Hãng xe châu Âu giảm giá từ 80 đến 110 triệu đồng cho dòng xe SUV hạng C tại Việt Nam

Mẫu xe Skoda Karoq được giảm tiền mặt đến 110 triệu đồng, tặng gói nâng cấp chính hãng nhập khẩu từ châu Âu, áp dụng trong tháng 8. Cụ thể, chương trình ưu đãi cho mẫu SUV cỡ C Karoq được hãng tung ra và áp dụng trong tháng này, dành cho hai phiên bản Style và Ambition.

Ngoài ưu đãi về tiền mặt, khách mua sẽ nhận thêm gói nâng cấp chính hãng nhập khẩu từ châu Âu bao gồm các phụ kiện và bộ vành tùy chọn kích thước 17 hoặc 18 inch. Mẫu SUV cỡ C Karoq được hãng bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, ưu đãi 1 năm bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Skoda Karoq được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.4L tăng áp TSI, cho công suất 147 mã lực và sức kéo 250 Nm. Hộp số tự động 8 cấp. Mẫu SUV cỡ C đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP, phát triển trên nền tảng khung gầm MQB, chung với các dòng xe của Audi hay Porsche. Ngoài ra, xe có 7 túi khí và nhiều công nghệ an toàn.

Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi và hàng ghế thứ hai có khả năng điều chỉnh linh hoạt, giúp tăng thể tích khoang chứa đồ lớn hơn. Xe sở hữu thiết kế "Simple Clever" nổi bật qua những chi tiết thông minh, tiện dụng như hộc đựng ô tích hợp, móc treo túi xách, khay đựng rác mini...

Ngoài ra, Skoda, một trong những thương hiệu ô tô lâu đời nhất thế giới và có vị thế vững chắc trên bản đồ ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu. Với bề dày lịch sử và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ vào phát triển và sản xuất xe, Skoda liên tục đưa ra dải sản phẩm chất lượng và gặt hái nhiều thành tựu về doanh số trong những năm gần đây.

Minh chứng rõ nét nhất cho thành công vang dội này chính là doanh số bán ra kỷ lục 1,25 triệu xe trên toàn thế giới trong năm 2023. Và chỉ sau nửa đầu năm 2024, Skoda đã vươn lên vị trí Top 5 thương hiệu xe hơi bán chạy nhất châu Âu với hơn 380.000 xe đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh thiết kế đậm chất châu Âu, hãng còn ứng dụng nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất, vốn đang được trang bị trên các dòng xe cao cấp như Audi hay Porsche. Điều này mang đến cho khách hàng Việt Nam cơ hội trải nghiệm những tính năng và công nghệ đột phá với mức giá vô cùng hợp lý.

Với tầm nhìn chiến lược và cam kết đầu tư lâu dài tại thị trường Việt Nam, Skoda đang triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất xe đầu tiên tại Hạ Long với diện tích lên đến 360.000 m2. Sự xuất hiện của nhà máy sản xuất Thành Công Việt Hưng hứa hẹn mang tới rất nhiều cơ hội việc làm dành cho người lao động tại tỉnh Quảng Ninh.

Trong tương lai gần, Skoda Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng dải sản phẩm, kết hợp giữa xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) và xe lắp ráp trong nước (CKD) để mang đến cho khách hàng thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Bảng giá giả cho dòng xe Skoda Karoq đã giảm như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Chênh lệch (triệu đồng) Karoq Style 999 919 80 Karoq Ambition 1.089 979 110

