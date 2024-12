So kè Veloz Cross và Xpander Cross: "Nội chiến" xe Nhật

Toyota Veloz Cross đang được khuyến mãi khủng hơn

Hiện nay Xpander Cross được bán ra với duy nhất 1 phiên bản kèm mức giá niêm yết là 698 triệu đồng. Trong tháng 12 này mẫu MPV 7 chỗ được nhà sản xuất hỗ trợ 50% phí trước bạ, như vậy tổng chi phí lăn bánh tại Hà Nội sẽ rơi vào khoảng 762 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản cao nhất của Toyota Veloz Cross có giá niêm yết là 660 triệu đồng. Tuy nhiên, ở tháng 12 này Toyota Việt Nam đang đưa ra mức hỗ trợ 100% lệ phí trước nhạ, tính ra khách hàng chỉ cần bỏ ra 682 triệu đồng là lăn bánh tại Hà Nội.

Như vậy, mặc dù mức chênh giá niêm yết chỉ 38 triệu đồng nhưng hiện với sự hỗ trợ của hãng người mua Veloz Cross sẽ tiết kiệm khoảng 80 triệu đồng so với Xpander Cross.

So sánh ngoại thất

Mitsubishi Xpander Cross vượt trội hơn Veloz Cross CVT TOP về tất cả các chiều, đồng thời khoảng sáng gầm tốt hơn và sử dụng bộ vành 17 inch lớn hơn bộ vành 16 inch của Veloz Cross khiến Xpander Cross có được sự linh hoạt tốt hơn trên các địa hình khác nhau. Bù lại, Toyota Veloz Cross lại có bán kính vòng quay nhỏ hơn giúp xe linh hoạt hơn cho việc di chuyển ở đường phố.

Về thiết kế, Xpander Cross gây ấn tượng với lối thiết kế hiện đại nhờ đèn pha là chiếu hậu LED T-Shape kèm theo những đường nét có phần hầm hố hơn. Trong khi đó, Veloz Cross lại mang thiết kế thể thao và có phần lịch lãm vốn có của các dòng xe Toyota. Cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ có điều chỉnh điện, có kèm giá nóc và anten vây cá.

Tuy nhiên Xpander Cross vượt trội hơn với đèn chiếu sương mù LED (của Veloz Cross là Halogen) cùng hệ thống sưởi kính sau đem tới nhiều tiện lợi khi di chuyển trong các điều kiện thời tiết đặc biệt

Thông số Toyota Veloz Cross Top (VLG) Mitsubishi Xpander Cross Kích thước D x R x C (mm) 4.475 x 1.750 x 1.700 4,595 x 1,790 x 1,750 mm Chiều dài cơ sở (mm) 2750 2775 Khoảng sáng gầm xe (mm) 205 225 Bán kính vòng quay tối thiểu (m) 5000 5200 Trọng lượng không tải (kg) 1140 1270 Dung tích bình nhiên liệu (L) 43 45 Đèn chiếu gần LED LED Đèn chiếu xa LED LED Cụm đèn sau LED LED Đèn báo phanh trên cao LED LED Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, gập điện, chỉnh điện Có Có Đèn sương mù trước Halogen LED Thanh giá nóc Có Có Ăng-ten Vây cá Vây cá

So sánh nội thất

Không gian nội thất của bộ đôi MPV 7 chỗ này đều toát lên vẻ hiện đại và rộng rãi tạo sự thoải mái cho tất cả người ngồi trên xe. Trong khi Veloz Cross sử dụng ghế da kết hợp nỉ thì Xpander sử dụng chất liệu da hấp thụ nhiệt. Cả hai đều có hàng ghế 2 và 3 có thể gập và chỉnh góc độ linh hoạt để giúp đáp ứng các mục đích sử dụng khác nhau.

Các trang bị tiện ích của bộ đôi này cũng rất đầy đủ vớ điều hòa tự động, có cửa gió cho hàng ghế sau. Hàng ghế 2 có bệ tỳ tay kèm khay chứa ly, trong khi tất cả hàng ghế đều có cổng sạc USB hoặc 12V để đáp ứng cho tất cả hàng khác. Veloz Cross trội hơn với sạc không dây chuẩn Qi cao cấp cũng như đèn chiếu nội thất hiện đại.

Cả hai đều sở hữu tay lái bọc da chỉnh 4 hướng, có phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Cùng với đó là đồng hồ thông tin và màn hình giải trí kích thước tương đương nhau và có các tính năng kết nối không dây, có dây thông minh. Tuy nhiên Xpander Cross được tích hợp kiểm soát hành trình Cruise Control trong khi Veloz Cross lại thiếu đi điều này.

