Đây là hình ảnh chi tiết về Honda Civic thế hệ mới

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 06:00 AM (GMT+7)

Sau bao ngày trông ngóng, Honda Civic 2022 thế hệ mới đã chính thức lộ diện với thiết kế kết hợp giữa sự lịch lãm và tính thể thao đặc trưng của dòng.

Xe có kiểu dáng khá gân guốc

Tuy chỉ là bản Prototype nhưng mẫu xe Honda Civic 2022 này hứa hẹn sẽ không khác biệt nhiều với bản sản xuất, dự kiến ra mắt chính thức vào năm 2021. Qua hình ảnh vừa được tiết lộ, có thể thấy Honda đã thiết kế lại hoàn toàn mẫu xe bán chạy nhất của mình để “một lần nữa nâng tầm phong cách, hiệu suất, an toàn và công nghệ tiên tiến" trong phân khúc xe cỡ C. Nhiều chi tiết vốn ăn khách trên mẫu GEN10 đã được loại bỏ, để lại nhiều tiếc nuối, nhưng nhờ vậy lại giúp cho thiết kế mẫu GEN 11 ấn tượng và có tính biểu trưng hơn.

Civic mới sẽ có cụm đèn LED trước sau hình chữ L. Kiểu đèn hậu chữ C nổi tiếng trên Civic Gen10 sẽ biến mất, thay vào đó là thiết mềm mại và nằm theo chiều ngang tương tự Honda City. Tuy nhiên, thiết kế chữ C trên đèn hậu Gen10 lại xuất hiện ở hốc cản trước dưới dạng ốp trang trí.

Hông xe Civic được thiết kế lại. Cột C ở sau xe nay có kiểu tạo hình mới, gợi cảm giác giống xe sang thể thao. Vòm bánh xe Civic 2021 thế hệ mới đã được mở rộng, to hơn trước, mâm xe hợp kim 5 chấu kép. Bản Civic prototype còn được trang bị lưới tản nhiệt sơn đen bóng, chụp kính chiếu hậu đen, ống xả kép hình oval, vây cá mập, tay nắm cửa cùng màu sơn và đuôi lướt gió nhỏ ở phía sau. Thân xe và các chi tiết thiết kế đều khiến cho Civic có cảm giác trọng tâm thấp hơn. Tất cả tạo nên tổng thể vừa thể thao vừa sang trọng.

Về nội thất, Honda chỉ chia sẻ đúng 1 ảnh trắng đen, không hề có ảnh thực tế nào. Dù vậy, khách hàng cũng đã dễ dàng hình dung được nội thất của xe hơn. Giữa xe là màn hình thông tin giải trí cảm ứng rộng 9 inch đặt ngang, dựng đứng trên táp lô tối giản. Khe điều hòa được thiết kế ẩn sau khe trang trí chạy ngang phần táp lô này. Dưới đó vẫn giữ nguyên 3 núm xoay điều khiển truyền thống. Cụm đồng hồ không rõ ràng, nhưng có vẻ sẽ là loại kỹ thuật số hiện đại.

Hệ thống an toàn cũng được Honda đầu tư nhiều cho Civic, dù thông tin chi tiết còn hạn chế. Hãng xe Nhật hứa hẹn sẽ trang bị cho Civic hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing nâng cấp với các tính năng trợ lái hoạt động hiệu quả hơn. Túi khí trên xe cũng được thiết kế mới, giúp an toàn hơn cho người dùng. Hệ thống khung xe (Honda’s Advanced Compatibility Engineering body structure) cũng được tinh chỉnh cứng cáp hơn.

Honda đã xác nhận rằng Civic 2022 sẽ được sản xuất ở Bắc Mỹ, trong đó bản hatchback sẽ được chế tạo tại nhà máy Greensburg, Indiana (Mỹ) của hãng.

