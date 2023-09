Bộ đôi xe mới của Mitsubishi vừa ra mắt đã mắc thiếu sót

Chuyên gia sản phẩm Mitsubishi vừa thừa nhận Triton 2024 và Xforce mới ra mắt còn nhiều thiếu sót, sẽ khắc phục sớm trong thời gian tới. Hai mẫu xe Mitsubishi là Triton 2024 và Xforce mới ra mắt liên tiếp trong tháng 7 và tháng 8/2023. Mitsubishi Triton 2024 thế hệ mới có nhiều thay đổi đáng chú ý để tăng khả năng cạnh tranh với đối thủ Ford Ranger.

Xe có ngoại hình bắt mắt hơn, hầm hố và khỏe khoắn hơn thế hệ cũ nhờ thiết kế khung gầm mới lớn hơn, nâng trục cơ sở lên 3.130 mm. Xe còn sử dụng vật liệu thép mới cứng và nhẹ hơn. Nội thất bên trong cũng được lột xác, hiện đại hơn với nhiều điểm giống Outlander. Về vận hành, động cơ có thay đổi tỷ số nén, thêm tuỳ chọn cao cấp 2.4L bi-turbo 204 mã lực 470 Nm.

Tuy nhiên, chia sẻ với giới truyền thông Úc, ông Yoshiki Masuda, chuyên gia sản phẩm Mitsubishi cho biết, hãng xe Nhật Bản mong muốn bổ sung phanh đĩa sau cho Triton 2024 trong thời gian sớm nhất. Bởi việc giữ nguyên trang bị phanh tang trống giống thế hệ cũ gây cản trở nhiều tới công nghệ hỗ trợ người lái và tính năng đỗ xe tự động. "Nâng cấp này sẽ được cập nhật sớm nhất có thể, không cần chờ tới phiên bản facelift vào năm 2026-2027".

Ngoài ra, cụm đồng hồ kỹ thuật số trên Triton 2024 hứa hẹn cũng được thay đổi trong thời gian tới. Bởi hiện tại thiết kế màn hình 7 inch nằm giữa hai đồng hồ truyền thống được khách hàng đánh giá không cao. Trong tương lai, kết cấu này sẽ đổi thành bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, lớn và đẹp mắt hơn.

Trong khi đó, Mitsubishi Xforce đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ người tiêu dùng, dù còn chưa được bán. Chiếc xe này thuộc phân khúc hoàn toàn mới đối với hãng xe Nhật Bản và được định hướng trước tiên tới đối tượng người dùng tại Đông Nam Á.

Về trang bị an toàn, mẫu xe này có 6 túi khí, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm sau. So với các đối thủ khác cùng phân khúc, Mitsubishi Xforce thiếu những trang bị như điều khiển hành trình thích ứng hay hỗ trợ giữ làn. Vì thế, ông Masahiro Ito, chuyên gia kỹ thuật Mitsubishi, cho biết trong thời gian tới sẽ trang bị thêm nhiều tính năng công nghệ an toàn cho Mitsubishi Xforce.

Chuyên gia kỹ thuật Mitsubishi cho biết trong thời gian tới sẽ trang bị thêm nhiều tính năng/ công nghệ an toàn cho Mitsubishi Xforce. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết các trang bị như hệ dẫn động hai cầu và động cơ tăng áp được nhiều khách hàng mong muốn là không cần thiết trên Mitsubishi Xforce.

Lý giải thêm về việc sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L MIVEC hút gió tự nhiên 104 mã lực mô men xoắn 141 Nm đi kèm hộp số CVT tự động giống Xpander, vị lãnh đạo Mitsubishi cho biết: "Công suất động cơ có thể không cao bằng các đối thủ khác, nhưng mô-men xoắn cao ở số vòng tua máy thấp sẽ tốt hơn cho khu vực Đông Nam Á, nơi ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra".

