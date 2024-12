Chọn Xpander Cross hay Honda BR-V L tầm giá 700 triệu đồng

Về ngoại hình

Mặc dù nằm trong phân khúc MPV cỡ nhỏ nhưng mang phong cách SUV nên Mitsubishi Xpander Cross có kích thước 3 chiều đều nổi trội hơn so với Honda BR-V (4595 x 1790 x 1750mm so với 4.490 x 1.780 x 1.685), cùng chiều dài cơ sở tốt hơn khiến Xpander sẽ đem tới không gian nội thất rộng rãi hơn chút so với Honda BR-V L.

Về phong cách thiết kế, Xpander Cross mang phong cách thể thao hầm hố với việc sử dụng nhiều chi tiết tấm ốp cờ-rôm ở khu vực lưới tản nhiệt. Tuy nhiên nếu như đứng cạnh BR-V thì Xpander giống như một chàng trai phong cách hầm hố đứng bên một quý ông thành đạt. BR-V vẫn đậm chất lịch lãm và sang trọng nhưng không thiếu đi sự trẻ trung năng động.

Cả hai mẫu xe đều được tích hợp các trang bị như đèn pha, đèn chiếu gần, đèn chiếu sương mù công nghệ LED hiện đại, gương chiếu hậu gập điện chỉnh điện, anten vây cá, và sử dụng la-zăng 17 inch cho khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều điều kiện đường.

Về nội thất

Về nội thất, bộ đôi MPV 7 chỗ này đều sở hữu không gian nội thất rộng rãi với các ghế đều được bọc da hiện đại. Các hàng ghế 2 và 3 đều có thể gập và chỉnh linh hoạt để đáp ứng số người ngồi khác nhau, hoặc gập gọn tăng không gian khoang hành lý.

Tuy nhiên về trang bị hiện đại thì Mitsubishi Xpander Cross có ưu thế hơn hẳn khi sở hữu cụm đồng hồ thông tin kỹ thuật số 8 inch và màn hình giải trí 9 inch, trong khi BR-V vẫn dùng đồng hồ analog kết hợp 4.2 inch và màn hình giải trí chỉ 7 inch. Bù lại, Honda BR-V có điều hòa tự động và tích hợp cửa gió các hàng ghế sau, trong khi Xpander Cross vẫn là điều hòa chỉnh cơ.

Các trang bị tiện dụng khác trên bộ đôi xe 7 chỗ này là tương đương với vô lăng bọc da, có nút điều chỉnh, có chìa khóa thông minh hỗ trợ khởi động từ xa, có lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng và có cả Cruise Control hiện đại.

Về động cơ

Về sức mạnh động cơ, mặc dù cùng động cơ 1.5L nhưng Honda BR-V đạt được sức mạnh tốt hơn hẳn, cụ thể:

Honda BR-V L được trang bị động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Kết nối với đó là hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có ba chế độ lái, gồm Normal, Eco và Sport.

Mitsubishi Xpander Cross 2024 sở hữu khối động cơ MIVEC DOHC 1.5L sản sinh công suất 103 mã lực và đạt 141 Nm mô men xoắn. Kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Không chỉ có sức mạnh tốt hơn, BR-V L còn tiết kiệm xăng ấn tượng hơn khi có mức tiêu thụ nhiên liệu cho đường hỗn hợp là 6.4 L/100km, trong khi đó con số của Xpander Cross lên tới 7.3 L/100km.

Trang bị an toàn

Mặc dù cùng có tích hợp các trang bị an toàn cơ bản như phanh ABS/EBD/BA, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... Nhưng Honda BR-V L vượt trội hơn hẳn Xpander Cross nhờ sở hữu tới 6 túi khí, trong khi đối thủ chỉ có 2 túi khí.

Không chỉ thế, Honda BR-V L còn được tích hợp gói công nghệ Honda Sensing với hàng loạt các công nghệ tăng cường sự an toàn cho người sử dụng. Trong khi đó Xpander Cross cũng có Hệ thống AYC công nghệ hỗ trợ khi vào cua AYC.

KẾT LUẬN

Giá Honda BR-V L được niêm yết ở mức 705 triệu đồng, trong khi Xpander Cross có giá bán 698 triệu đồng, mức chênh lệch không đáng kể và cả hai đều có những chương trình khuyến mãi hỗ trợ từ hãng tương đương nhau.

Có thể thấy, Xpander có ưu thế nổi trội về ngoại hình hầm hố và nội thất rộng rãi nhiều tiện ích hiện đại hơn cho người sử dụng. Tuy nhiên Honda BR-V L lại đem tới mẫu xe vận hành hay hơn nhờ động cơ mạnh mẽ, lại tiết kiệm xăng và các trang bị an toàn nổi trội hơn.

Tùy nhu cầu mà khách hàng có thể cân nhắc để lựa chọn cho mình phiên bản phù hợp.