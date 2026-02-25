Hãng xe Nhật dẫn đầu bảng xếp hạng an toàn theo tiêu chuẩn mới

Mazda dẫn đầu bảng xếp hạng an toàn Consumer Reports theo tiêu chuẩn Safety Verdict mới, nhấn mạnh an toàn vận hành và khả năng sử dụng thực tế. Consumer Reports (CR) vừa công bố bảng xếp hạng an toàn mới dựa trên hệ thống đánh giá mang tên Safety Verdict, trong đó Mazda vươn lên vị trí dẫn đầu.

Kết quả này gây chú ý khi thương hiệu Nhật Bản vượt qua nhiều hãng vốn được xem là tiêu chuẩn về an toàn như Volvo hoặc các hãng xe công nghệ. Khác với phương pháp truyền thống chỉ tập trung vào khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm, Safety Verdict mở rộng tiêu chí sang trải nghiệm sử dụng thực tế. Hệ thống chia mức đánh giá thành ba cấp độ gồm Basic, Better và Best.

Để đạt cấp cao nhất, một mẫu xe phải vượt qua các bài thử va chạm của hai tổ chức an toàn tại Mỹ là NHTSA và IIHS, đồng thời trang bị các công nghệ hỗ trợ lái tiêu chuẩn như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Ngoài ra, mức độ dễ sử dụng của giao diện điều khiển cũng được đưa vào chấm điểm nhằm giảm nguy cơ người lái mất tập trung.

Theo Consumer Reports, yếu tố giúp Mazda tạo khác biệt nằm ở cách thiết kế khoang lái và hệ thống điều khiển. Các mẫu xe của hãng được đánh giá cao nhờ bố trí trực quan, cho phép người lái thao tác nhanh mà không phải rời mắt khỏi đường quá lâu.

Ngược lại, một số thương hiệu dù đạt điểm cao ở thử nghiệm va chạm vẫn bị trừ điểm do hệ thống điều khiển trung tâm phức tạp, yêu cầu nhiều thao tác trên màn hình cảm ứng. Mazda vẫn duy trì vị trí dẫn đầu dù danh mục sản phẩm có cả những mẫu xe nhẹ và thiên về trải nghiệm lái như MX-5 Miata, vốn thường gặp bất lợi trong các bài thử nghiệm va chạm vật lý.

Một trong những mẫu xe đóng góp lớn vào kết quả của Mazda là CX-70, khi đạt điểm số gần như tuyệt đối từ cả IIHS và NHTSA. Theo Consumer Reports, xu hướng đánh giá an toàn hiện nay không chỉ tập trung vào khả năng chịu va chạm mà còn hướng đến khả năng phòng tránh rủi ro trước khi tai nạn xảy ra.

Bảng xếp hạng cũng ghi nhận các vị trí tiếp theo thuộc về Genesis, Acura, Lincoln và Hyundai. Điều này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các hãng trong việc phát triển hệ thống hỗ trợ lái và thiết kế giao diện thân thiện.

Kết quả của Consumer Reports cho thấy khái niệm xe an toàn đang thay đổi. Ngoài độ cứng vững cấu trúc và các hệ thống bảo vệ thụ động, khả năng vận hành trực quan và giảm xao nhãng cho người lái trở thành yếu tố quan trọng.

Một số chuyên gia cũng đặt câu hỏi liệu Mazda có tiếp tục duy trì cách tiếp cận này trong các thế hệ xe mới, khi xu hướng số hóa nội thất với nhiều màn hình đang ngày càng phổ biến. Tuy vậy, bảng xếp hạng mới cho thấy các tiêu chuẩn an toàn đang dịch chuyển theo hướng cân bằng giữa công nghệ và trải nghiệm sử dụng thực tế.