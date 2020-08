Điểm qua những mẫu ô tô giảm giá "khủng" nhất trong tháng "cô hồn"

Chủ Nhật, ngày 30/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Mức giảm cao nhất cho những mẫu xe lên tới 200 triệu VND.

Theo khảo sát trên thị trường ô tô Việt Nam thời gian gần đây, các hãng xe trong nước đã và đang bắt đầu cuộc đua tranh giảm giá nhằm kích cầu sức mua của người tiêu dùng cũng như xả hàng dọn kho đón phiên bản mới.

Các chương trình khuyến mãi cũng rất đa dạng với giá trị từ hàng chục tới hàng trăm triệu đồng. Thêm vào đó là những chương trình tặng kèm phụ kiện, bảo hiểm đi kèm vô cùng hấp dẫn.

Tuy nhiên, tùy vào từng đại lý và số lượng xe mà chương trình ưu đãi và khuyến mại sẽ có sự khác nhau. Khách hàng cần lưu ý tìm hiểu kỹ trước khi quyết định “xuống tiền”.

Tham khảo những mẫu xe giảm giá nhiều nhất trong tháng “cô hồn”.

Ford Everest (mức giảm cao nhất 200 triệu VND)

Chương trình giảm giá của Ford Everest được phía đại lý và phía nhà sản xuất kết hợp tung ra dưới hình thức tặng 50 - 100% phí trước bạ. Một số đại lý lại sẵn sàng chơi lớn hơn khi trừ trực tiếp 200 triệu VND vào giá xe. Tuy nhiên, ưu đãi này sẽ chỉ áp dụng cho các mẫu Everest phiên bản Titanium 2.0 AT 4WD đời 2019, đưa giá bán thực tế của xe sau khi trừ khuyến mãi chỉ còn 1,199 tỷ VND.

Đối với phiên bản Ambiente 2.0L MT 4x2, Ambiente 2.0L AT 4x2, Trend 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4x2 có mức điều chỉnh giảm từ 20 - 75 triệu VNĐ, tuỳ theo phiên bản mà khách hàng lựa chọn.

Mazda CX-8 (mức giảm dao động từ 150 - 200 triệu VND)

Trong tháng “cô hồn” này, Mazda Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi về giá cho dòng xe CX-8 với mức giảm dao động từ 150 - 200 triệu VND, áp dụng theo hình thức trừ thẳng tiền mặt. Trong đó, phiên bản 2.5L Premium AWD; 2.5L Luxury và 2.5L Deluxe đều có mức điều chỉnh giảm 150 triệu VND, riêng phiên bản 2.5L Premium 2WD giảm tới 200 triệu VND.

Từ đó, giá bán thực tế của 4 phiên bản Mazda CX-8 là: bản 2.5L Premium AWD (1,249 tỷ VND); bản 2.5L Premium 2WD (1,149 tỷ VND); bản 2.5L Luxury (1,049 tỷ VND) và bản 2.5L Deluxe (999 triệu VND).

Ngoài ra, khách hàng mua xe Mazda CX-8 còn nhận được thêm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất (tuỳ phiên bản) trị giá 15 triệu VND và một số phụ kiện chính hãng đi kèm.

Nissan Terra (mức giảm cao nhất 128 triệu VND)

Nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng trong khoảng thời gian này, các đại lý Nissan trên toàn quốc đang áp dụng biểu giá mới với mức điều chỉnh giảm mạnh cho mẫu Terra.

Cụ thể, Nissan Terra phiên bản 2.5L V 4WD 7AT cao cấp nhất được điều chỉnh giảm 128 triệu VNĐ, đưa giá bán thực tế của xe sau khi trừ ưu đãi chỉ là 870 triệu VND thay vì 998 triệu VND như trước đây.

Đối với 2 phiên bản còn lại gồm Terra 2.5L 2WD 7AT và Terra 2.5L 2WD 6MT cũng được điều chỉnh giảm giá từ 50 - 70 triệu VND, giá bán thực tế sau khi trừ khuyến mãi chỉ còn tương ứng 825 và 795 triệu VND.

Ngoài những mẫu xe giảm giá khủng tới hàng trăm triệu kể trên, nhiều mẫu xe khác cũng ghi nhận mức điều chỉnh giá đáng kể như KIA Cerato hay KIA Soluto giảm 30 triệu VND tiền mặt. KIA Sedona giảm tới 60 triệu VND.

Mẫu crossover cỡ B Hyundai Kona được giảm giá trực tiếp 20 triệu VND, áp dụng cho bản 1.6 Turbo. Đối với 2 bản 2.0 AT tiêu chuẩn và 2.0 AT đặc biệt được điều chỉnh từ 13 - 15 triệu VND. Bên cạnh đó, các đại lý cũng sẵn sàng tặng thêm các gói phụ kiện hoặc dịch vụ bảo dưỡng cho khách hàng mua xe với tổng giá trị ưu đãi tới 30 triệu VND.

