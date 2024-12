KIA Seltos cũ bán lại với giá rẻ bất ngờ

Theo khảo sát của chúng tôi thì KIA Seltos là mẫu xe cũ được bán lại khá phổ biến trên thị trường mua bán xe cũ. Các phiên bản đời đầu năm 2020 được bán lại phổ biến với mức giá bán khá dễ chịu so với giá xe mới.

Cụ thể, phiên bản được bán lại nhiều nhất chính là KIA Seltos 1.4 AT Premium, với số ODO khoảng 30.000 - 50.000 km, được rao bán với mức giá xung quanh 580 triệu đồng. Đây là phiên bản đắt giá nhất ở năm 2020 với mức giá bán niêm yết khi đó là 719 triệu đồng, trừ cả ưu đãi giảm lệ phí trước bạ giai đoạn cuối năm thì giá lăn bán Seltos Premium 2020 tại Hà Nội khoảng 784 triệu đồng. Như vậy, sau khoảng 4 năm sử dụng, người dùng đang chịu lỗ khoảng 200 triệu đồng - con số rất hợp lý.

Các bản Luxury và Deluxe 2020 cũng được bán lại nhưng hiếm hơn rất nhiều so với bản Premium và mức giá cũng mềm hơn. Seltos 1.4 AT Deluxe có giá khoảng 520 triệu đồng, trong khi bản Luxury có giá bán 540 triệu đồng.

Seltos cũ các đời 2021 - 2023 cũng được bán lại phổ biến nhưng mức giá bán cao hơn so với bản 2020 chủ yếu là do xe sử dụng ít hơn và tình trạng xe vẫn còn mới hơn. Đơn cử Seltos Premium 1.6 AT 2023 với ODO tầm 20.000 km đang được rao bán lại với giá khoảng 695 triệu đồng trong khi giá lăn bánh bản này năm 2023 rơi vào khoảng 747 triệu đồng.

Nhìn chung, so với mặt bằng chung xe cũ thì KIA Seltos là mẫu xe khá giữ giá và do số lượng người mua xe mới nhiều nên với những ai cần mua xe cũ thì cũng có những lựa chọn da dạng hơn so với các dòng xe khác.

Hiện tại ở phiên bản mới nhất năm 2024, KIA Seltos được bán ra với tổng cộng 6 phiên bản kèm mức giá bán dao động từ 599 - 799 triệu đồng, là một trong những mẫu SUV hạng B nhiều phiên bản bậc nhất trên thị trường. Xe được ưa chuộng bởi thiết kế thể thao, khỏe khoắn rất hợp sở thích khách hàng trẻ.

KIA Seltos cũng sở hữu không gian nội thất rộng rãi và hiện đại hàng đầu trong phân khúc. Hệ thống ghế ngồi được bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có thêm chức năng làm mát. Đi cùng đó là loạt trang bị đáng chú ý khác như: Phanh tay điện tử & Auto hold; HUD và lẫy chuyển số thể thao; ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp làm mát hàng ghế trước; điều hòa tự động 2 vùng độc lập, có cửa gió điều hòa và cổng sạc USB type-C cho hàng ghế sau; chìa khoá thông minh Smartkey; KIA Connect; Cốp chỉnh điện,...

Seltos được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5G mới, sản sinh công suất công suất 113 mã lực tại 6,300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4,500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT. Riêng bản cao cấp nhất KIA Seltos 1.5 Turbo GT-Line sử dụng động cơ 1.5 Turbo kết nối hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, cho công suất cực đại 158 mã lực tại 5,500 vòng/phút cùng momen xoắn cực đại lên đến 253 Nm tại 1,500 ~ 3.500 vòng/phút.

