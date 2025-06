Bộ tứ xe MPV hút khách, giá hấp dẫn tại Việt Nam hiện nay

Mitsubishi Xpander

Hiện tại, Mitsubishi Xpander 2025 đang phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản (Xpander MT, Xpander AT ECO, Xpander AT Premium, Xpander Cross), trong đó Xpander MT số sàn và Xpander AT Eco được lắp ráp trong nước, còn lại nhập khẩu từ Indonesia. Tất cả đều dùng động cơ xăng 4A91, dung tích 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm. Ba phiên bản số tự động dùng hộp số 4 cấp, phiên bản số sàn là 5 cấp. Xpander có giá niêm yết hấp dẫn, chỉ từ 560-698 triệu đồng, tùy theo phiên bản lựa chọn.

Với thiết kế khỏe khoắn, thể thao và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu, Xpander 2025 xứng danh là mẫu xe quốc dân. Xe trang bị đèn chiếu sáng Full LED Projector, đèn gầm Halogen, mâm 17 inch, khoảng sáng gầm 225mm. Hông xe có đường gân nổi tăng vẻ mạnh mẽ.

Nội thất cao cấp, phối hợp giữa phong cách tối giản và thực dụng, sử dụng ghế da 2 tông màu đen-nâu, vô lăng 3 chấu tích hợp đàm thoại rảnh tay và Cruise Control, màn hình giải trí 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa kỹ thuật số có chế độ Max Cool. Xe trang bị phanh tay điện tử Auto Hold, ghế linh hoạt với khả năng gập hàng ghế sau. Xpander 2025 dẫn động cầu trước, trợ lực lái điện, phanh trước dạng đĩa và phanh sau tang trống.

Các tính năng an toàn gồm: 2 túi khí, camera lùi, ABS, EBD, BA, Auto Hold, cân bằng điện tử ASTC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, khóa cửa từ xa, đèn cảnh báo phanh gấp ESS. Với thiết kế trẻ trung, nội thất rộng rãi, giá hợp lý, chi phí sử dụng tiết kiệm và độ bền cao, Mitsubishi Xpander 2025 là lựa chọn lý tưởng.

Honda BR-V

Honda BR-V 2025 hiện được phân phối với 2 phiên bản: BR-V-L và BR-V-G với giá niêm yết là 705 và 629 triệu đồng. Dòng xe này sở hữu thiết kế thân thiện, dễ tiếp cận với dáng SUV bệ vệ, các đường nét quen thuộc và bền dáng. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Solid Wing được làm mới góc cạnh, cụm đèn LED kết hợp dải LED ban ngày hình chữ L, cản trước hình thang viền kim loại tạo cảm giác thể thao. Hông xe có bộ mâm đa chấu kép chữ V phối 2 tông màu, kích thước 16-17 inch, một đường gân dập nổi liền mạch từ trước ra sau.

Đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu LED gấp khúc thay vì dải LED liền như bản concept N7X, cản sau ốp nhựa đen nhám tạo điểm nhấn mạnh mẽ. Nội thất trang bị màn hình tốc độ 4,2 inch, màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút bấm, ghế bọc da cao cấp. Hàng ghế hai rộng rãi, có tựa đầu, bệ tỳ tay, cửa gió điều hòa; hàng ghế ba phù hợp cho trẻ em hoặc người dưới 1,6 m. Xe trang bị điều hòa tự động, cửa gió sau và tính năng khởi động từ xa giúp làm mát trước khi bước vào xe.

