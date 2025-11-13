Crossover hạng C đua giảm giá, người Việt thêm lựa chọn dưới 720 triệu đồng

Để kích cầu và cải thiện doanh số trong quý bán hàng cuối cùng của năm 2025, các hãng xe và đại lý đã đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Trong số này, một số mẫu crossover có giá bán thậm chí thấp hơn cả các dòng SUV đô thị hạng B.

Nếu quan tâm đến các mẫu crossover hạng C nhưng chỉ có ngân sách dưới 720 triệu đồng, người dùng có thể chọn cho mình một số cái tên dưới đây.

MG HS bản LUX

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ, MG HS bản cao cấp nhất (LUX) tại Việt Nam có giá niêm yết 749 triệu đồng. Tuy nhiên, trong tháng 10 vừa qua, mẫu xe này được hỗ trợ giảm giá 145 triệu đồng, đưa giá thực tế chỉ còn 604 triệu đồng, mặc dù mức giá này chỉ áp dụng cho xe có số VIN 2024.

MG HS bản LUX sau giảm giá chỉ còn khoảng 604 triệu đồng.

Theo một nhân viên bán xe MG tại Hà Nội, hiện tại chưa có xe sản xuất năm 2025, phần lớn mẫu xe đang bán trên thị trường là từ năm 2024, điều này có nghĩa khách hàng có thể hưởng lợi rất lớn từ ưu đãi vừa được đưa ra.

MG HS LUX được trang bị nhiều tính năng hiện đại như đèn pha LED, cảm biến bật/tắt đèn tự động, và nội thất sang trọng với ghế da, cửa sổ trời toàn cảnh, cùng hệ thống camera 360 độ. Đối với khả năng vận hành, MG HS sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít sản sinh công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Mazda CX-5 bản Deluxe

Được xem là phiên bản tiêu chuẩn, Mazda CX-5 Deluxe có giá niêm yết 749 triệu đồng nhưng hiện đang được áp dụng ưu đãi 40 triệu, điều này đưa giá thực tế xuống chỉ còn 709 triệu đồng. Dù là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, THACO vẫn thường xuyên tung ra các ưu đãi cho CX-5 giúp mẫu xe này luôn nằm trong top 10 ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam.

Giá chỉ 709 triệu đồng khiến bản Deluxe của Mazda CX-5 thêm hấp dẫn.

Phiên bản Deluxe của Mazda CX-5 được trang bị đèn pha LED Projector, cảm biến bật/tắt đèn tự động, gạt mưa tự động và mâm xe 19 inch. Nội thất bọc da, màn hình trung tâm 8 inch và bảng đồng hồ 6 inch. Tuy nhiên, một số trang bị nổi bật trên các phiên bản đắt tiền hơn như 10 loa Bose, kính HUD và rèm chỉnh điện đã bị cắt bỏ. Về vận hành, CX-5 Deluxe sử dụng động cơ xăng 2.0 lít sản sinh công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai Tucson bản Tiêu Chuẩn

Hyundai Tucson bản Tiêu chuẩn hiện có giá 769 triệu đồng, trở thành phiên bản thấp nhất trong số 5 phiên bản đang phân phối tại Việt Nam. Trong tháng 10, Hyundai Thành Công đã giảm giá thêm 55 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 714 triệu đồng.

714 triệu đồng là mức giá để sở hữu Hyundai Tucson Tiêu chuẩn theo mức giảm giá tháng trước.

Mặc dù vẫn giữ lại cụm đèn pha và đèn hậu LED, gạt mưa tự động, Hyundai Tucson Tiêu chuẩn sử dụng mâm 17 inch sơn bạc. Nội thất bọc da, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, nhưng bị lược bỏ một số tiện nghi như dàn âm thanh 8 loa Bose, sạc không dây và các tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Động cơ xăng 2.0 lít cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.