốp mới. Danh sách trang bị gồm cửa sổ trời, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống cân bằng điện tử, ABS, màn hình Android và cốp mở điện.

Peugeot 408 2.0 2014

Peugeot 408 đời 2014 sử dụng động cơ xăng 2.0L, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. So với những mẫu sedan phổ thông cùng tầm tiền trên thị trường xe cũ, chiếc 408 gây chú ý bởi nguồn gốc châu Âu và danh sách trang bị tương đối đầy đủ.

Thiết kế của 408 theo hướng sedan truyền thống, với khoang cabin rộng và ngoại hình ít thay đổi theo thời gian. Ưu điểm của xe là trang bị khá nhiều, hộp số tự động 6 cấp và tuổi đời thấp hơn đáng kể so với hai mẫu xe phía trên.

Tuy nhiên, người mua xe Peugeot cũ cần lưu ý đến tình trạng linh kiện, hệ thống điện và lịch sử bảo dưỡng, bởi đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sử dụng một chiếc xe đã qua hơn một thập kỷ.

Toyota Camry LE 2.4 2008 giá 276 triệu đồng

Ở mức giá cao nhất trong danh sách là Toyota Camry LE 2.4 sản xuất năm 2008 tại Mỹ, hiện được chào bán với giá 276 triệu đồng.

Theo thông tin rao bán, xe chỉ có một chủ sử dụng từ khi mua mới và đã vận hành hơn 100.000 dặm (khoảng 160.934 km). Người bán cho biết thân vỏ, động cơ và các chi tiết cơ khí vẫn giữ nguyên bản. Xe có nội thất da, ghế chỉnh điện, mâm đúc và đủ 2 chìa khóa.

Toyota Camry LE 2.4 2008.

Camry LE 2008 thuộc thế hệ XV40, sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 2.4L, kết hợp hộp số tự động 5 cấp. Đây là cấu hình phổ biến của Camry tại thị trường Mỹ trong giai đoạn này.

So với Civic 1.8, Camry có kích thước lớn hơn, không gian cabin rộng hơn và hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu sedan phục vụ gia đình. Động cơ 2.4L cũng cho khả năng vận hành phù hợp với kích thước xe.

Ưu điểm của chiếc Camry nằm ở không gian, trang bị và tình trạng được người bán mô tả là còn nguyên bản. Dù vậy, xe đã gần 20 năm tuổi và quãng đường sử dụng hơn 100.000 dặm. Đây là những yếu tố cần được kiểm tra kỹ, đặc biệt với hệ thống động cơ, hộp số, hệ thống treo và các chi tiết điện trước khi mua.

Nhìn chung, ở tầm giá khoảng 200-276 triệu đồng, những chiếc sedan này cho thấy thị trường xe cũ có khá nhiều lựa chọn nếu người mua chấp nhận xe đã qua nhiều năm sử dụng. Civic hướng tới sự gọn gàng, Azera nổi bật với động cơ V6 và trang bị của một mẫu sedan hạng D, Peugeot 408 có tuổi đời thấp hơn cùng danh sách tiện nghi khá đầy đủ, trong khi Camry tập trung vào không gian và cấu hình vận hành quen thuộc.

Nguồn ảnh: Nguyễn Hoài Sơn