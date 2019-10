Bộ đôi Toyota Camry và Fortuner TRD được mang làm giải thưởng trong thi đấu Golf

Chủ Nhật, ngày 06/10/2019 09:00 AM (GMT+7)

Toyota Motor Việt Nam (TMV) chính thức đồng hành cùng giải Golf từ thiện lần đầu tiên được tổ chức trong năm 2019 diễn ra vào đầu tháng 10 tại sân King’s Course (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Xe Toyota Sự kiện:

TMV chính thức đồng hành cùng giải Golf từ thiện lần đầu tiên được tổ chức và tài trợ 2 giải Hole in one (Một cú đánh trực tiếp vào thẳng lỗ) gồm 2 mẫu xe Toyota Fortuner TRD và Toyota Camry 2.5Q. Giải golf từ thiện được tổ chức để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội.

Chính vì vậy, TMV đồng hành cùng giải đấu với mục tiêu đóng góp và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng Việt Nam. Hiện nay Fortuner và Camry đều là những mẫu xe dẫn đầu trong phân khúc SUV cỡ trung và sedan cỡ trung với doanh số tích lũy lần lượt là khoảng 90.000 xe và gần 58.000 xe được bán ra tính đến tháng 9/2019.

Fortuner và Camry là hai mẫu xe phù hợp đa dạng người sử dụng bởi thiết kế bề thế và ưa nhìn. Ngoài ra, hai mẫu xe còn mang lại sự tự hào cho hãng xe Nhật Bản trong một số năm khi góp phần trực tiếp giúp doanh số tại thời điểm ấy tăng đáng kể.

Fortuner hiện tại được phân phối với 6 phiên bản, trong đó phiên bản Fortuner TRD với bộ phụ kiện thể thao bao gồm lưới tản nhiệt mới, mâm xe 18 inch, ốp cản trước, ốp cản sau, logo TRD ở sườn xe và màu ngoại thất trắng ngọc trai mang lại diện mạo trẻ trung, thể thao và hiện đại.

Mẫu SUV 7 chỗ sở hữu không gian nội thất tiện nghi với ghế bọc da, vô-lăng 3 chấu bọc da, ốp gỗ, mạ bạc tích hợp các phím điều khiển âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin và đàm thoại rảnh tay cùng với đó là khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu tối đa từ động cơ xăng, dung tích 2.7 lít và hộp số 6 cấp tự động.

Còn mẫu sedan tiên phong - Camry với những thiết kế mới “Thông minh - Giàu cảm xúc”, kết hợp hài hòa giữa một diện mạo mới táo bạo và độc đáo, thể hiện thông qua những đường dập nổi thể thao và những nếp gấp ấn tượng với đường nét sắc sảo và hiện đại giúp Camry hoàn toàn khác biệt với các đối thủ trong phân khúc.

Còn Camry sở hữu khoang lái chất lượng cao, hiện đại, giao diện tập trung vào người lái, đồng thời vẫn mang lại sự thư thái tối đa cho hành khách phía sau cùng với khả năng vận hành xuất sắc trên định hướng thiết kế toàn cầu mới đảm bảo hành trình êm ái cho mọi hành khách.

Về trang bị an toàn, cả hai mẫu xe đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Bên cạnh Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) và Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hai mẫu này cũng sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái đồng thời bảo vệ hành khách tối ưu như Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Hệ thống cân bằng điện tử (VSC), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) & 7 túi khí. Đặc biệt, camry được trang bị công nghệ an toàn hàng đầu như Cảnh báo điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPWS), 6 cảm biến.

Tại thị trường trong nước, giá bán lần lượt cho hai dòng xe Camry 2.5Q sẽ nằm ở mức 1,235 tỷ đồng và chiếc SUV Fortuner TRD có bán hơn 1,2 tỷ đồng. Đối với chiếc Fortuner phiên bản TRD sẽ được phân phối qua kênh lắp ráp trong nước và còn chiếc Sedan Camry sẽ được nhập nguyên chiếc trực tiếp tại Thái Lan.