BR-V sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145Nm, hộp số CVT. Khi tăng ga đều, xe dễ đạt vòng tua cao, cải thiện sức kéo dù tiếng ồn động cơ khá rõ. Ở tốc độ đều, xe vận hành mượt mà nhờ hộp số giả lập cấp số ảo. Điểm mạnh của BR-V nằm ở công nghệ an toàn khi được trang bị tiêu chuẩn hệ thống Honda SENSING gồm: phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo xe phía trước khởi hành. Bản L có thêm hệ thống Honda LaneWatch, camera lùi và camera cập lề hỗ trợ quan sát khi xi-nhan phải, đặc biệt hữu ích với người mới lái.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid 2025 có giá bán niêm yết hấp dẫn, dao động từ 599,9-607,9 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản. Dòng xe này sở hữu thiết kế thể thao với nắp capo dập nổi, lưới tản nhiệt sơn đen và điểm nhấn “thanh kiếm Katana” mạ crôm nối liền đèn LED ban ngày, lôgô chữ S nổi bật ở trung tâm. Xe trang bị đèn pha Full LED, đèn định vị, đèn ban ngày và chức năng bật/tắt đèn tự động. Kiểu dáng mạnh mẽ, có giá nóc và 7 chỗ ngồi linh hoạt, phù hợp cho mọi hành trình.

Nội thất hiện đại với viền trang trí thể thao, vân giả gỗ, vô lăng chữ D điều chỉnh gật gù 40mm. Màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, kết nối đa dạng, tích hợp camera lùi. Màn hình 4.2 inch cung cấp thông tin trạng thái xe, mức pin, G-force, tiêu hao nhiên liệu, công suất. Điều hòa tự động duy trì nhiệt độ ổn định.

Xe dùng động cơ xăng 1.5L K15B kết hợp hệ thống hybrid nhẹ (ISG và pin lithium-ion), cho công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138Nm, tiêu thụ nhiên liệu từ 5,36–6,81 lít/100km. Hệ thống VVT tối ưu phối khí, nâng cao hiệu suất và giảm khí thải.

Về an toàn, xe có hệ thống cân bằng điện tử ESP, phanh ABS và EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, hai túi khí SRS phía trước. Thiết kế xe còn tăng cường bảo vệ người đi bộ với các chi tiết hấp thụ lực. Trang bị thêm ISOFIX cho ghế trẻ em, cảm biến và camera lùi. Khung xe sử dụng thép cường độ cao theo cấu trúc TECT, vừa cứng chắc vừa nhẹ, nâng cao độ an toàn và hiệu suất tổng thể.

Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross có giá niêm yết dao động từ 638-660 triệu đồng. Dòng xe MPV này sở hữu thiết kế đầu xe cao, lưới tản nhiệt tổ ong kết hợp ốp cản trước tạo vẻ mạnh mẽ, hiên ngang. Thân xe nổi bật với dải mạ crôm kéo dài từ trước ra sau, gương chiếu hậu gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ, mâm hợp kim và đường gân nổi tăng nét thể thao. Đuôi xe với cụm đèn hậu LED nối liền tăng cảm giác bề thế.

Nội thất trang bị màn hình hiển thị 7 inch TFT tuỳ chỉnh 4 chế độ, ghế da kết hợp nỉ cao cấp, đèn ban đêm cho khoang lái, điều hòa tự động 1 vùng. Mỗi hàng ghế đều có cổng sạc, trong đó ghế trước có sạc không dây, ghế sau có sạc USB. Hàng ghế sau rộng rãi với khoảng cách 980mm giữa hai hàng ghế đầu và giữa, có tựa tay, khả năng gập linh hoạt theo chế độ sofa hoặc gập phẳng tăng tính đa dụng.

Động cơ 2NR-VE 1.5L, 4 xy lanh, công suất 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút, đạt chuẩn khí thải Euro 5, kết hợp hộp số CVT giúp vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Xe dùng dẫn động cầu trước và hệ thống treo cải tiến mang lại trải nghiệm lái nhẹ nhàng, thư thái.

Về an toàn, xe tích hợp loạt tính năng hiện đại như đèn chiếu xa tự động (AHB), cảnh báo lệch làn đường (LDA), cảnh báo tiền va chạm (PCS), camera hỗ trợ đỗ xe (phiên bản CVT Top có camera 360 độ), cảm biến đỗ xe sau. Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) phân tích chuyển động và điều chỉnh phanh hoặc công suất động cơ để chống trượt, giữ xe ổn định khi vào cua. Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) giúp người lái nhận biết xe khác xuất hiện trong vùng khuất tầm nhìn, nâng cao độ an toàn khi chuyển làn hoặc lùi xe.