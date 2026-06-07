Đề xuất sửa Nghị định để xe “bán tải” có khối lượng đến 3,5 tấn được lưu thông như xe con

Trong đó, Cục này kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ sửa đổi Nghị định để cho phép ô tô tải pickup cabin kép (xe bán tải) và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm đã làm việc với Cục Đường bộ để xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Ford Việt Nam về những vướng mắc trong quản lý và tổ chức giao thông đối với xe bán tải.

Ford Việt Nam đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 53/2024/TT-BGTVT quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ.

Doanh nghiệp kiến nghị bổ sung quy định riêng về phân loại phương tiện phục vụ công tác tổ chức giao thông và xác định xe bán tải chở hàng cabin kép có khối lượng toàn bộ dưới 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ô tô con.

Tuy nhiên sau khi rà soát các quy định hiện hành, Cục Đăng kiểm cho rằng chưa có đủ cơ sở pháp lý để sửa đổi theo hướng này.

Cơ quan đăng kiểm kiến nghị sửa đổi Nghị định để "xe bán tải" dưới 3,5 tấn được lưu thông như xe con

Thông tư 53 được ban hành trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong khi việc tổ chức giao thông lại được quy định trong Luật Đường bộ. Khoản 5 điều 25 Luật Đường bộ quy định Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và UBND các cấp chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Theo Cục Đăng kiểm, việc chuyển xe bán tải và xe tải van dưới 3,5 tấn sang nhóm ô tô con cũng không phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiện chưa có cơ sở kỹ thuật để phân loại các loại xe này là ô tô con và cả Việt Nam lẫn nhiều nước trên thế giới đều chưa áp dụng cách phân loại tương tự.

Cơ quan này nhận định nếu sửa đổi Thông tư 53 theo hướng đưa xe bán tải vào nhóm ô tô con sẽ tác động lớn đến công tác chứng nhận chất lượng, chính sách thuế và quản lý phương tiện.

Trong trường hợp đó, hầu hết các mẫu xe bán tải đang sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu tại Việt Nam sẽ phải thực hiện lại thủ tục chứng nhận kiểu loại do thay đổi tên loại phương tiện.

Các cơ quan quản lý cũng phải rà soát, đánh giá lại những yêu cầu kỹ thuật trong quy chuẩn quốc gia về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xác định sự khác biệt giữa ô tô tải và ô tô con.

Ngoài ra khi được phân loại là ô tô con, xe bán tải sẽ phải áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ như ô tô con, kéo theo giá bán tăng đáng kể. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến chiến lược phát triển sản phẩm của các nhà sản xuất.

Một vấn đề khác là cách xử lý đối với hàng chục nghìn xe bán tải đã được cấp chứng nhận và đang lưu hành. Nếu không áp dụng hồi tố, các xe bán tải đang lưu hành vẫn bị quản lý theo diện xe tải, trong khi các xe mới được hưởng cơ chế như ô tô con dù có cùng đặc tính kỹ thuật, dễ dẫn đến khiếu nại và tạo sự bất bình đẳng.

Ngược lại, nếu áp dụng hồi tố thì cần xem xét tác động liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ, bởi các chủ xe trước đây đã nộp thuế theo chính sách dành cho xe bán tải. Điều này cũng có thể phát sinh sự thiếu công bằng giữa những người mua xe ở các thời điểm khác nhau.

Theo ý kiến của Cục Đường bộ, hiện chưa có phương án khả thi để sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024.

Nguyên nhân là xe bán tải và xe tải van hiện thuộc nhóm ô tô tải, trong khi ô tô con là nhóm xe chở người đến 8 chỗ, không kể người lái.

Việc gộp các loại phương tiện này vào cùng một biển báo giao thông được cho là chưa phù hợp và cần có sự thống nhất với cơ quan cảnh sát giao thông.

Cục Đăng kiểm cho biết thêm qua thực tế kiểm định, xe bán tải và xe tải van khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn có tốc độ vận hành, trang bị an toàn và kích thước tổng thể tương đương nhiều dòng ô tô con như pickup hai cửa, MPV hoặc SUV cỡ lớn.

Vì vậy cơ quan này cho rằng không có phương án phù hợp để sửa đổi Thông tư 53 hoặc QCVN 41 nhằm giải quyết kiến nghị của Ford Việt Nam.

Trên cơ sở ý kiến của Cục Đường bộ, Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ bổ sung quy định trong Nghị định 165/2024 hướng dẫn thi hành Luật Đường bộ và điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng cho phép xe bán tải và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con.

Trong thời gian chờ sửa đổi nghị định, Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tạo điều kiện để xe bán tải, xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được lưu thông tương tự ô tô con, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Hiện nay, Hà Nội và Hải Phòng đã áp dụng cách thức quản lý này.