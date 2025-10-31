Điều gì đang xảy ra với công ty kinh doanh ô tô của dân chơi xe Huấn "Hoa Hồng"?

Huấn "Hoa Hồng", tên thật là Bùi Xuân Huấn (sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai) được biết đến như một dân chơi xe đình đám trong cộng đồng khi thường xuyên khoe những hình ảnh gắn liền với xe sang, siêu xe đắt tiền. Thời điểm trước khi có quy định về định danh biển số cá nhân, người đàn ông này còn nổi tiếng với hình ảnh bên những chiếc xe biển số VIP.

Cùng đó, những video “dạy dỗ đạo lý”, hình ảnh khoe của và phát ngôn ngông nghênh đã biến anh thành nhân vật có nhiều tai tiếng. Trang Facebook của Huấn "Hoa Hồng" hiện có hơn 3,6 triệu người theo dõi. Ngoài ra, Huấn cũng sở hữu kênh YouTube, TikTok có hàng triệu người theo dõi.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao lan truyền thông tin các công ty của Huấn "Hoa Hồng" đang có "vấn đề".

Ảnh chụp màn hình thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group của Bùi Xuân Huấn, tức Huấn "Hoa Hồng" trên Công thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp ngày 30/10/2025.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, Huấn "Hoa Hồng" đang đứng tên là người đại diện trước pháp luật của ba công ty gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group, Công ty cổ phần Dịch vụ 168 và Công ty cổ phần dịch vụ FB châu Á. Cập nhật của Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp ngày 30/10/2025 cho thấy, cả ba công ty này đều được công bố tình trạng “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

Liên quan đến lĩnh vực xe cộ là Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group, được thành lập từ tháng 2/2022, có trụ sở tại Khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội (trước sát nhập hành chính), đăng ký vốn điều lệ 99,99 tỷ đồng. Huấn "Hoa Hồng" nắm giữ 55% cổ phần và trực tiếp làm Chủ tịch HĐQT.

Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp cho biết, công ty này có 10 mã ngành nghề kinh doanh, trong đó có bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ trở xuống), đại lý ô tô và xe có động cơ khác, bán phụ tùng ô tô... Ngành nghề chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm...

Thế nhưng, trong giới kinh doanh ô tô, các hoạt động mua bán ô tô chính thống của Huấn "Hoa Hồng" gần như "ẩn mình" khi không làm đại lý cho hãng nào, không có showroom, không xuất hiện trên các sàn giao dịch ô tô lớn.

Trái lại, ở tư cách cá nhân, Huấn "Hoa Hồng" lại liên tục xuất hiện cùng dàn xe sang đắt tiền: Range Rover Sport gần 6 tỷ, Porsche Panamera 7 tỷ, Mercedes-Maybach S450 5 tỷ, McLaren 720S hơn 15 tỷ và Rolls-Royce Wraith từng có giá khoảng 19 tỷ đồng và hai mô tô phân khối lớn Kawasaki Z1000 và Ducati Diavel có trị giá vài trăm triệu đồng.

Huấn "Hoa Hồng" thường xuyên xuất hiện với dàn xe sang, siêu xe có trị giá hàng tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Giai đoạn trước thời điểm áp dụng quy định đấu giá biển số ô tô (15/08/2023), Huấn "Hoa Hồng" thường khoe trên trang cá nhân thú chơi xe gắn biển số đẹp, ví dụ như xe Mercedes đời cũ biển 30F-888.88, Mazda CX-5 biển số ngũ quý 8, xe máy Honda SH biển ngũ quý 9...

Hai công ty còn lại của Huấn "Hoa Hồng" không liên quan đến ô tô, trong đó, Công ty cổ phần Dịch vụ 168 có ngành nghề kinh doanh chính là vệ sinh chung nhà cửa, địa chỉ trụ sở chính được đăng ký ở số 186, Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM; Công ty cổ phần dịch vụ FB châu Á có ngành nghề chính là quảng cáo, địa chỉ trụ sở chính được đăng ký ở số 37, đường số 24A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.