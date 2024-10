Đánh giá Hyundai SantaFe thế hệ mới bản cao nhất hơn 1,365 tỷ đồng

Ngày 10/08/2023, Hyundai đã giới thiệu thế hệ mới nhất của dòng xe SUV hạng trung Hyundai SantaFe trên toàn cầu và tạo ra nhiều cuộc bàn tán về phong cách thiết kế mới. Sau một năm ra mắt, ngày 18/9 Hyundai đã giới thiệu mẫu xe này tại thị trường Việt Nam và đi kèm 5 phiên bản.

Điểm nổi bật của lần ra mắt này là không còn dòng động cơ Diesel nữa mà chỉ có phiên bản máy xăng và Turbo. Mẫu xe mới này không có điểm gì giống bản tiền nhiệm, mà nó là một phiên bản All New hoàn toàn.

Tổng quan nội thất và ngoại thất

Ở phiên bản SantaFe mới này, ngoại thất xe có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Xe “lột xác” hoàn toàn về thiết kế như ngoại hình vuông vức hơn, bề thế hơn, có nhiều nét tương đồng với thiết kế của mẫu xe SUV hạng sang Land Rover.

Xe sở hữu khối kích thước tổng lần lượt: chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.815mm. So với bản cũ, SantaFe 2025 dài hơn 45mm, cao hơn 35mm và chiều rộng thì được giữ nguyên.

Nhìn vào phần đầu xe đã không còn nét tương đồng nào với phiên bản tiền nhiệm. Mà nay được thiết kế vuông vức và góc cạnh, không còn bo tròn như bản cũ. Cụm lưới tản nhiệt hình chữ nhật với tổ ong nhỏ nối liền hai cụm đèn hình chữ H lại với nhau tạo thành một khối hòa hợp.

Không còn cụm lưới tản nhiệt lục giác viền mạ crom như bản trước, Hyundai SantaFe 2025 được thiết kế lưới tản nhiệt hình chữ nhật bên trong sơn đen bóng trông rất sang trọng. Ở chính giữa lưới tản nhiệt là dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang nối liền hai cụm đèn pha cos chữ H tạo điểm mới mẻ và bắt mắt hơn cho chiếc xe. Hyundai SantaFe 2025 sử dụng đèn pha LED cỡ lớn, đặt xen kẽ với dải đèn định vị ban ngày, tạo cảm giác hòa hòa trong thiết kế.

Thân xe Hyundai SantaFe được thiết kế các cột trụ A, B, C và D màu đen cùng tông với kính của các cửa tạo ra một khối liền mạch cho xe. Trông ngang xe khá trường, dài và to lớn hơn. Bên dưới là hốc bánh xe lớn với bộ mâm lên tới 21 inch tạo nên một vóc dáng to khỏe và bề thế hơn

Gương chiếu hậu và tay nắm cửa Hyundai Santa Fe 2025 sơn cùng màu sơn xe tạo sự đồng khối. Gương xe đã được di dời xuống dưới cột A để giảm điểm mù và tăng kích thước gương giúp dễ quan sát và phù hợp với thiết kế mới của xe.

Theo một số thông tin, gương xe là loại kỹ thuật số hiện đại, cùng khả năng chỉnh, gập điện, sấy gương tích hợp đèn báo rẽ tiện nghi. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 21 inch dạng đa chấu cỡ lớn phù hợp với vóc dáng to lớn và gân guốc của xe.

Đuôi xe nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều về cách bố trí đèn hậu đặt thấp thiếu cân đối. Phía trên đèn hậu là cả một khoảng trống lớn, nhiều độc giả chê phần đuôi Santafe 2025 giống xe tải. Cụm đèn hậu được thiết kế tạo hình chữ H Full Led tương đồng với cụm đèn phía trước.

Đuôi xe của Hyundai Santafe mới được thiết kế mới cao hơn, góc cạnh hơn thế hệ cũ. Xe mang dáng vẻ cứng cáp của các mẫu SUV hạng D như Fortuner hay Everest. Ngoài ra, điểm mới trên xe là cửa hậu được thiết kế có khả năng mở rộng tối đa, rất thuận tiện trong việc sử dụng xe.

Nhìn chung, tổng quan thiết kế ngoại thất của Hyundai SantaFe 2025 đã có sự “lột xác” hoàn toàn theo hướng SUV mạnh mẽ hơn, vuông vức hơn không còn vẻ mềm mại như đời cũ. Santafe 2025 không chỉ thay đổi hoàn toàn ngoại thất mà bên trong trong không gian nội thất trên xe ô tô 7 chỗ cũng đã được thiết kế lại hoàn toàn theo ngôn ngữ mới.

