Giá xe Hyundai Tucson lăn bánh tháng 7/2023, giảm 50% phí trước bạ

Hyundai Tucson lần đầu ra mắt người dùng thế giới vào năm 2004, hiện xe đang ở vòng đời thứ 4, trình làng năm 2020.

Tại sự kiện "Khai mở giới hạn" được công chiếu trên fanpage Hyundai TC Motor ngày 27/12/2021, Hyundai Tucson All New đã chính thức có màn chào sân khách hàng Việt với 4 phiên bản cùng 06 màu sơn ngoại thất: Bạc, Trắng, Đen, Vàng cát, Đỏ, Vàng be. Xe được lắp ráp trong nước.

Hyundai Tucson thế hệ mới có thay đổi đáng giá từ ngoại hình đến trang bị nội thất, đặc biệt có những tính năng lần đầu xuất hiện tại phân khúc CUV 5 chỗ, hứa hẹn gây sức ép lên các đối thủ: Mazda CX-5, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail,...

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Hyundai Tucson tháng 7/2023

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính

giảm 50% LPTB (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 845 918 909 890 Giảm 50%

lệ phí trước bạ

theo Nghị định số

41/2023/NĐ-CP Hyundai Tucson 2.0 Xăng Cao cấp 955 1034 1025 1006 Hyundai Tucson 1.6 Turbo HTRAC 1055 1140 1130 1111 Hyundai Tucson 2.0 Dầu Cao cấp 1060 1145 1135 1116

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Hyundai Tucson 2023

Thông số kỹ thuật Xăng Tiêu chuẩn Xăng Cao cấp Dầu Cao cấp Turbo Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) 4.630 x 1.865 x 1.695 Chiều dài cơ sở (mm) 2.755 Khoảng sáng gầm xe (mm) 181 Động cơ Smartstream G2.0 Smartstream G2.0 Smartstream D2.0 Smartstream 1.6 TGDI Dung tích xy-lanh (cc) 1.999 1.999 1.998 1.598 Công suất cực đại (Ps/rpm) 156/6200 156/6200 186/4000 180/5500 Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 192/4500 192/4500 416/2000-2750 265/1500-4500 Dung tích bình nhiên liệu (L) 54 54 54 54 Hệ truyền động FWD FWD FWD HTRAC Hộp số 6AT 6AT 8AT 7DCT Phanh trước/sau Đĩa/Đĩa Treo trước/sau McPherson/Liên kết đa điểm Thông số lốp 235/65R17 235/60R18 235/60R18 235/55R19 Đèn chiếu sáng Bi-Halogen LED LED LED Màu nội thất Đen Đen Đen Nâu Màn hình đa thông tin 4.2” Full Digital 10.25” Full Digital 10.25” Full Digital 10.25” Hệ thống loa 8 loa cao cấp Smartkey có chức năng điều khiển từ xa Có Camera lùi Có - - - Camera 360o - Có Có Có Hệ thống cảm biến Trước/Sau Trước Trước/Sau Trước/Sau Trước/Sau Chống bó cứng phanh (ABS) Có Có Có Có Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) Có Có Có Có Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Có Có Có Có Hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC) Có Có Có Có Cân bằng điện tử (ESC) Có Có Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) Có Có Có Có Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) Có Có Có Có Cảm biến áp suất lốp (TPMS) Có Có Có Có Gương chống chói tự động ECM - Có Có Có Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold Có Có Có Có Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) - Có Có Có Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) - Có Có Có Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) - Có Có Có Số túi khí 6 6 6 6 Hỗ trợ và phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) - Có Có Có Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) 11 11 7.7 8.8 Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) 6.5 6.5 5.4 6.3 Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) 8.1 8.1 6.3 7.2

Tham khảo thiết kế xe Hyundai Tucson 2023

Ngoại thất

Ở thế hệ thứ 4, Hyundai Tucson lột xác hoàn toàn với ngoại hình thể thao và cá tính, mang trọn vẹn triết lý thiết kế Sensuous Sportiness. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695 mm. So với đời cũ, xe dài hơn 150mm, rộng hơn 15mm và cao hơn 35mm. Chiều dài cơ sở đạt mức 2.755mm, tăng 85mm, khoảng sáng gầm là 181mm.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế mới, tạo hình tam giác độc đáo và ấn tượng. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ full-LED hiện đại. Riêng đèn pha ban ngày được tích hợp ẩn vào tản nhiệt, chỉ hiện rõ khi đề nổ xe.

Thân xe với những đường gân dập nổi thiết kế góc cạnh mang đến vẻ khỏe khoắn. Bộ la-zăng kích thước 17-19 inch với tạo hình cánh quạt hoàn toàn mới trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng báo rẽ, có chức năng sấy gương. Tay nắm cửa mạ crom nổi bật.

