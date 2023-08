Đây là mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado phiên bản First Edition

Giống như tại Mỹ, dòng xe Land Cruiser Prado 250 thế hệ mới sẽ được Toyota bán ra ở khu vực Tây Âu dưới tên gọi "Land Cruiser". Tuy nhiên, một số thị trường ở khu vực Đông Âu do vẫn đang được phân phối mẫu Land Cruiser 300 cỡ lớn nên tại những nơi này, xe Series 250 vẫn sẽ giữ lại hậu tố "Prado" trong tên gọi. Toyota cũng xác nhận rằng tên "Prado" sẽ được dùng cho phiên bản tại Australia.

Ngoài ra, đại diện hãng xe Nhật cho biết hãng sẽ dành riêng 3.000 chiếc Land Cruiser Prado 250 bản First Edition cao cấp cho toàn thị trường châu Âu, ít hơn so với mức 5.000 xe của thị trường Mỹ. Bù lại, bản First Edition tại châu Âu sẽ có 2 màu sơn thân xe độc quyền là Sand (vàng cát) và Smoky Blue (xanh khói), kết hợp cùng phần mui màu sáng, tạo nên thiết kế 2 tông màu độc đáo.

Kiểu dáng bản First Edition tại châu Âu hầu như không khác biệt so với bản tương tự dành cho thị trường Mỹ. Xe sở hữu kiểu đèn pha hình tròn đậm chất cổ điển, lưới tản nhiệt "Toyota Heritage", logo "First Edition" tại một số vị trí trên thân xe, có sẵn ba-ga mui, tấm ốp bảo vệ gầm trước/sau, thanh trượt dưới gầm... Bên trong nội thất là ghế bọc da và đầy đủ mọi tiện ích.

Đại diện Toyota khu vực châu Âu cho biết, bản First Edition được ưu tiên cho những khách hàng đặt xe sớm nhất khi hãng mở đặt cọc vào khoảng tháng 10 năm nay. Còn lại, những ai không có nhu cầu lấy bản đặc biệt này vẫn có thể đặt mua bản tiêu chuẩn với đèn pha hình chữ nhật và lượng trang bị tương đương với xe tiêu chuẩn ở Mỹ. Thị trường châu Âu cũng sẽ không được phân phối bản "Land Cruiser 1958".

Toyota chia ra một số lựa chọn khác nhau tùy theo khu vực. Các thị trường Tây Âu sẽ được nhận xe với máy dầu diesel, dung tích 2.8L, cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp Direct Shift-8AT. Tại những quốc gia này, trong tương lai thậm chí hãng sẽ còn phân phối thêm hệ thống hybrid nhẹ 48V, giúp cải thiện hiệu năng và cả hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu khi đi trong đô thị.

Trong khi đó, khu vực Đông Âu lại đa dạng phong phú hơn khi có tới 3 lựa chọn động cơ. Thứ nhất là máy dầu diesel giống như tại Tây Âu nhưng không có biến thể hybrid nhẹ. Thứ hai là máy xăng, dung tích 2.4L tăng áp, cho công suất 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Kết hợp hộp số tự động 8 cấp Direct Shift-8AT.

Thứ ba là động cơ xăng, dung tích 2.7L, cho công suất 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Đi kèm hộp số tự động 6 cấp Super-ECT. Các yếu tố khác liên quan đến vận hành như hệ dẫn động hai cầu, vô-lăng trợ lực điện, các tính năng hỗ trợ off-road, các công nghệ an toàn thuộc gói Toyota Safety Sense 3.0, v.v... đều giống như xe tại Mỹ và Nhật.

Đáng chú ý, dòng Land Cruiser Series 250 tại châu Âu có 2 lựa chọn về số lượng ghế ngồi bên trong xe: 2 hàng ghế/5 chỗ hoặc 3 hàng ghế/7 chỗ. Điều này khiến cho xe châu Âu trở nên linh hoạt hơn hẳn so với bản Mỹ (chỉ có

