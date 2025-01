Có nên mua Kia Seltos 2023 đã qua sử dụng?

Giá KIA Seltos 2023 cũ rẻ

Theo khảo sát của chúng tôi thì giá bán KIA Seltos đời 2023 với số ODO phổ biến chỉ từ 10.000 - 25.000 km được bán lại với mức giá bán như sau:

- KIA Seltos 1.4 AT Deluxe giá 585 triệu đồng

- KIA Seltos 1.4 AT Luxury giá 650 triệu đồng

- KIA Seltos 1.4 AT Premium giá 695 triệu đồng

So sánh với giá All New KIA Seltos hiện tại thì mức giá xe cũ rẻ hơn đáng kể. Đơn củ Seltos 1.5L Deluxe hiện có giá bán niêm yết là 639 triệu đồng, bản Luxury có giá 699 triệu đồng. Cộng với việc xe đã qua sử dụng chỉ cần đóng phí trước bạ 2% nên người mua sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền so với việc mua xe mới.

KIA Seltos cũ đời 2023 hiện còn mới

Do mới được sử dụng được khoảng 1 năm nên hầu hết KIA Seltos đời 2023 vẫn còn rất mới, đặc biệt nếu như người dùng trước cẩn thẩn.

Về cơ bản, so với bản mới All New KIA Seltos trình làng hồi tháng 3/2024 thì KIA Seltos đời 2023 không có nhiều khác biệt về ngoại thất, các trang bị trừ việc thay đổi động cơ cở phiên bản mới. Chính vì thế với nhu cầu sử dụng của khách hàng phổ thông thì KIA Seltos 2023 đáp ứng ở mức tương đương so với bản mới.

KIA Seltos 2023 vẫn mang đậm phong cách thiết kế thể thao trẻ trung thời thượng rất hợp với thị hiếu của khách hàng trẻ hiện nay. Cùng kích thức nổi bật nên xe có được khoang nội thất rộng rãi. Từ bản Deluxe vẫn dùng đèn pha halogen (bản mới 2024 vẫn dùng halogen) thì toàn bộ phiên bản đều sử dụng đèn LED hiện đại và vành 17 inch đem tới khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều cung đường.

Cụm đồng hồ trên KIA Seltos 2023 7 inch thiết kế nối liền với màn hình giải trí 10,25 inch nên cơ bản cũng không khác biệt so với sự nâng cấp ở bản mới 2024 (nối liền 2 màn hình 10,25 inch). Các tính năng khác bao gồm kết nối không dây, bệ tì tay trung tâm, hệ thống cổng sạc, điều hòa, đèn trang trí nội thất... không thay đổi.

Các trang bị an toàn cũng tương đương với 6 túi khí, hỗ trợ phanh ABS và EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi,… các bản cao cấp được bổ sung thêm các chức năng an toàn vượt trội hơn.

Ở Seltos 2023 có 3 lựa chọn động cơ gồm:

- Động cơ I-4 1.4L T-GDI phun xăng trực tiếp tăng áp kết hợp hộp số tự động ly hợp kép, sản sinh công suất 138 mã lực và đạt 242 Nm mô men xoắn.

- Động cơ 1.6L Kappa MPI đi cùng hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất tối đa 128 mã lực và mô men xoắn đạt 157 Nm.

- Động cơ 1.4 T-GDI cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp kết hợp, cho sức mạnh 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Đi kèm với đó là 3 chế độ lái, hứa hẹn mang đến cảm giác vận hành ấn tượng.

Tuy nhiên theo khảo sát thì bản 1.6L rất hiếm được bán lại, mà chủ yếu là hai phiên bản 1.4L. Sức mạnh động cơ này được đánh giá là đủ tạo sự linh hoạt và mạnh mẽ cho việc di chuyển trên các điều kiện của người sử dụng.

KIA Seltos 2023 vẫn còn được bảo hành chính hãng

Theo chính sách bảo hành của THACO thì KIA Seltos được bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Và các dòng KIA Seltos 2023 đã qua sử dụng hiện đều vẫn nằm trong diện được bảo hành chính hãng, do đó các chi phí về bảo dưỡng hoặc sửa chữa là rất nhẹ nhàng.

Do mới sử dụng được 1 năm nên cũng chưa tới các đợt sửa chữa lớn, điều này giúp khách hàng an tâm khi sử dụng. Nếu không thích thì 2-3 năm sau bán lại vẫn rất ổn vì KIA Seltos cũng là một trong những mẫu xe rất giữ giá trên thị trường.

Nhưng vẫn cần quan tâm các hỏng hóc

Đương nhiên, khi mua xe cũ thì khách hàng cần hết sức cẩn trọng về các hỏng hóc tiềm ẩn và đặc biệt là tình trạng "tua ngược đồng hồ công tơ mét" của một số những gara thiếu uy tín.

Chính vì thế, khi mua KIA Seltos cũ thì người sử dụng vẫn cần phải kiểm tra kỹ lưỡng và nên nhờ những người có kinh nghiệm mua xe cũ để thử hộ tránh trường hợp các trục trặc bên trong.