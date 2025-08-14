KTM Duke 160 trình làng với giá 55 triệu đồng, trang bị "full giáp"

KTM 160 Duke là mẫu streetfighter hạng nhẹ và sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe đã có trên thị trường như Yamaha MT-15 V2.0. Xe được bán ra trên thị trường với Ấn Độ với giá bán chỉ 185.000 rupee - khoảng 55,5 triệu đồng.

KTM Duke 160 vẫn giữ được bản sắc thể thao và mạnh mẽ đặc trưng của dòng Duke với ngoại hình thể thao, sắc nét và đậm chất đường phố. Xe được cung cấp với ba lựa chọn màu sắc: Electronic Orange (cam điện tử), Atlantic Blue (xanh đại dương) và Silver Metallic Matte (bạc mờ kim loại).

Xe có chiều dài cơ sở 1.357 mm, chiều cao yên 815 mm, khoảng sáng gầm xe 174 mm, và trọng lượng 147 kg. Duke 160 cũng sở hữu hệ thống treo gồm phuộc trước WP Apex USD hành trình ngược với hành trình 138 mm và giảm xóc sau mono-shock hành trình 161 mm. Xe sử dụng phanh đĩa trước 320 mm và đĩa sau 230 mm, đi kèm kẹp phanh của Brembo, cùng hệ thống quản lý động cơ điện tử Bosch EMS. Bộ khung sườn vẫn là loại khung steel trellis frame nổi tiếng của KTM.

Điểm nổi bật nhất của KTM Duke 160 là khối động cơ hoàn toàn mới. Đây là loại xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, sử dụng đầu SOHC thay vì DOHC như ở phiên bản 125 Duke trước đó. Động cơ này cho công suất tối đa 18,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15,5 Nm tại 7.500 vòng/phút, đi kèm hệ thống bướm ga điện tử (ride-by-wire) cho khả năng kiểm soát mượt mà và phản hồi nhạy bén.

Ngoài động cơ và khung sườn, KTM 160 Duke còn được trang bị hàng loạt tính năng hiện đại và tiện nghi. Hệ thống đèn chiếu sáng toàn bộ bằng LED, từ đèn pha, đèn hậu đến đèn xi-nhan. Xe có màn hình LCD kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth với smartphone thông qua ứng dụng KTM Connect, cho phép người lái nhận cuộc gọi, điều khiển nhạc và dẫn đường từng bước (turn-by-turn navigation).

Các trang bị an toàn nổi bật khác gồm phanh ABS hai kênh, có hỗ trợ chế độ ABS off-road và chức năng hỗ trợ đi chậm (crawling feature), rất hữu ích khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc. Xe sử dụng bình xăng dung tích 10,1 lít và được trang bị bánh xe hợp kim 17 inch, đi kèm lốp không săm với kích thước 110/70 ở bánh trước và 140/70 ở bánh sau.

Với những trang bị này, KTM Duke 160 hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái đầy phấn khích nhưng vẫn linh hoạt và dễ làm quen với người dùng mới.