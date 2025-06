5 lý do khiến KIA Sportage là lựa chọn tốt cho gia đình trẻ

Giá bán hợp lý, nhiều phiên bản lựa chọn

Với những gia đình trẻ tìm kiếm một chiếc xe 5 chỗ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi để sử dụng lâu dài co nhu cầu di chuyển thì KIA Sportage là lựa chọn hợp lý. Sự hợp lý trước tiên chính là về giá bán, trong phân khúc SUV hạng C thì KIA Sportage là một trong những mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận và nhiều biến thể cho lựa chọn của người mua.

Hiện nay, KIA Sportage 2025 được bán ra thị trường với tổng cộng 6 phiên bản khác nhau với mức giá bán dao động từ 819 - 999 triệu đồng. Mức giá bán này rất phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều gia đình trẻ. Đồng thời, việc nhiều phiên bản cùng với các lựa chọn màu sắc đa dạng thì các gia đình cũng sẽ dễ dàng lựa chọn được một phiên bản phù hợp với sở thích.

Thiết kế hấp dẫn người trẻ

KIA Sportage 2025 được thiết kế với triết lý thiết kế “Opposites United” của KIA được thể hiện rõ ràng qua những đường nét sắc cạnh, kết hợp hài hòa giữa chất thể thao và sự tinh tế. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ cách điệu, phân tầng độc đáo cùng cụm đèn pha Matrix LED được ôm trọn bởi dải LED định vị hình boomerang đầy ấn tượng – một chi tiết không chỉ giúp tăng khả năng nhận diện mà còn mang đến vẻ đẹp thời thượng rất được lòng người trẻ.

Sự chỉn chu còn tiếp tục ở thân và đuôi xe với những đường gân dập nổi khỏe khoắn, trần xe sơn đen tương phản và bộ mâm hợp kim có thiết kế lốc xoáy bắt mắt. Cặp đèn hậu LED móc câu sắc sảo, nối liền bởi dải đen bóng kéo ngang, tạo nên dáng vẻ hiện đại và dễ nhận diện khi xe lăn bánh trong đêm. Tổng thể Sportage 2025 mang đến một hình ảnh vừa bề thế, vừa cá tính – đúng chất một chiếc xe dành cho gia đình trẻ có gu.

Nội thất tiện nghi, tối giản nhưng đậm chất công nghệ

Không gian cabin của KIA Sportage 2025 thể hiện rõ sự trau chuốt trong thiết kế và tư duy công nghệ hiện đại. Mẫu xe được trang bị cụm màn hình đôi cong tràn viền, chiếm phần lớn bảng táp-lô, ứng dụng hoàn toàn công nghệ cảm ứng và gần như loại bỏ hoàn toàn các nút bấm vật lý truyền thống. Cách tiếp cận này không chỉ giúp khoang lái trở nên gọn gàng, tinh tế mà còn mang lại trải nghiệm giống như đang ngồi trong một mẫu xe hạng sang.

Vị trí điều khiển trung tâm được thiết kế lại gọn gàng hơn với núm xoay chuyển số và bảng điều khiển điều hòa dạng cảm ứng. Những tiện nghi như sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng độc lập hay chìa khóa thông minh cũng góp phần tạo nên trải nghiệm đầy đủ, tiện nghi cho người dùng trẻ yêu công nghệ.

Không gian rộng rãi đáp ứng nhu cầu gia đình trẻ thích "vi vu"

Với chiều dài cơ sở lên tới 2.755 mm – ngang bằng Hyundai Tucson và vượt trội so với nhiều đối thủ khác – Sportage 2025 mang đến không gian nội thất rộng rãi hiếm thấy trong phân khúc. Hàng ghế sau có thể ngả ra phía sau, trang bị đủ ba tựa đầu và khoảng để chân rộng, phù hợp cho cả người lớn và trẻ em trong những chuyến đi dài.

Đặc biệt, khoang hành lý có dung tích 534L, có thể mở rộng tới 1.829L khi gập hàng ghế thứ hai. Đây là con số vượt trội, cho phép người dùng mang theo xe đẩy trẻ em, hành lý cồng kềnh hay đồ dã ngoại cuối tuần một cách dễ dàng. Đây là điểm cộng lớn cho các cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ hoặc yêu thích du lịch gia đình.

Vận hành mạnh mẽ

Sportage 2025 hiện có 3 lựa chọn động cơ cho sự lựa chọn đa dạng của người dùng gồm:

- Động xăng 2.0 L hút khí tự nhiên, cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp. Cỗ máy này được lắp đặt trên các bản Signature, Signature X-Line, Premium và Luxury.

- Động cơ xăng tăng áp 1.6 L lắp đặt trên các bản Signature và Signature X-Line, cho công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm. Kết nối với đó là hộp số ly hợp kép 7 cấp.

- Động cơ diesel 2.0 L cũng lắp đặt trên các bản Signature và Signature X-Line, cho công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 416 Nm, số tự động 8 cấp.

Hệ thống lái được hỗ trợ bởi 4 chế độ: Comfort, Eco, Sport và Smart, cùng các chế độ chuyên biệt cho địa hình như tuyết, bùn, cát… Điều này giúp xe dễ dàng thích nghi với các điều kiện vận hành khác nhau – từ phố thị đông đúc đến các chuyến đi khám phá cuối tuần.

Hệ thống an toàn toàn diện – trụ cột cho gia đình

Một trong những điểm khiến Sportage 2025 thực sự được lòng các gia đình trẻ chính là hệ thống an toàn toàn diện, nơi mà gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS đóng vai trò then chốt. Những tính năng như hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, điều khiển hành trình thông minh theo định vị, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm sau và camera 360 độ đều hiện diện đầy đủ – mang đến sự an tâm cho người lái và sự bảo vệ tối đa cho mọi thành viên trong xe.

Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc xe hỗ trợ người lái trong tình huống khẩn cấp, phát hiện vật cản, hay giúp xe luôn giữ đúng làn đường là một điểm cộng lớn về sự an toàn và giảm tải áp lực khi điều khiển xe.