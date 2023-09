Michelin triệu hồi dòng lốp BFGoodrich TL Advantage Touring Go tại Việt Nam

Vì lỗi có khả năng gây mất áp suất đột ngột trong quá trình sử dụng nên dòng lốp BFGoodrich TL Advantage Touring Go buộc phải thu hồi. Dựa trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Công ty TNHH Michelin Việt Nam cung cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa công bố về Chương trình thu hồi để thay thế miễn phí các lốp xe BFGoodrich 205/60R16 92H TL Advantage Touring Go có mã sản phẩm 737253 có khả năng bị lỗi tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi.

Cụ thể theo Michelin Việt Nam, với những sản phảm lốp có khả năng bị ảnh hưởng, đai lốp bị lệch tạo khó khăn trong việc cân bằng và sự rung lắc có thể là những dấu hiệu cảnh báo cho người dùng cuối, và ngoài ra, không thể hoàn toàn loại trừ khả năng mất áp suất đột ngột trong quá trình sử dụng.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Michelin Việt Nam khuyến cáo người tiêu dùng cần nhanh chóng mang xe đến các cơ sở đại lý, xưởng dịch vụ của công ty để được kiểm tra, và thay thế miễn phí. Thời gian tiến hành thu hồi kéo dài từ nay đến hết năm 2023. Số lượng sản phẩm bị ảnh hưởng nằm trong diện thu hồi gồm 11 lốp. Việc kiểm tra, khắc phục cho những xe bị ảnh hưởng là hoàn toàn miễn phí.

Trước đó hãng sản xuất lốp xe nổi tiếng Michelin cũng đã thu hồi 1.3 triệu lốp xe tại thị trường Mỹ bởi nguyên nhân đến từ việc ta-lông của lốp xe lỗi bị bung, lỏng lẻo và áp suất khí trong lốp bị giảm quá nhanh so với tiêu chuẩn.

Tại thị trường Việt Nam, Michelin được xem là hãng lốp được rất nhiều người dùng ưa chuộng bởi chất lượng có phần vượt trội, không chỉ ở phân khúc 4 bánh mà đây cũng là lựa chọn của rất nhiều biker, người dùng phổ thông trong thị phần xe 2 bánh dù giá cả không hề dễ chịu.

