Bảng giá xe Toyota Vios 2019 lăn bánh - Toyota áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng

Thứ Tư, ngày 29/05/2019 06:00 AM (GMT+7)

Cập nhật bảng giá xe Toyota Vios 2019 lăn bánh mới nhất trên thị trường. Toyota áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng, hỗ trợ mua xe trả góp với mức lãi suất ưu đãi.

Bảng giá xe Toyota Vios 2019 niêm yết

Toyota mang đến thị trường Việt Nam 3 phiên bản Toyota Vios 2019 mức giá bán giao động từ 531 đến 606 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Mẫu xe Động cơ - Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Toyota Vios E 1.5L - MT 108/6000 531 Toyota Vios E 1.5L - CVT 108/6000 569 Toyota Vios G 1.5L - CVT 108/6000 606

Bảng giá xe Toyota Vios 2019 lăn bánh

Ngoài giá xe Toyota Vios niêm yết tại đại lý, khách hàng còn phải trả một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể có giá lăn bánh xe Toyota Vios 2019. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 11 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Bảng giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5E MT

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng) Giá niêm yết 531.000.000 531.000.000 531.000.000 Phí trước bạ 63.720.000 53.100.000 53.100.000 Phí đăng kiểm 240.000 240.000 240.000 Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 Bảo hiểm vật chất xe 7.965.000 7.965.000 7.965.000 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 Phí biển số 20.000.000 11.000.000 1.000.000 Tổng 624.965.700 605.345.700 595.345.700

Bảng giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5E CVT

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng) Giá niêm yết 569.000.000 569.000.000 569.000.000 Phí trước bạ 68.280.000 56.900.000 56.900.000 Phí đăng kiểm 240.000 240.000 240.000 Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 Bảo hiểm vật chất xe 8.535.000 8.535.000 8.535.000 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 Phí biển số 20.000.000 11.000.000 1.000.000 Tổng 668.095.700 647.715.700 637.715.700

Bảng giá lăn bánh xe Toyota Vios 1.5G CVT

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng) Giá niêm yết 606.000.000 606.000.000 606.000.000 Phí trước bạ 72.720.000 60.600.000 60.600.000 Phí đăng kiểm 240.000 240.000 240.000 Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 Bảo hiểm vật chất xe 9.090.000 9.090.000 9.090.000 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 Phí biển số 20.000.000 11.000.000 1.000.000 Tổng 710.090.700 688.970.700 678.970.700

Khuyến mãi Vios 2019 hấp dẫn tháng này:

Giảm giá tiền mặt hoặc hỗ trợ tư vấn gói phụ kiện chất lượng

✔ Giảm tiền mặt < 30tr

✔ “HỖ TRỢ GÓI PHỤ KIỆN“ đầy đủ và chất lượng cao cấp với giá tốt

✔ Hỗ trợ miễn phí “ĐĂNG KÝ KINH DOANH” các hình thức như: Grab/taxi/…

✔ Tặng thêm “GÓI QUÀ 10 MÓN” theo xe (Áo trùm xe, che nắng,ví da đựng hồ sơ,10 lít xăng…. )

✔ Tặng gói “BẢO DƯỠNG 100.000 Km /3 NĂM” theo tiêu chuẩn của Toyota miễn phí công

✔ Bao “110% HỒ SƠ VAY” ngân hàng lãi suất ƯU ĐÃI, cố định dài hạn.

Các gói quà tặng tri ân dành cho Quý khách hàng mua xe Tại Toyota:

Quà lưu niệm: Phiếu xăng, áo trùm xe, tappi sàn cao cấp chính hãng, bình chữa lửa, cặp che nắng, dù, ví da đựng hồ sơ, hai voucher giảm giá tiền nhớt bảo dưỡng 1.000km, 5.000km; phiếu miễn phí tiền công bảo dưỡng 1.000km, 50.000km và 100.000km, dù che mưa Toyota; bao bọc vô lăng cao cấp,….v.v

Bộ đồ nghề Toyota chính hãng:

Bánh xe mâm đúc dự phòng; chụp trục bánh xe; bộ dụng cụ sửa chữa nhỏ theo xe; móc kéo xe; con đội; tay quay con đội; dụng cụ mở bánh xe; bộ chìa khóa chính hãng có khóa cửa từ xa; remote điều khiển âm thanh.

