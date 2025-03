Ford Territory bỗng nhiên hút khách trở lại

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số xe đa trong tháng 1/2025 đạt 5.612 chiếc, giảm khoảng 47% so với tháng trước đó, nhưng vẫn chiếm 51,4% tổng lượng xe đa dụng bán ra trong tháng.

Ở phân khúc xe đa dụng cỡ trung (C-D) có giá trên dưới 1 tỷ đồng, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu với 1.000 chiếc bán ra, mặc dù doanh số này giảm 11,1% so với tháng trước nhưng lại tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2024. Các vị trí tiếp theo thuộc về những cái tên quen thuộc như Hyundai Tucson, Ford Everest và Ford Territory, với sự thay đổi đáng kể trong thứ tự xếp hạng. Đặc biệt, Hyundai Santa Fe đã văng khỏi top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy để nhường chỗ cho Honda CR-V.

Mazda CX-5: 1.000 chiếc

Mẫu crossover cỡ C này vẫn giữ vị trí dẫn đầu với doanh số 1.000 chiếc bán ra. Mặc dù giảm 11,1% so với tháng trước đó nhưng doanh số này lại tăng 23,9% so với tháng 1/2024.

Mazda CX-5 thế hệ hiện tại được THACO nâng cấp vào đầu năm 2024, lắp ráp trong nước với 7 phiên bản, trang bị động cơ Skyactiv-G dung tích 2.0L hoặc 2.5L, giá từ 749-979 triệu đồng.

Ford Territory: 700 chiếc

Với doanh số 700 chiếc bán ra, Ford Territory ghi nhận mức tăng 14,3% so với tháng trước và 79,5% so với tháng 1/2024, trở thành mẫu xe duy nhất trong top này có tăng trưởng dương. Điều này giúp Ford Territory tăng 3 bậc lên vị trí thứ 2.

Mẫu xe gầm cao cỡ C này ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2022 và hiện đang được lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương với 4 phiên bản (Trend, Titanium, Sport và Titanium X), sử dụng động cơ Ecoboost 1.5L, giá bán dao động từ 759-889 triệu đồng.

Hyundai Tucson: 476 chiếc

Mặc dù giảm một bậc xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng nhưng Hyundai Tucson vẫn cho thấy sự phục hồi ấn tượng với mức tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số này giảm mạnh so với 970 chiếc bán ra trong tháng 12/2024.

Hyundai Tucsion được nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 10/2024, cung cấp 4 phiên bản và 3 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng 2.0L, 1.6L Turbo và máy dầu 2.0L. Mẫu xe này có giá bán từ 769-989 triệu đồng.

Ford Everest: 300 chiếc

Xếp thứ tư trong danh sách là Ford Everest với chỉ 300 chiếc được tiêu thụ trong tháng 1, giảm 68% so với tháng trước và 61% so với cùng kỳ năm 2024. Ford Everest hiện có 6 phiên bản, với mức giá từ 1,099-1,545 tỷ đồng.

Các phiên bản Ambiente, Sport và Titanium sử dụng động cơ diesel I4 2.0 lít tăng áp đơn, trong khi các phiên bản cao cấp như Titanium+, Wildtrack và Platinum được trang bị động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo.

Honda CR-V: 273 chiếc

Honda CR-V giữ vị trí trong top 5 mẫu xe đa dụng cỡ trung bán chạy, mặc dù doanh số này giảm 43,6% so với tháng 12 và chỉ tăng nhẹ 3 chiếc so với tháng 1/2024.

Mẫu crossover này đã ra mắt thế hệ mới tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 10/2023, với 4 phiên bản và giá bán từ 1,029-1,259 tỷ đồng. Đặc biệt, phiên bản G đang được hưởng khuyến mại giảm giá sâu, tạo cơ hội tốt cho người tiêu dùng để có thể sở hữu.