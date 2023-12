Đây là những ưu điểm trên các hệ thống an toàn của các dòng xe châu Âu

Skoda là một thương hiệu ô tô nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu. Vậy độ an toàn của thương hiệu này như thế nào? Dưới đây sẽ đề cập về các tính năng an toàn hàng đầu và các tiêu chuẩn mà Skoda đang áp dụng, điều này sẽ giúp định hình khả năng bảo vệ của người lái và hành khách trong mọi tình huống.

Để trả lời cho câu hỏi “Một chiếc xe an toàn là như thế nào?”, trước tiên ta cần xét tới tiêu chuẩn đánh giá độ an toàn. Khi nói đến độ an toàn của ô tô, EURO NCAP tại châu Âu luôn được biết đến như một tiêu chuẩn đặc biệt uy tín. Skoda, như một thương hiệu châu Âu, đã chứng minh độ an toàn của mình qua những chiếc xe được sản xuất và đánh giá theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt này.

Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme) là một chương trình đánh giá và xếp hạng an toàn cho phương tiện giao thông tại châu Âu. Chương trình bắt đầu từ năm 1997 và được hỗ trợ bởi chính phủ các nước châu Âu cũng như bởi Liên minh châu Âu. Hiệp hội thực hiện các thử nghiệm va chạm trên các phương tiện giao thông và đánh giá mức độ an toàn bị động, chủ động, cũng như mức độ an toàn cứu hộ và phục hồi của chúng.

Tiêu chuẩn đánh giá an toàn của EURO NCAP bao gồm nhiều chỉ số nhỏ, tập trung chủ yếu vào hệ thống an toàn bị động và chủ động bao gồm: Hệ thống an toàn bị động là rào chắn cuối cùng bảo vệ người lái nếu xảy ra va chạm, bao gồm: khung và gầm xe, túi khí, dây an toàn,… Các yếu tố an toàn bị động chiếm tới 60% tổng số điểm trong bài kiểm tra EURO NCAP.

Và hệ thống an toàn chủ động là các tính năng giúp người lái chủ động bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông, bao gồm các hệ thống cảnh báo và trợ giúp lái xe mượt mà, an toàn: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cảnh báo giữ làn đường, cảnh báo điểm mù,…

Hệ thống an toàn bị động

Sự an toàn là ưu tiên hàng đầu của thương hiệu Skoda. Ngoài việc được trang bị các thiết bị hiện đại, Skoda còn có quy trình kiểm tra an toàn nghiêm ngặt trước khi xe đến tay người tiêu dùng - nhất là khi các chiếc xe Skoda được nhập nguyên chiếc về Việt Nam từ nhà máy Kvasiny tại châu Âu. Điều này buộc những trước xe phải trải qua một quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.

Cả Kodiaq và Karoq nổi bật với 7 túi khí và khung vỏ xe được thiết kế vững chắc. Những tính năng này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường mức độ an toàn bị động, đặt tên là những yếu tố mà tài xế có thể dựa vào khi sự va chạm không thể tránh khỏi.

Cùng với ADAS, những yếu tố này tạo nên một hệ thống an toàn toàn diện, đảm bảo sự bảo vệ tối đa cho hành khách trong mọi tình huống giao thông. Trong bài kiểm tra EURO NCAP, chiếc Kodiaq đạt 92% - điểm gần như tuyệt đối trong khả năng bảo vệ trong xe.

Hệ thống an toàn chủ động

ADAS (Advanced driver-assistance system) nghĩa là Hệ thống Hỗ trợ Lái xe Nâng cao, được thiết kế để hỗ trợ người lái trong trường hợp tài xế mất tập trung hoặc xử lý chậm khi lái xe. Tính năng này có khả năng cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, và nhiều tính năng an toàn khác nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông.

Hệ thống này được biết đến các tính năng như: cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phát hiện điểm mù, phát hiện tài xế buồn ngủ, kiểm soát đổ đèo, hệ thống nhìn ban đêm, hệ thống hỗ trợ đỗ xe,...

Các dòng xe Skoda đang được phân phối tại Việt Nam sở hữu các công nghệ ADAS thiết yếu. Nhìn vào catalog được hãng công bố trên trang web Skoda Việt Nam, một số tính năng an toàn tiêu biểu có thể kể đến như: Cảnh báo người lái khi buồn ngủ, Giới hạn tốc độ, Hỗ trợ đổ đèo, Cảm biến trước, Cảm biến sau, Cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau,...

Một trong những tính năng an toàn của dòng xe Skoda có thể kể đến là Hệ thống cảnh báo người lái khi buồn ngủ (Driver Alert). Theo trang fanpage Skoda Việt Nam, cảm biến tích hợp trên vô lăng sẽ phát hiện dấu hiệu mệt mỏi của người lái, qua đó đưa ra cảnh báo nghỉ ngơi thích hợp, giúp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong hành trình dài.

Tất nhiên, dù có sự hỗ trợ từ ADAS, nhưng trong trường hợp va chạm với một chiếc xe khác, công nghệ này không thể ngăn chặn hậu quả của sự va chạm. Trong tình huống này, các yếu tố an toàn bị động như túi khí, khung vỏ xe và cấu trúc giảm lực va chạm trở nên quan trọng.