Xe sở hữu khoang nội thất rộng rãi, nâng cấp trang bị tiện nghi hiện đại hơn. Điểm nổi bật trên Hyundai SantaFe mới là trang bị màn hình cong lớn, đặt nổi trên nền taplo xe. Mẫu màn hình liền khối này đang rất được ưa chuộng trên các mẫu xe mới hiện nay. Nó là sự kết hợp giữa cụm đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng lớn kéo dài nối liền với màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 12,3 inch.

Phía trước màn hình là vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp các nút bấm chức năng, đi kèm 4 dấu chấm thay cho logo chữ “H” của hãng xe Hyundai. Santafe 2025 được trang bị lẫy chuyển số thể thao và cần số điện tử mới sau vô lăng xe rất thuận tiện. Trang bị tiện nghi của Hyundai Santafe mới đã được nâng cấp vượt bậc so với thế hệ tiền nhiệm.

Bên trong kho Không chỉ thay đổi về mặt thiết kế mà Santafe 2025 còn được nâng cấp cả về trang bị tiện nghi. Điểm danh những tiện nghi mà Santafe 2025 sở hữu: Cổng USB Type C / Hai sạc điện thoại không dây / Đèn viền nội thất nhiều màu / Camera hành trình / Hệ thống âm thanh Bose / Hộc đựng găng khử trùng UV-C cho điện thoại/ví tiền nằm trên mặt táp-lô và điều hòa tự động, mặt táp-lô thiết kế ngôn ngữ mới, cửa gió điều hòa, chỉ thêu trên ghế và rất nhiều sự mới mẻ khác.

Xe sở hữu không gian khoang hành khách với 2 hàng ghế. Hàng ghế thứ 2 của xe có không gian rộng rãi nhờ thiết kế ghế 2 ghế thương gia, được trang bị cửa gió điều hòa và cổng sạc điện thoại riêng. Hàng ghế 2 với 2 ghế thương gia này có bệ tỳ tay riêng cho hành khách.

Hàng ghế thứ 3 trên xe đã được thiết kế mở rộng không gian nhờ có độ ngả sâu hơn, song đây vẫn là ghế có độ thoải mái cho hành khách là trẻ em hoặc những hành khách dưới 1,65m. So với thế hệ cũ thì đã được cải thiện độ ngả, độ rộng tối đa hơn nhiều.

Xe mới có khoang hành lý lớn hàng đầu phân khúc, với dung tích lên tới 725L, tăng 91L so với thế hệ cũ. Hàng ghế 3 có khả năng gập phẳng, tạo ra một không gian rất rộng cho cốp xe. Những ai thích đi phượt hay du lịch bằng xe hơi thì đã kiếm được một cái phòng khách sạn mini di động rồi.

Động cơ và trang bị an toàn

Tùy theo từng thị trường mà hãng xe Hàn Quốc sẽ trang bị cho Hyundai Santa Fe 2025 những khối động cơ khác nhau, cụ thể là: tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe mang đến 2 tùy chọn động cơ xăng và không có động cơ dầu như người tiền nhiệm.

Cụ thể, động cơ xăng I4, dung tích 2.5L tăng áp, cho công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Bên cạnh đó là khối động cơ xăng I4, dung tích 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 194 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Xe sử dụng hộp số ly hợp kép tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC quen thuộc của thương hiệu Hàn Quốc.

Điểm nhấn quan trọng không thể bỏ qua khi nhắc tới Santa Fe New 2024 chính là xe có nhiều công nghệ an toàn hiện đại. Cụ thể như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, hệ thống chống trượt VSM, hỗ trợ đổ đèo HDC, và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Ngoài ra, xe còn có hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, cảnh báo phương tiện cắt ngang đuôi xe RCCA, cảnh báo bỏ quên hành khách trong xe ROA, và khóa an toàn thông minh SAE.

Đánh giá

SantaFe mới được biết đến là thế hệ mới nhất của mẫu xe SUV cỡ trung của Hyundai. Xe được thiết kế “lột xác” hoàn toàn về ngoại thất và nội thất so với thế hệ cũ về kích thước lớn hơn, vuông vức và góc cạnh hơn. So với bản tiền nhiệm, Hyundai SantaFe thực sự đã lột xác hoàn toàn.

Thiết kế mới phá cách và hiện đại hơn, khoang nội thất tiện nghi nâng tầm trải nghiệm, động cơ tinh chỉnh kết hợp với khung gầm mới. Đây thực sự là một lựa chọn rất đáng cân nhắc cho nhu cầu mua xe 7 chỗ hiện nay. Nếu bạn đang cần một mẫu xe cá tính, nhiều tiện nghi và vận hành vượt trội.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe Hyundai SantaFe mới:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Exclusive 1,069 Prestige 1,265 Calligraphy 7 chỗ 1,315 Calligraphy 6 chỗ 1,315 Calligraphy Turbo 1,365

