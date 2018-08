Ford Everest 2018 mới sẽ ra mắt Việt Nam vào ngày 29/8

Chủ Nhật, ngày 12/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Xe Ford Sự kiện:

Ford Việt Nam vừa mới chính thức công bố ngày ra mắt xe Everest 2018 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo thông tin mới nhất từ Ford Việt Nam xác nhận sẽ ra mắt chiếc Everest phiên bản mới vào ngày 29/8 tới đây ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào tháng 7/2018, phiên bản nâng cấp Everest 2018 đã được ra mắt ở một sự kiện cho đại lý. Nhưng cho đến những ngày gần đây, Ford mới xác nhận thời điểm giới thiệu chính thức cho công chúng vào ngày 29/8/2018.

Ở phiên bản mới, Ford Everest 2018 sẽ không sử dụng động cơ 2.2L và 3.2L mà thay bằng động cơ 2.0L Ecoblue hoàn toàn mới.Trong đó, 4 phiên bản thường sẽ được trang bị động cơ 2.0L tăng áp đơn cho công suất 180 mã lực và momen xoắn 420Nm.

Ford Everest 2018 sẽ được phân phối với 5 phiên bản gồm: Ambiente 2.0L MT 4x2, Ambiente 2.0 AT 4x2, Trend 2.0L AT 4x2, Titanium 2.0L AT 4x2, và Titanium 2.0L Biturbo AT 4X4. Trong đó, bản Titanium 2.0L Biturbo AT 4X4 chính là bản 2 cầu sở hữu động cơ tăng áp kép và hộp số tự động 10 cấp mà nhiều người mong chờ bấy lâu nay.

Phiên bản cao cấp nhất Titanium 2.0L Biturbo hứa hẹn sẽ sở hữu này đủ các công nghệ mà Everest Thái có. Trong đó bao gồm chức năng mở cửa không cần chìa (keyless entry), nút bấm khởi động start/ stop, hệ thống thông tin giải trí SYNC 3, mở cốp rảnh tay. Ngoài ra còn một số trang bị đáng giá như ghế chỉnh điện 8 hướng, đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu LED, tùy chọn ghế bọc da, đèn ambient, điều hòa nhiệt độ 2 vùng tự động, đèn pha tự động, camera lùi, cruise control, cửa sổ trời chỉnh điện...

Ngoài ra, nó cũng hứa hẹn sẽ có hệ thống phanh tự động khẩn cấp đi kèm hệ thống radar và cảm biến xung quanh, hệ thống kiểm soát áp suất lốp. Đi cùng là hàng loạt công nghệ khác như: Điều khiển hành trình thích ứng, Hệ thống giữ làn đường, Cảnh báo va chạm phía trước, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo người băng qua đường. Xe sở hữu 7 túi khí gồm: 2 túi khí trước, túi khí bên, túi khí rèm và túi khí đầu gối.

Tuy nhiên các chức năng và công nghệ được đề cập trên chỉ có tính tham khảo. Giá bán của xe cũng chưa được tiết lộ. Ngay từ bây giờ, các đại lý của Ford đã nhận đặt cọc cho với lời hứa giao xe trong tháng 9/2018. Giá bán tạm tính của dòng SUV này dao động từ 850 triệu cho đến 1,3 tỷ đồng.