Xe ga đậm chất Ý, trang bị chẳng thua kém "vua tay ga" SH

Brixton Moucca 250 là một trong những mẫu tay ga mới được bán ra tại thị trường Malaysia với mức giá khởi điểm 12.888 ringgit - khoảng 83,5 triệu đồng. Cùng mức giá bán dễ tiếp cận, mẫu xe này còn gây ấn tượng với hàng loạt các trang bị hiện đại đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Về thiết kế, Brixton Moucca 250 mang phong cách khá tương đồng với các mẫu xe ga Ý cổ điển, với những đường nét bo tròn và tổng thể mang tính hoài cổ nhưng vẫn được tinh chỉnh theo hướng hiện đại. Xe được phân phối với bốn tùy chọn màu sắc gồm xanh lá, cam, đen và trắng, đáp ứng đa dạng sở thích người dùng.

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 244 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 24,5 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24 Nm tại 6.500 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp truyền động dây đai, cấu hình quen thuộc trên các dòng xe tay ga cỡ trung.

Hệ thống khung gầm của Moucca 250 sử dụng cấu hình bánh trước và sau cùng kích thước, đều là mâm 13 inch đi kèm lốp 120/70. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng truyền thống không thể điều chỉnh, trong khi phía sau là giảm xóc đôi có khả năng tùy chỉnh tải trước, nhằm đáp ứng các điều kiện vận hành khác nhau. Bình xăng của xe có dung tích 11,5 lít.

Về hệ thống an toàn, Brixton trang bị cho Moucca 250 phanh đĩa thủy lực ở cả bánh trước và sau, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo (traction control), một trang bị thường thấy trên các dòng xe cao cấp hơn trong cùng phân khúc.

Moucca 250 cũng được chú trọng về tiện ích sử dụng hằng ngày. Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, trang bị khóa thông minh, cổng sạc USB và cụm đồng hồ TFT-LCD cung cấp đầy đủ thông tin vận hành. Không gian chứa đồ dưới yên được cải thiện, đi kèm hộc chứa đồ phía trước yếm xe, giúp tăng tính thực dụng. Đáng chú ý, xe còn được trang bị sẵn thùng chứa đồ phía sau như một trang bị tiêu chuẩn, phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị và đi lại hằng ngày.