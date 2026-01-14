Mức phạt mới nhất năm 2026 cho lỗi ô tô đè vạch liền màu vàng
Theo Nghị định 168, mức phạt ô tô đè vạch liền màu vàng cao nhất lên tới 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Căn cứ tại điểm a khoản 1 và điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có quy định về lỗi đè vạch liền màu vàng ô tô 2025 như sau:
Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.
Ảnh minh họa: KT
1. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 2; điểm a, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm n, điểm o khoản 3; điểm a, điểm b, điểm đ, điểm e, điểm i, điểm k, điểm l khoản 4; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm i, điểm k khoản 5; điểm a khoản 6; khoản 7; điểm b, điểm d khoản 9; điểm a khoản 10; điểm đ khoản 11 Điều này;
10. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
b) Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1; điểm c khoản 2; điểm b, điểm g, điểm h, điểm n, điểm o, điểm p, khoản 3; điểm a, điểm c, điểm d khoản 4; điểm c, điểm d, điểm e, điểm h, điểm n, điểm o, điểm q khoản 5; điểm b khoản 7; điểm b, điểm c, điểm d khoản 9 Điều này.
Như vậy, ô tô đè vạch liền màu vàng (không gây tai nạn giao thông) sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
Còn nếu ô tô đè vạch liền màu vàng (gây tai nạn giao thông) sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng. Và trừ 10 điểm giấy phép lái xe (theo điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).
Không còn đếm giây đèn giao thông, nhiều người không kịp xử lý, nhất là khi đèn bất ngờ chuyển từ xanh sang vàng và bị phạt trong ấm ức.
