Các mẫu SUV hút khách hàng ngay lần đầu đến Việt Nam

Trong số này, một số model đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng ngay khi lần đầu gia nhập thị trường, đặc biệt có thể kể đến sự thành công của mẫu Xforce từ Mitsubishi.

Mitsubishi Xforce

Mẫu SUV cỡ B này của hãng xe Nhật Bản đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi chính thức ra mắt vào tháng 1/2024. Với thiết kế hiện đại, thương hiệu Nhật Bản và trang bị hợp lý, Xforce nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người tiêu dùng Việt.

Đặc biệt, việc giảm giá niêm yết từ 19-21 triệu đồng vào cuối tháng 2 đã nhanh chóng giúp mẫu SUV này trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Tính đến hết tháng 11 năm ngoái, Mitsubishi Xforce đã tiêu thụ được 13.267 chiếc để khẳng định vị thế của mình trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam.

Subaru Crosstrek

Không kém phần nổi bật so với sản phẩm đồng hương, mẫu Subaru Crosstrek đã thu hút sự chú ý tại Vietnam Motor Show 2024. Với hai phiên bản có giá từ 1,098 tỷ đến 1,268 tỷ đồng, Subaru Crosstrek mang đến sự lựa chọn cho những ai yêu thích sự mạnh mẽ và phong cách.

Điểm hạn chế của Subaru Crosstrek chính là việc xe có giá tương đương với Santa Fe bản Prestige dù kích thước chỉ lớn hơn một chút so với Toyota Corolla Cross. Điều này khiến mẫu SUV của Subaru trở thành một lựa chọn không dễ dàng cho nhiều khách hàng. Tuy nhiên, một số đại lý vẫn duy trì ưu đãi giảm giá 99 triệu đồng từ triển lãm, điều này tạo cơ hội tiếp cận cho người tiêu dùng.

Lynk & Co 06

Ra mắt vào cuối tháng 6/2024, mẫu Lynk & Co 06 đã tạo nên sự chú ý với mức giá 729 triệu đồng. Nằm ở phân khúc SUV đô thị cỡ B nhưng Lynk & Co 06 lại có giá cao hơn một chút so với Mitsubishi Xforce, nhưng lại thấp hơn Toyota Yaris Cross.

Lynk & Co 06 nổi bật với trang bị tiện nghi và an toàn, cùng với động cơ tăng áp 1.5L mạnh mẽ sản sinh công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, điều này mang đến trải nghiệm lái thú vị.

Omoda C5

Chính thức được giới thiệu vào ngày 26/11/2024 với mức giá khởi điểm 589 triệu đồng cho bản Premium và 669 triệu đồng cho bản Flagship, Omoda C5 được cho là có giá cạnh tranh hơn so với các đối thủ trong phân khúc như Kia Seltos (599 triệu - 799 triệu) hay Honda HR-V (699 triệu - 871 triệu).

Điểm nhấn của Omoda C5 không chỉ nằm ở giá cả mà còn ở chính sách bảo hành hấp dẫn: bảo hành động cơ lên đến 10 năm hoặc 1.000.000 km, cùng với bảo hành toàn diện xe là 7 năm hoặc 1.000.000 km. Điều này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng.

Volvo EC40

Cũng đã chính thức ra mắt vào giữa tháng 11, Volvo EC40 đánh dấu bước tiến của thương hiệu Thụy Điển tại thị trường Việt Nam. Với mức giá 1,739 tỷ đồng và khả năng di chuyển lên tới 510 km sau mỗi lần sạc nhờ vào bộ pin 78 kWh, Volvo EC40 đang tạo ra sự chú ý lớn.

Mặc dù vậy, để nhận được sự thành công, Volvo chắc chắn cần thuyết phục khách hàng rằng việc thiếu trạm sạc công cộng không phải là rào cản lớn, đặc biệt khi hãng vẫn chưa có mạng lưới trạm sạc rộng rãi như VinFast.

Mercedes-Benz EQS 680

Cuối cùng, vào ngày 10/10/2024, Mercedes-Benz đã giới thiệu mẫu xe điện cao cấp Mercedes-Maybach EQS 680 SUV tại sự kiện “Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024”.

Với mức giá 7,61 tỷ đồng, EQS 680 SUV không chỉ là mẫu xe điện đầu tiên mang thương hiệu Maybach tại Việt Nam mà còn là một trong những mẫu xe sang trọng nhất trên thị trường hiện nay, mặc dù giá bán vẫn thấp hơn nhiều so với các phiên bản Maybach khác.