Thông số Toyota Veloz Cross Top (VLG) Mitsubishi Xpander Cross Vô lăng và cần số bọc da Có Có Chất liệu ghế Da kết hợp nỉ Da hấp thụ nhiệt Ghế lái Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng Hàng ghế 2 Trượt ngả 60:40 Gập 60:40 Hàng ghế thứ 3 Gập 50:50, chế độ Sofa Gập 50:50 Màn hình hiển thị đa thông tin TFT 7 inch Đồng hồ kỹ thuật số 8-inch Hệ thống điều hòa Tự động Tự động Cửa gió sau Có Có Màn hình Cảm ứng 9 inch Cảm ứng 9 inch Số loa 6 6 Cổng kết nối USB, 12V Sạc không dây, USB Hệ thống đàm thoại rảnh tay Có Có Kết nối Bluetooth/điện thoại thông minh Có Có Khóa cửa điện Có Có Chức năng khóa cửa từ xa Có Có

So sánh vận hành

Mặc dù có mức dung tích xi lanh tương đương đương nhau nhưng Xpander Cross đạt được mômen xoắn nhỉnh hơn chút so với Veloz Cross trong khi công suất tối đa là tương đương nhau. Cùng với việc sử dụng hộp số tự động 4 cấp khiến Xpander Cross đảm bảo việc vượt các địa hình hoặc lên dốc mạnh hơn so với Veloz Cross.

Bù lại, Veloz Cross lại đem tới khả năng vận hành mượt mà và dễ thao tác hơn cho người lái. Ngoài ra, mẫu xe 7 chỗ nhà Toyota còn tiết kiệm nhiên liệu vượt trội hơn hẳn so với Xpander Cross.

Thông số Toyota Veloz Cross Top (VLG) Mitsubishi Xpander Cross Loại động cơ 2NR-VE 1.5L 1.5L MIVEC Công suất cực đại (hp@rpm) 105/6000 105/6000 Momen xoắn cực đại (Nm@rpm) 138/4200 141/4000 Hộp số Tự động vô cấp Số tự động 4 cấp Dẫn động Cầu trước / FWD Cầu trước / FWD Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Đô thị/Ngoài đô thị) 5.8/6.8/5.1 L/100Km 7.30 / 9.09 / 6.25 L/100Km Hệ thống treo trước McPherson với thanh cân bằng Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn Hệ thống treo sau Thanh xoắn với thanh cân bằng Thanh xoắn Hệ thống phanh Đĩa x Đĩa Đĩa x tang trống Trợ lực lái Trợ lực điện Trợ lực điện Mâm xe 16 inch 17 inch Thông số lốp 205/50R16 205/55R17

So sánh trang bị an toàn

Về trang bị an toàn Toyota Veloz Cross vượt trội hơn với 6 túi khí thay vì túi khí đôi trên Xpander Cross. Đi kèm với đó thì MPV 7 chỗ nhà Toyota cũng được tích hợp phanh đĩa cả trước và sau trong kh Xpander vẫn dùng tang trống cho bánh sau. Đặc biệt, Veloz Cross được tích hợp gói Toyota Safety Sense với các tính năng: Cảnh báo tiền va chạm; Cảnh báo chệch làn đường; Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; Cảnh báo điểm mù; Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường; Điều khiển hành trình chủ động; Nhắc nhở khi phương tiện phía trước bắt đầu di chuyển;...

Trong khi đó, Xpander Cross được trang bị công nghệ công nghệ hỗ trợ khi vào cua AYC giúp tăng tối ưu sự an toàn cho các khúc cua, đổ đèo... Cả hai mẫu MPV 7 chỗ đều được tích hợp các trang bị an toàn cơ bản tương đương nhau với

KẾT LUẬN

Có thể thấy mỗi chiếc MPV 7 chỗ này đều có những ưu điểm/nhược điểm riêng mà tùy nhu cầu khách hàng cân nhắc để lựa chọn cho mình dòng xe phù hợp:

- Mitsubishi Xpander Cross đem tới lựa chọn tối ưu hơn dành cho những khách hàng ưu tiên việc di chuyển ngoài đường phố. Xe sở hữu nhiều trang bị hiện đại kèm động cơ đầm chắc cho cảm giác lái hay ở trên xa lộ.

- Toyota Veloz Cross ngoài việc đang có giá lăn bánh tốt hơn hẳn so với Xpander Cross còn đem tới mẫu xe sở hữu trang bị an toàn vượt trội hơn, và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Do đó, xe phù hợp với khách hàng nhu cầu di chuyển trên đường phố và offroad ở mức tương đương nhau.

Samsung mới đây đã phân phối cùng lúc cả hai phiên bản điện thoại Samsung Galaxy A16 5G và Galaxy A16 4G tại thị trường Việt Nam với mức giá bán chênh lệch không đáng kể. Vậy giữa hai phiên bản này có gì khác biệt và nên chọn mua máy nào, cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

Bạn sẽ chọn mẫu xe Nhật nào dưới đây? Toyota Veloz Cross Mitsubishi Xpander Cross BÌNH CHỌN Xem kết quả Chia sẻ

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]