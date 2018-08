Cadillac Escalade 2018 đầu tiên "cập cảng" Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 12/08/2018 15:00 PM (GMT+7)

Siêu xe

Khủng long Escalade 2018 chính thức cập cảng Việt Nam.

Mới đây, chiếc SUV cỡ lớn Cadillac Escalade 2019 đầu tiên đã được nhập về Việt Nam, xe thuộc phiên bản Platinum nhưng có trục cơ sở tiêu chuẩn. Cadillac Escalade là dòng SUV hạng sang cỡ lớn ít phổ biến tại Việt Nam, ở phiên bản 2019 điểm thay đổi nổi bật đó là hộp số 8 cấp cũ đã được thay bằng loại 10 cấp. Đây là loại hộp số do Ford nghiên cứu phát triển và đồng thời cũng sử dụng trên chiếc Lincoln Navigator 2018 đã về Việt Nam trước đó.

Thuộc phiên bản trục cơ sở tiêu chuẩn nên chiếc Escalade Platinum 2019 mới về Việt Nam sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là : Dài 5.179 mm x Rộng 2.045 mm x Cao 1.890 mm, chiều dài cơ sở 2.946 mm. So với phiên bản tiêu chuẩn, Escalade Platinum sở hữu lưới tản nhiệt được thêm các nan nhỏ bên cạnh các nan lớn,mâm xe 6 chấu kép kích thước 22 inch, logo Cadillac cũng được làm to hơn khá nhiều so với bản thường.

Một số điểm thay đổi nhỏ khác bao gồm bộ mâm thiết kế theo phong cách mới 6 chấu kép hình chữ Y. Loại gỗ ốp bên trong nội thất xe được đổi chất liệu sang loại có màu đen trông sang trọng và ấn tượng hơn. Ngoài ra, những chi tiết khác gần như vẫn được giữ nguyên so với phiên bản cũ.

Về nội thất, Escalade 2019 vẫn sử đụng động cơ xăng V8 dung tích 6.2L (L83 Ecotec) cũ cho công suất tối đa 420 mã lực tại vòng tua 5.600 v/p và mô-men xoắn cực đại lên đến 624Nm. Sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp mới. Hộp số nhiều cấp hơn giúp xe vận hành êm ái và giảm được mức tiêu hao nhiên liệu, ước tính mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là: 16,6L/ 100 km đường thành phố.

Hiện chưa rõ giá bán của Cadillac Escalade 2019 phiên bản Platinum tại Việt Nam, tuy nhiên tại thị trường Mỹ giá bán cho phiên bản Escalade Platinum 2019 1 cầu (2WD là từ 89.580 (khoảng 2,0 tỷ VNĐ).