Hãng xe Mỹ JEEP tăng giá loạt xe tại Việt Nam,

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Nhà nhập khẩu và phân phối Jeep tại Việt Nam chính thức thay đổi giá bán mẫu SUV – Wrangler trong tháng 10, với mức tăng cao nhất lên tới 160 triệu đồng.

Sau gần 10 tháng có mặt vào hoạt động tại thị trường Việt Nam, hãng xe Mỹ JEEP chính thức đưa ra mức điều chỉnh giá tăng cho các dòng xe phân phối tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, các phiên bản Willys, Sahara Altitude và Rubicon (cả bản 2 cửa và bản 4 cửa) sẽ tăng giá từ 20 – 160 triệu đồng tuỳ các phiên bản.

Ra đời từ năm 1941 với xuất xứ từ dòng xe quân sự, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, JEEP đã được nhiều thành tựu đáng tự hào, trở thành một thương hiệu đại diện cho nền văn hóa chơi xe địa hình với các sản phẩm dẫn đầu xu hướng.

Hiện tại JEEP Việt Nam đang phân phối hai dòng xe được cả thế giới yêu chuộng là Jeep Wrangler và Jeep Gladiator với các phiên bản từ Sport, Sahara, Rubicon. Tại thời điểm ra mắt, JEEP Wrangler được JVA niêm yết mức giá bán lần lượt cho ba phiên bản: Sport, Sahara và Rubicon là: 2,948 – 3,268 và 3,388 tỷ đồng. Và hai phiên bản Jeep Gladiator Sport và Rubicon được bán với giá tương ứng từ 3,218 và 3,498 tỷ đồng.

Trong khi đó, các mẫu bán tải Gladiator vẫn giữ nguyên giá bán so với tháng trước. Hiện nhà phân phối không công bố lí do vì sao lại tăng giá một số phiên bản của chiếc Wrangler trong tháng này. Trước đó, nhà nhập khẩu và phân phối Jeep tại Việt Nam (JVA - Jeep Việt Nam Automobiles) đã phải triệu hồi Jeep Wrangler 2020 tại Việt Nam, tương tự các mẫu xe tại Mỹ do nguy cơ hỏa hoạn vì đường ống cung cấp nhiên liệu bị hở.​​​​​​

Trên thực tế, Công ty JVA đang phân phối thêm thương hiệu RAM tại Việt Nam với mức giá hơn 5 tỷ đồng cho mẫu xe bán tải cỡ lớn và sở hữu động cơ khủng HEMI V8, dung tích 5.7L.

