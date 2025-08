Doanh số KIA Sportage nửa đầu năm 2025

Ngay từ đầu năm, KIA tiến hành giảm giá hàng loạt các phiên bản của KIA Sportage với mức giá giảm từ 10 - 20 triệu đồng. Đơn cử phiên bản KIA Sportage 1.6T Signature AWD được giảm 20 triệu đồng chỉ còn 994 triệu đồng; trong khi KIA Sportage 2.0G Signature giảm 10 triệu đồng còn 919 triệu đồng.

Không chỉ giảm giá niêm yết của Sportage, nhà sản xuất KIA còn đưa ra các ưu đãi trị giá từ 11 - 40 triệu đồng. Tuy nhiên, bấy nhiêu những nỗ lực của KIA chỉ đủ để duy trì doanh số của Sportage, chứ chưa thể tạo ra đột phá.

Tháng 1/2025 2/2025 3/2025 4/2025 5/2025 6/2025 Cộng dồn năm 2025 Doanh số KIA Sportage 137 176 198 184 175 172 1.042

Ở phân khúc SUV hạng C, KIA Sportage hiện đang xếp gần cuối về doanh số. Sự cạnh tranh khốc liệt của phân khúc này có những đối thủ đáng gờm như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V và Hyundai Tucson.

KIA Sportage hiện được phân phối trên thị trường với 6 phiên bản với mức giá bán dao động từ 819 - 999 triệu đồng. Dù đã giảm khá sâu so với mức giá niêm yết ban đầu từ năm 2023, tuy nhiên giá khởi điểm vẫn cao hơn so với CX-5, Ford Territory. Đây là lý do chính khiến mẫu xe này chưa thể có đột phá về mặt doanh số so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc.

Xe sở hữu ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ cách điệu, đèn pha công nghệ Matrix LED ấn tượng đi cùng dải định vị hình boomerang sắc sảo. Thân xe thể thao với trần đen tương phản, la-zăng lốc xoáy 18-19 inch, gương chiếu hậu rời cột A tăng tầm nhìn, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Đuôi xe mạnh mẽ với đèn hậu LED hình móc câu, kết nối bởi dải màu đen đầy phong cách.

Khoang nội thất mang hơi hướng tương lai với màn hình cong chiếm gần trọn táp-lô, điều khiển trung tâm thiết kế tối giản với núm xoay chuyển số, điều hòa cảm ứng, ghế da cao cấp và loạt tiện nghi như sưởi/làm mát ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, điều hòa 2 vùng độc lập,... Dung tích khoang hành lý đạt 534L, tối đa 1.829L – lớn nhất phân khúc.

KIA Sportage 2025 mang đến 3 tùy chọn động cơ: xăng 2.0L, xăng tăng áp 1.6L và diesel 2.0L, kết hợp hộp số 6AT, 7DCT hoặc 8AT, hỗ trợ 4 chế độ lái cùng khả năng vận hành linh hoạt nhiều địa hình. Hệ thống an toàn ADAS cao cấp gồm phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, camera 360, hỗ trợ va chạm sau, hỗ trợ lái xe trên cao tốc,...

Sportage 2025 còn có thêm gói X-Line tùy chọn cho khách hàng yêu thích phong cách thể thao mạnh mẽ hơn. Với diện mạo cuốn hút, nội thất hiện đại và công nghệ tiên tiến, KIA Sportage 2025 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc CUV hạng C.