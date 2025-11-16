Bộ ba xe MPV gia đình đáng mua hiện nay, giá từ 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2025 phân phối với 3 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết dao động từ 560-658 triệu đồng. Đây là ấn phẩm nổi bật trong phân khúc MPV 7 chỗ, với doanh số bứt phá trong tháng 10/2025, đạt hơn 26.00 chiếc được bán ra.

Dòng MPV này có kiểu dáng lai SUV khỏe khoắn, khoảng sáng gầm cao 205–225 mm và dải trang bị rõ ràng theo từng phiên bản. Ngoại thất hiện đại với đèn Halogen hoặc LED/Projector tùy bản, mâm 16–17 inch thể thao cùng thiết kế thân xe vững chãi, phù hợp đi phố lẫn đi tỉnh.

Nội thất rộng rãi, bố trí 7 chỗ linh hoạt với sàn phẳng, nhiều hộc chứa đồ, cửa gió trần hàng 2 và hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Các bản cao cấp có ghế da, phanh tay điện tử, Auto Hold, đề nổ nút bấm và nhiều cổng sạc tiện dụng.

Xe dùng động cơ xăng 1.5L MIVEC tiết kiệm, hộp số 4AT hoặc 5MT, trợ lực lái điện và bán kính quay vòng nhỏ giúp di chuyển linh hoạt. Danh sách an toàn gồm ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi hoặc 360°. Nhìn chung, Xpander 2025 đáp ứng tốt nhu cầu gia đình nhờ thiết kế thực dụng, tiện nghi đầy đủ và chi phí vận hành dễ chịu.

Honda BR-V

Honda BR-V 2025 phân phối 2 phiên bản: BR-V-L và BR-V-G, có giá niêm yết lần lượt là 705 và 629 triệu đồng. Dòng xe MPV này cũng sở hữu thiết kế thể thao đa dụng, với nhiều đường nét thân thiện, bền dáng với lưới tản nhiệt Solid Wing và cụm đèn LED sắc sảo ở phần đầu.

Thân xe gọn gàng với mâm 16–17 inch nổi bật và một đường gân dập nổi chạy liền mạch từ trước ra sau, trong khi đuôi xe dùng đèn hậu LED độc lập gấp khúc mạnh mẽ.

Nội thất bố trí gọn, màn hình trung tâm 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế bọc da và hàng ghế 2 rộng rãi có cửa gió riêng, dù hàng ghế 3 khá chật. Xe có khả năng làm mát tốt cùng tính năng khởi động từ xa tiện lợi.

BR-V dùng động cơ 1.5L i-VTEC 119 mã lực và hộp số CVT, vận hành êm khi đi đều nhưng tạo tiếng ồn lớn ở vòng tua cao. Bù lại, xe tăng lực khá tốt khi giữ ga và hạn chế tình trạng đuối khi chở nặng. Điểm mạnh lớn nhất là gói an toàn Honda SENSING cùng camera lùi và camera cập lề, giúp BR-V thân thiện và dễ lái trong đô thị.

Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross 2025 có 2 phiên bản lựa chọn, giá niêm yết dao động từ 638-668 triệu đồng. Dòng xe MPV này sử dụng khung gầm DNGA mới giúp xe nhẹ hơn, cứng vững hơn và tăng kích thước đáng kể với trục cơ sở 2.750 mm, khoảng sáng gầm 205 mm.

Ngoại thất xe trẻ trung với lưới tản nhiệt lớn họa tiết vảy cá, đèn pha LED nối liền dải crom và cản trước thể thao hai tông màu. Thân xe nổi bật với mâm 17 inch, viền cửa crom, gương hai tông màu và giá nóc trang trí, trong khi đuôi xe tạo ấn tượng với dải đèn hậu LED kéo dài kiểu xe sang.

Khoang cabin rộng rãi hơn, ghế da hai tông màu đen–kem, hàng ghế 2 ngả 180°, các ghế sau gập phẳng và màn hình 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Xe còn có đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, nhiều hộc chứa đồ, đèn trang trí, cửa gió trần và sạc không dây nhưng thiếu Cruise Control.

Động cơ 1.5L 105 mã lực kết hợp hộp số CVT và ba chế độ lái Eco–Normal–Sport cho khả năng vận hành ổn định nhờ khung gầm mới. Hệ thống an toàn gồm cân bằng điện tử, HSA, camera 360, 6 túi khí và gói Toyota Safety Sense trên bản cao giúp tăng mức bảo vệ và hỗ trợ người lái.