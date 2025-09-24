Mazda6 âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam

Các đại lý Mazda trên toàn quốc cho biết mẫu sedan cỡ D Mazda6 đã không còn hàng từ tháng 4, đồng thời ngừng nhận đặt cọc. Đại diện Trường Hải (THACO) – đơn vị lắp ráp và phân phối Mazda tại Việt Nam – hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin ngừng bán Mazda6.

Trước Mazda6, mẫu bán tải BT-50 cũng đã rút khỏi thị trường. Như vậy, chỉ trong vòng một năm, hai sản phẩm của Mazda lần lượt biến mất khỏi danh mục tại Việt Nam.

Các đại lý ngưng nhận cọc mẫu sedan lớn nhất của Mazda, doanh số 4 tháng gần nhất ghi nhận bằng 0.

Trên phạm vi toàn cầu, Mazda6 từng bị khai tử tại Mỹ (2021) và Nhật Bản (2024). Tại quê nhà, hãng xe Nhật Bản khẳng định sẽ tập trung phát triển các dòng crossover và SUV thay thế sedan cỡ D, nhằm phù hợp xu hướng khách hàng ngày càng chuộng xe gầm cao.

Mazda6 có mặt tại Việt Nam từ khá sớm. Năm 1996, mẫu 626 – tiền thân của Mazda6 – được nhập khẩu và phân phối thông qua liên doanh VMC. Đến năm 2011, Mazda hợp tác với THACO và chính thức lắp ráp Mazda6 trong nước từ 2014.

Sở hữu không gian rộng rãi, động cơ bền bỉ và mức giá dễ tiếp cận hơn Toyota Camry hay Honda Accord nhờ lợi thế lắp ráp nội địa, Mazda6 từng được xem là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sedan cỡ D. Tuy nhiên, thiết kế ít thay đổi, trang bị chậm nâng cấp khiến mẫu xe dần mất sức hút.

Mazda6 đạt đỉnh năm 2016 với hơn 3.200 xe bán ra, sau đó liên tục sụt giảm. Từ 2022, doanh số gần như rơi tự do; năm 2024 chỉ còn 612 xe, và đến hết tháng 8/2025 con số này giảm xuống 56 xe. So với đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là Toyota Camry, sức cạnh tranh của Mazda6 khá mờ nhạt.

Không chỉ Mazda6, toàn bộ phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam cũng thu hẹp dần do sự lên ngôi của dòng CUV/SUV. Tuy vậy, sedan vẫn giữ được nhóm khách hàng trung thành, ưa thích kiểu dáng truyền thống, cảm giác lái và không gian rộng rãi.

Sau khi Mazda6 “rút lui”, phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam hiện còn Toyota Camry, Honda Accord, KIA K5 (do THACO phân phối) cùng một số tân binh Trung Quốc như MG7 và BYD Seal.