Đuôi xe có cặp đèn hậu hoàn toàn mới sử dụng công nghệ LED Parametric Jewel Hidden Lights không chỉ tăng khả năng chiếu sáng mà còn mang tính thẩm mỹ cao. Cửa kính sau cũng được làm lại với gạt nước ẩn bên cánh gió sau giúp hoàn chỉnh vẻ đẹp hiện đại cho thế hệ mới của Hyundai Tucson. Đi cùng với đó là cánh lướt gió, ăng-ten vây cá mập… hiện đại.

Nội thất

Nội thất Hyundai Tucson 2023 nhận được khá nhiều điểm mới, tiện nghi, thân thiện và sang trọng hơn. Vô-lăng tạo hình 4 chấu phá cách, đồng hồ hiển thị thông tin lái dạng màn hình 10,3 inch.

Màn hình trung tâm thiết kế dọc dạng thác nước với điểm nhấn là dải bạc nhỏ chạy song song kéo dài hết táp-lô, tích hợp các phím chức năng, được hạ thấp xuống hơn so với màn hình cũ. Xe được trang bị hệ thống điều hòa thông gió đa chiều với khả năng lọc không khí độc hại tốt hơn.

Các trang bị hiện đại khác trên Hyundai Tucson 2023 có thể kể đến: Cần số điện tử điều khiển nút bấm, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, Cruise Control thông minh, đèn pha và gạt mưa tự động, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, gạt mưa tự động, Dừng xe thông minh Autohold, phanh tay điện tử, Camera 360…

Hyundai Tucson tiếp tục có bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam với loạt tính năng tùy chỉnh, đồng thời tích hợp khả năng offline hoạt động độc lập với dữ liệu được nạp sẵn cùng kết nối vệ tinh GPS trực tiếp, không phải phụ thuộc vào hệ thống Internet như các bản đồ online khác.

Thế hệ mới của Tucson còn được trang bị hệ thống đèn LED nội thất với tùy chỉnh 64 màu sắc khác nhau, giúp gia tăng tính thẩm mĩ cho khu vực trong xe. Ngoài ra, xe còn sở hữu cốp điện thông minh với 4 mức độ mở cùng chức năng khởi động từ xa với chỉ một nút bấm trên Smartkey.

Động cơ

Hyundai Tucson model 2023 vẫn có 3 tùy chọn vận hành nhưng được nâng cấp công nghệ Smartstream, cho khả năng vận hành ấn tượng. Cụ thể:

• Động cơ SmartStream 1.6L T-GDi, sản sinh công suất cực đại 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Theo công bố từ nhà sản xuất, động cơ này gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất trong khi giảm tới 12% lượng khí thải. Kết nối với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

• Động cơ SmartStream Diesel D2.0 đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm.

• Động cơ xăng SmartStream 2.0L MPI đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm.

Hyundai Tucson All New được trang bị hệ thống khung gầm mới, có khả năng xử lý tiếng ồn, độ rung cùng các ảnh hưởng khác triệt để hơn, mang đến trải nghiệm lái thú vị cho người điều khiển vô-lăng. Bên cạnh đó, khung gầm mới còn gia tăng tính năng an toàn cũng như giảm thiểu mức tiêu hao nhiên liệu đáng kể cho xe.

An toàn

Hyundai Tucson 2023 tại Việt Nam được trang bị hệ thống an toàn SmartSense mới nhất với loạt tính năng tiên tiến như: Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA; Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA; Hệ thống phòng tránh va chạm trước FCA; Hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control.

Đi cùng với đó là loạt công nghệ an toàn vượt trội tiếp tục kế thừa từ thế hệ trước: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA; Hệ thống phân bổ lực phanh EBD; Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS; Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM; Hệ thống cân bằng điện tử ESC; Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC; Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA; Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA; Hệ thống thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEW; Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS; Hệ thống chống trộm Immobilizer; 6 túi khí.

Đánh giá xe Hyundai Tucson 2023

Ưu điểm:

+ Thiết kế đẹp, thời trang

+ Nhiều trang bị tiện nghi hiện đại

+ Tiết kiệm nhiên liệu

​​​​​​​ + Đa dạng tùy chọn phiên bản

​​​​​​​ + Giá bán rẻ nhất phân khúc

Nhược điểm:

​​​​​​​ - Động cơ dầu còn yếu

- Khoang hành lý hơi nhỏ.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/gia-xe-hyundai-tucson-lan-banh-thang-72023-giam-50-phi-truoc-ba-1482184.ngn