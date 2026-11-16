Giảm giá gần 1 tỷ đồng, Mercedes-AMG SL 63 S E Performance còn đúng 1 chiếc

Một đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam đang chào bán Mercedes-AMG SL 63 S E Performance đời 2024 với mức giảm trực tiếp 900 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 11,39 tỷ đồng. Theo phía đại lý, đây là chiếc xe duy nhất còn lại trên toàn quốc.

Cụ thể, Mercedes-AMG SL 63 S E Performance có giá niêm yết 12,29 tỷ đồng, hiện được đại lý chào bán với giá khoảng 11,39 tỷ đồng. Chiếc xe thuộc đời sản xuất 2024, sở hữu ngoại thất màu đỏ và nội thất màu đen.

Ngoài ưu đãi tiền mặt, khách hàng còn được tặng bảo hiểm vật chất, gói phụ kiện và bảo dưỡng. Tuy nhiên, đây là chương trình riêng của đại lý, chưa có thông tin cho thấy được áp dụng trên toàn hệ thống Mercedes-Benz Việt Nam.

Với mức giá sau ưu đãi, mẫu roadster hiệu suất cao này vẫn thuộc nhóm xe đắt đỏ tại thị trường Việt Nam. Trong tầm giá khoảng 11 tỷ đồng, khách hàng có thể cân nhắc Porsche 911 Carrera S Cabriolet (11,14 tỷ đồng) hoặc Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid (11,58 tỷ đồng).

Về thiết kế, SL 63 S E Performance mang kiểu dáng roadster hai cửa với mui vải đóng mở bằng điện. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Panamericana đặc trưng của AMG, các hốc hút gió lớn và nhiều chi tiết khí động học thể thao. Chiếc xe đang được chào bán còn sở hữu gói ngoại thất AMG Night Package II, gương chiếu hậu bằng sợi carbon cùng bộ mâm hợp kim AMG 21 inch sơn đen mờ.

Về nội thất, khoang cabin Mercedes-AMG SL 63 S E Performance được trang bị ghế thể thao AMG bọc da Nappa, tích hợp chỉnh điện, sưởi, thông gió và massage. Những tiện nghi đáng chú ý khác gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch, hệ thống âm thanh Burmester và đèn viền nội thất 64 màu.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng V8 4.0L tăng áp kép với một mô-tơ điện đặt tại cầu sau. Động cơ đốt trong sản sinh công suất 603 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, trong khi mô-tơ điện đóng góp thêm 204 mã lực. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 816 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.420 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động AMG Performance 4MATIC+ và hộp số tự động.

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 6,1 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện khoảng 13 km. Hệ thống điện hóa trên phiên bản E Performance chủ yếu đóng vai trò bổ sung sức mạnh tức thời, cải thiện khả năng tăng tốc và phản hồi của hệ truyền động.

Ảnh: Đại lý