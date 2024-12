Doanh số KIA Seltos năm 2024 gặp "khó"

KIA Seltos mở đầu năm 2024 với 524 xe bán ra, có thể nói là khá ổn khi mà doanh số hàng loạt ô tô giảm xuống mức thấp, và Seltos cũng đã lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 1. Tuy nhiên doanh số tháng 2/2024 của Seltos giảm hơn một nửa chỉ còn 202 xe giao tới tay khách hàng và tháng 3 là 340 xe.

Cuối tháng 3, KIA Seltos bản mới 2024 ra mắt với việc nâng cấp động cơ. Theo đó, tất cả các phiên bản Seltos thế hệ mới đều được trang bị động cơ 1.5L thay vì hai bản 1.4L và 1.6L như trước đó. Kèm theo đó là một số thay đổi về ngoại thất và nội thất nên đã tác động tích cực tới doanh số của Seltos trong tháng 4/2024 khi đạt 437 xe bán ra.

Các tháng tiếp đó, Seltos lần lượt giới thiệu thêm các phiên bản Turbo với động cơ tăng áp giúp hiện tại mẫu SUV hạng B của KIA có tổng cộng 6 phiên bản, giá dao động từ 599 - 799 triệu đồng, thuộc hàng tốt nhất trong phân khúc và cũng là nhiều phiên bản nhất cho người sử dụng lựa chọn. Tuy nhiên, "hào quang" quá lớn từ Mitsubishi Xforce cũng như các đối thủ khiến KIA Seltos vẫn chưa thể bứt phá.

Với việc được hưởng chính sách ưu đãi phí trước bạ 50% theo Nghị định 109/2024/NĐ - CP, doanh số của KIA Seltos bắt đầu khởi sắc từ tháng 9/2024 và đạt kỷ lục tới 1212 xe vào tháng 11 vừa qua. Như vậy, tính tới hết tháng 11 thì doanh số cộng dồn năm 2024 của KIA Seltos đạt 6280 xe. Và với việc chỉ còn tháng 12 thì rất khó để Seltos có thể đạt doanh số như năm 2023.

KIA Seltos 2024 hiện sử dụng khối động cơ Smartstream 1.5G mới, sản sinh công suất công suất 113 mã lực tại 6,300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4,500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT. Trong khi bản Turbo sử dụng động cơ 1.5 Turbo GT-Line là cỗ máy 1.5 Turbo kết nối hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, cho công suất cực đại 158 mã lực tại 5,500 vòng/phút cùng momen xoắn cực đại lên đến 253 Nm tại 1,500 ~ 3.500 vòng/phút.

Seltos là mẫu SUV hạng B có khoang nội thất rộng rãi nhất và hiện đại hàng đầu với việc sở hữu màn hình nối liền Panoramic là sự kết hợp giữa đồng hồ đa thông tin Full LCD 10.25inch và màn hình giải trí trung tâm AVN 10.25inch, tương thích Apple Carplay và Android Auto không dây. Ghế ngồi trên KIA Seltos bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có thêm chức năng làm mát. Kèm theo đó là loạt tính năng hiện đại: Phanh tay điện tử & Auto hold; HUD và lẫy chuyển số thể thao; ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp làm mát hàng ghế trước; điều hòa tự động 2 vùng độc lập, có cửa gió điều hòa và cổng sạc USB type-C cho hàng ghế sau; chìa khoá thông minh Smartkey; KIA Connect; Cốp chỉnh điện,...

Hệ thống an toàn khá đầy đủ với các trang bị tiêu chuẩn như: Phanh ABS và EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi,…Riêng bản GT-Line trang bị gói an toàn chủ động ADAS với nhiều tính năng nổi an toàn hiện đại.

