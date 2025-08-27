Giá xe Mazda6 lăn bánh mới nhất tháng 8/2025

Mazda6 đang bán tại thị trường Việt Nam là bản nâng cấp thuộc thế hệ thứ 3, ra mắt ngày 16/06/2020 với các điểm nổi bật về ngôn ngữ thiết kế, không gian nội thất, tinh chỉnh tối ưu công nghệ an toàn và vận hành.

Mazda6 sở hữu kiểu dáng đẹp, nhiều trang bị, giá bán hợp lý trong phân khúc. Tuy nhiên, khoảng 4 năm trở lại đây, Mazda6 dần mất đi chỗ đứng trước Toyota Camry do không cải thiện được không gian và sự sang trọng mà nhiều khách hàng hướng đến ở phân khúc này.

Mặc dù lép vế về doanh số so với Toyota Camry nhưng ưu điểm của Mazda6 chính là công nghệ tiên tiến cùng giá cả rẻ hơn đối thủ, bao gồm cả Honda Accord hay KIA K5.

Tại Việt Nam, Mazda6 được THACO lắp ráp trong nước, phân phối với 03 màu sơn ngoại thất là: đỏ Soul Red Crystal, xám Machine Grey, trắng Snowflake White Pearl.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Mazda6 cập nhật tháng 8/2025

Phiên bản Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác Mazda6 2.0L Luxury 769 883 868 849 - Mazda6 2.0L Premium (GTCCC) 790 907 891 872 Mazda6 2.0L Premium 809 928 912 893 Mazda6 2.5L Signature Premium (GTCCC) 874 1001 983 964 Mazda6 2.5L Signature (2024) 899 1029 1011 992

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Mazda6 2025

Thông số Mazda6 2.0 Luxury Mazda6 2.0 Premium Mazda6 2.5 Signature Premium Kích thước tổng thể D x R x C (mm) 4865 x 1840 x 1450 Chiều dài cơ sở (mm) 2830 Động cơ Skyactiv G 2.0L Skyactiv G 2.5L Dung tích xy-lanh (cc) 1988 2488 Hệ thống nhiên liệu Phun xăng trực tiếp Công suất cực đại (hp/rpm) 154/6000 188/6000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 200/4000 252/4000 Hộp số 6AT Hệ dẫn động Cầu trước Phanh trước/sau Đĩa thông gió/Đĩa đặc Hệ thống treo trước/sau McPherson/Liên kết đa điểm Trợ lực lái Trợ lực điện Kích thước lốp 225/55R17 225/55R17 (tùy chọn 225/45R19) 225/45R19 Đường kính mâm xe 17 inch 17 inch/19 inch 19 inch Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) 6.55 - 6.89

Tham khảo thiết kế xe Mazda6 2025

Ngoại thất

Mazda6 2025 sở hữu ngôn ngữ thiết kế KODO thế hệ mới bắt mắt và sang trọng hơn. Phần đầu xe trang bị lưới tản nhiệt lớn hơn đi cùng hệ thống đèn LED có thiết kế vuốt ngược về sau, đặc biệt nối liền với đường viền crom Signature Wing đặc trưng của dải sản phẩm thế hệ mới nhà Mazda.

Dọc phần thân xe là bộ mâm cỡ lớn 17 inch cho 2 bản Luxury và Premium, trong khi bản Signature Premium sẽ trang bị mâm 19 inch. Khách hàng có thể tùy chọn mâm 19 inch cho Mazda6 Premium.

Ở phía sau, Mazda6 sở hữu kiểu dáng thể thao với nhiều chi tiết mạ crom ở cản sau và ống xả kép. Cụm đèn hậu trang bị bóng LED hiện đại.

Nội thất

Khoang cabin Mazda6 sang trọng, cao cấp nhưng được bố trí tinh giản, đẹp mắt. Các chi tiết được sắp xếp liền mạch theo phương ngang, cột chữ A thu gọn, gia tăng tầm quan sát của tài xế. Toàn bộ ghế ngồi trên xe được bọc da cao cấp, ghế lái và ghế phụ điều chỉnh điện, riêng ghế lái có thêm chức năng nhớ vị trí. Hàng ghế sau có thể gập 6:4 và trang bị cửa gió, tựa tay.

Một số trang bị tiện nghi khác trên xe gồm: màn hình 8 inch, DVD, 6-11 loa, kết nối AUX, USB, Bluetooth, lẫy chuyển số, phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh, khởi động bằng nút bấm, cửa sổ trời chỉnh điện,...

Động cơ

Mazda6 2025 vẫn sử dụng công nghệ động cơ SkyActiv-G với hai phiên bản 2.0L và 2.5L kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Tuy nhiên, theo Mazda cả hai động cơ này đã được hãng tinh chỉnh lại cho phản ứng nhanh nhạy hơn với những thay đổi của chân ga.

Động cơ SkyActiv-G 2.0L cho công suất cực đại 154 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại 200Nm tại 4.000 vòng/ phút. Trong khi đó, động cơ SkyActiv-G 2.5L tạo ra công suất lên tới 188 mã lực 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 252Nm tại 4.000 vòng/phút.

An toàn

Mazda6 2025 sở hữu loạt trang bị cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cảnh báo chống trộm, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến va chạm phía sau, mã hóa chống sao chép chìa khóa,...

Đánh giá xe Mazda6 2025

Ưu điểm:

+ Thiết kế đẹp, sang trọng

+ Nội thất hiện đại, tiện nghi

+ Vận hành ổn định

​​​​​​​ + Giá bán cạnh tranh