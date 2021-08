Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới ra mắt

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 06:00 AM (GMT+7)

Dòng xe Hyundai Grand i10 thế hệ mới vừa được ra mắt với nhiều thay đổi nhiều và đi kèm mức giá từ 360 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Grand i10 cũng là chiếc xe cỡ nhỏ thành công bậc nhất của Hyundai cũng như toàn thị trường Việt Nam khi doanh số bán hàng luôn đứng vị trí hàng đầu cùng doanh số cộng dồn hơn 131.000 chiếc từ khi giới thiệu tại Việt Nam năm 2014. Đầu tháng 8, Hyundai Thành Công chính thức giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới của mẫu Grand i10 đến với khách hàng Việt Nam.

Với giá bán và cộng thêm các loại phí khác như Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt buộc, tùy từng loại xe); phí đăng kiểm (tùy từng loại xe); chi phí bảo trì đường bộ (tùy từng loại xe); phí trước bạ 10%; lệ phí cấp biển số (tùy từng địa phương)... mức giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 mới sẽ vào khoảng:

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh mới nhất các phiên bản của xe Hyundai Grand i10 thế hệ mới:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh tạm tính (triệu đồng) TP.HCM Hà Nội Tỉnh Khác Grand I10 1.2 MT Tiêu chuẩn 360 419 426 399 Grand I10 1.2 MT 405 468 476 449 Grand I10 1.2 AT 435 501 509 482 Grand I10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn 380 441 448 421 Grand I10 Sedan 1.2 MT 425 490 499 471 Grand I10 Sedan 1.2 AT 455 523 532 504

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Hyundai Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới sở hữu phong cách thiết kế cá tính, thời trang táo bạo hơn, mang cảm hứng từ mẫu concept “Rhythmical Tension” với sự kết hợp của các đường cong và những góc vuốt sắc sảo, tạo nên sức hấp dẫn về mặt thị giác nhờ mui xe được hạ xuống 20mm. Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới sở hữu kích thước lần lượt dài x rộng x cao là: 3.850 x 1.680 x 1.520mm. Kích thước này được xem là lớn nhất trong phân khúc với kích thước phiên bản Hatchback. Ở bản Sedan dài hơn 145mm. Khoảng sáng gầm xe của 2 phiên bản đều là 157mm và chiều dài cơ sở 2.450mm.

Đuôi xe phiên bản Hatchback được tạo hình với cụm đèn hậu kích cỡ lớn, còn với phiên bản sedan là cụm LED cách điệu tương ứng với cụm đèn chiếu sáng đem đến hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, đồng thời làm tăng thêm tính an toàn cho xe khi vận hành vào buổi tối. Các chi tiết khác thể hiện sự tinh tế trong thiết kế của Grand i10 như tay nắm cửa mạ Crom, đèn xi-nhan tích hợp cùng gương chiếu hậu, đèn phanh trên cao dạng LED,... tạo nên một ngoại hình hấp dẫn hàng đầu phân khúc, mang đậm phong cách châu Âu hiện đại.

Hyundai Grand i10 2021 sở hữu không gian nội thất hiện đại, rộng rãi. Phong cách thiết kế HMI (Human Machine Interface) nhấn mạnh đến sự tiện dụng, hợp lí trong cách bố trí các nút chức năng của Hyundai tiếp tục được áp dụng trên 2 phiên bản Sedan & Hatchback của Grand i10.

Xe nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm kích cỡ 8 inch đa chức năng, hỗ trợ kết nối các chức năng Bluetooth/MP3/Radio, kết nối Apple Carplay và Android Auto, đồng thời phát video đa định dạng với độ phân giải cao cùng 4 loa chất lượng. Xe sở hữu tính năng nhận diện giọng nói chỉ với 1 nút bấm trên vô lăng.

Bên cạnh đó, Grand i10 tiếp tục được nâng cấp hệ thống bản đồ định vị dẫn đường do Hyundai nghiên cứu và phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam. Hệ thống bản đồ được tích hợp các thông tin hữu ích như điểm dịch vụ Hyundai 3S trên cả nước, dịch vụ ăn uống, giải trí,... tạo nên sự đa dụng dành cho khách hàng trên những hành trình di chuyển.

Nội thất Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới được bọc da màu tối, kết hợp cùng đường viền màu đỏ làm nên phong cách trẻ trung và thể thao. Màn hình ODO của xe là loại semi-digital với màn hình thông tin dạng TFT kích thước 5,3 inch. Những tính năng nổi bật có thể thấy như nút bấm khởi động Start/Stop engine, chìa khóa thông minh Smartkey, vô lăng điều chỉnh 4 hướng tích hợp phím chức năng, sấy kính trước & sau, cửa sổ chỉnh điện chống kẹt, ghế sau phiên bản hatchback có khả năng gập hoàn toàn tạo mặt phẳng...

Đặc biệt, Grand i10 là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được trang bị cửa gió cho hàng ghế sau, đem đến sự thoải mái và làm mát nhanh chóng cho hành khách ngồi sau. Bên cạnh đó, xe được bố trí nhiều ngăn chứa đồ phân bổ cho cả phía trước và phía sau, giúp người dùng tối ưu hóa không gian sử dụng với nhiều vật dụng. Tính năng điều khiển hành trình (Cruise Control) vốn dĩ chỉ được trang bị ở những mẫu xe phân khúc trên, hiện nay đã được trang bị trên Grand i10.

Ở dòng xe Hyundai Grand i10 thế hệ mới chỉ được trang bị một khối động cơ Kappa, dung tích 1.2L Mpi, cho công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Mô men xoắn cực đại 114Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này mang tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu nhất. Hyundai Việt Nam mang đến cho khách hàng Việt 2 lựa chọn hộp số là: hộp số tự động 4 cấp và hộp số sàn 5 cấp.

Ngoài ra, Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới là chiếc xe được chú trọng vào sự an toàn với những tính năng an toàn cả chủ động lẫn bị động như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) / Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) / Hệ thống hỗ trợ lực phanh (BA) / Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) / Hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC) / Hệ thống an toàn 2 túi khí / Hệ thống camera và cảm biến lùi / Hệ thống chống trộm Immobilizer

Tương tự thế hệ trước cũng như các mẫu xe Hyundai được sản xuất tại Việt Nam, Hyundai Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới được sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn Hyundai toàn cầu.

Dòng xe Grand i10 được Hyundai Thành Công phân phối với 6 phiên bản Sedan & Hatchback cùng 5 lựa chọn màu sắc: Trắng, Bạc, Đỏ, Vàng cát, Xanh dương. Xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ như: KIA Morning và VinFast Fadil.

