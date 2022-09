Đây là các mẫu xe mới sẽ được ra mắt trong tháng này

Thị trường xe sắp bước vào thời điểm sôi nổi nhất của năm đồng thời cũng là lúc các hãng xe tung ra các mẫu mới chuẩn bị cho cuộc đua doanh số.

Hyundai Elantra thế hệ mới

Đây là cái tên mới nhất trong danh sách những mẫu xe có thể ra mắt trong tháng 9. Thông tin này bắt nguồn từ loạt xe Elantra 2023 xuất hiện tại địa điểm được cho là nhà máy Hyundai ở Ninh Bình được lan truyền cách đây không lâu trên các hội nhóm mạng xã hội, và trước đó một số đại lý đã bắt đầu nhận cọc mẫu sedan hạng C này.

Hyundai Elantra 2023 thuộc thế hệ thứ 7 có sự thay đổi lớn về ngoại hình khi được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness - thể thao gợi cảm. Ngoài ra xe cũng mang phong cách coupe 4 cửa thay vì kiểu dáng sedan truyền thống như trước kia. Dự kiến xe có thêm nhiều trang bị, tiện nghi cùng với loạt công nghệ mới.

Các tư vấn bán hàng cũng hé lộ thêm sẽ có phiên bản N Line với kiểu dáng thể thao, mạnh mẽ hơn cùng khối động cơ tăng áp cho hiệu suất hơn 200 mã lực nhằm cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Kia K3 Turbo GT hay cuộc đua công suất với mẫu sedan Honda Civic thế hệ mới.

Nissan Kicks

Đây có thể xem là một trong những mẫu xe có thời gian ra mắt delay nhiều nhất tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên mới đây giới tư vấn bán hàng đã đồng loạt đưa ra các thông tin về mức giá mở bán dự kiến khoảng 750-850 triệu đồng cho 2 phiên bản E và V.

Điểm chú ý của Nissan Kicks e-Power đến từ khối động cơ điện tự sạc cho mức công suất 139 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Xe vẫn có động cơ xăng DOHC 3 xy lanh, dung tích 1.2L nhưng chỉ sử dụng cho mục đích sạc pin trong lúc xe chạy ở tốc độ tối ưu.

Trước đó các thông tin kiểm định về mẫu xe này được lan truyền khá rộng rãi trên các hội nhóm mạng xã hội. Nissan Kicks e-Power được định vị trong phân khúc xe gầm cao hạng B xếp chung với các đối thủ như Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V, Toyota Corolla Cross....

Kia Carens

Trong dải sản phẩm của Kia Việt Nam thì chỉ còn mẫu MPV Kia Rondo vẫn chưa có sự nâng cấp nào mới kể từ năm 2017. Và mới đây các thông tin về Kia Carens đã được nhập về thị trường Việt Nam nhằm thực hiện các khâu kiểm định trước khi bán ra thị trường.

Thực chất Kia Carens là cái tên gọi chung tại nhiều thị trường của Kia Rondo. Theo nhiều thông tin sẽ có khoảng 3 phiên bản động cơ gồm máy xăng, máy dầu và máy xăng tăng áp sẽ được bán ra với mức giá từ hơn 700 triệu đồng. Hiện mẫu xe này đã được một số đại lý nhận cọc từ trước.

Ngoài ra Kia Carens được định vị cạnh tranh trong phân khúc đang sôi nổi hiện nay là MPV cỡ nhỏ với những cái tên như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross cùng những đại diện khác như Suzuki XL7, Suzuki Ertiga, Toyota Avanza,….

Tại các thị trường khác, Kia Carens được trang bị màn hình trung tâm 10.25 inch, tích hợp Kia Connect, đèn nội thất 64 màu, 8 loa Bose, điều hòa tự động, lọc không khí, cửa sổ trời cỡ lớn. Đáng tiếc Kia Carens vẫn sử dụng phanh tay cơ truyền thống thay vì phanh điện tử như xe hướng hiện nay.

Kia Carens sẽ có thiết kế khác biệt hơn với kiểu dáng crossover và sử dụng chung trên nền tảng khung gầm tương tự như Kia Seltos. Đáng chú ý nội thất của xe khá hiện đại với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ. Trong đó phiên bản 6 chỗ sẽ có hàng ghế sau dạng thương gia.

Ford Territory

Cách đây không lâu, website chính thức của Ford Việt Nam đã đăng tải thông tin xác nhận chiếc Territory sẽ ra mắt trong năm 2022. Qua những thông tin và hình ảnh được đăng tải có thể thấy ngoại thất, Ford Territory có cụm đèn chiếu sáng LED phía trước, đèn định vị ban ngày LED, đèn hậu LED, mặt ca-lăng lưới tổ ong cùng bộ mâm 5 chấu kép 19 inch trên bản cao cấp nhất.

Khoang nội thất có thiết kế khá hiện đại, nổi bật với màn hình giải trí 12.3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hoà tự động 2 vùng, tính năng lọc không khí, cần số dạng núm xoay, phanh đỗ điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế bọc da chỉnh điện có tích hợp chức năng làm mát. Cốp mở điện, hỗ trợ mở đá cốp rảnh tay.

Territory tại Việt Nam dùng động cơ Ecoboost, dung tích 1.5L tăng áp, kết hợp hộp số 7 cấp. Ngoài ra, Ford vẫn chưa công bố thông số chi tiết của động cơ này. Xe có chế độ tự động dừng tắt máy cùng 4 chế độ lái gồm Thông thường, Tiết kiệm, Thể thao và Đồi núi. Hệ thống treo phía sau là độc lập đa liên kết.

Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ có thêm những công nghệ an toàn thông minh để cạnh tranh các đối thủ trong phân khúc CUV cỡ C. Hiện tại, Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson và Kia Sportage cũng đều có nhiều công nghệ an toàn hiện đại.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ay-la-cac-mau-xe-moi-se-uoc-ra-mat-trong-thang-nay-a569037.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ay-la-cac-mau-xe-moi-se-uoc-ra-mat-trong-thang-nay-a569037.html