Liên hệ ngay để có giá và khuyến mãi tốt nhất:

Có nên mua xe Toyota Vios trả góp?

Hiện nay việc mua xe trả góp đã không còn khó khăn vì đa số các ngân hàng đã đơn giản hoá các thủ tục cũng như trình tự mua xe trả góp. Sự tin tưởng và lựa chọn của người mua xe với hình thức này ngày càng tăng đến nỗi các ngân hàng quốc doanh cũng xắn tay nhảy vào theo, mức độ hấp dẫn của mua xe oto trả góp ngày càng cao: lãi suất cạnh tranh, dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng hoàn thiện.

Theo thống kê của các đại lý xe Toyota thì có đến 40-60% khách hàng mua ô tô Toyota Vios trên cả nước là theo hình thức này. Tỷ lệ mua xe vios trả góp tại Hà nội và TP.HCM còn cao hơn, lên đến 70%.

Vấn đề có nên mua xe trả góp hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu bài toán chi phí gây nhiều khó khăn thì khách hàng có thể tìm đến phương án mua xe Toyota Vios trả góp. So với việc mua xe trả thẳng 100% thì vấn đề mua xe trả góp cũng được nhiều người ưa chuộng. Không phải cứ trả góp xe là khách hàng không đủ tiền, thay vào đó, số tiền mua xe khách hàng có thể dùng cho việc đầu tư, kinh doanh, cho vay, du lịch, cho con cái học hành….và mua xe trả góp là lựa chọn tối ưu nhất.

Hỗ trợ mua xe Toyota Vios 2019 trả góp:

Các mức lãi suất tham khảo tại các ngân hàng như sau:

Bảng lãi suất vay mua xe Toyota Vios 2019 trả góp Ngân hàng Lãi suất trong năm đầu Hạn mức vay Thời gian vay

(Tháng) Tài chính Toyota 7.49% (6 tháng) 80% 84 Ngân hàng VIB bank 7.99% 80% 84 Ngân hàng Sacombank 8.40% 80% 84 Ngân hàng TPBank 6.80% 80% 84 Ngân hàng Techcombank 6.50% 80% 60 Ngân hàng Vietcombank 7.30% 70% 60 Ngân hàng BIDV 7.50% 80% 84 Ngân hàng VietinBank 7.50% 70% 60 Ngân hàng VPBank 7.90% 70% 60 Ngân hàng HSBC 8.75% 70% 60 Ngân hàng OceanBank 8.20% 80% 60 Ngân hàng Maritime Bank 8.20% 90% 72 Ngân hàng SHB 7.50% 90% 60 Ngân hàng MBBank 7.00% 80% 84 Ngân hàng ACB 7.50% 75% 84 Ngân hàng VietAbank 6.00% 85% 60

Thủ tục mua xe Toyota Vios trả góp

THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ KHI VAY MUA XE TOYOTA VIOS TRẢ GÓP CÁ NHÂN ĐỨNG TÊN CÔNG TY ĐỨNG TÊN Hồ sơ pháp lý

(bắt buộc) – Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu

– Sổ hộ khẩu

– Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình) hoặc Giấy xác nhận độc thân (nếu chưa lập gia đình) – Giấy phép thành lập

– Giấy phép ĐKKD

– Biên bản họp Hội Đồng thành viên (nếu là CTY TNHH)

– Điều lệ của Công ty (TNHH, Cty liên doanh) Chứng minh nguồn thu nhập – Nếu thu nhập từ lương cần có : Hợp đồng lao động, sao kê 3 tháng lương hoặc xác nhận 3 tháng lương gần nhất.

– Nếu khách hàng có công ty riêng : chứng minh tài chính giống như công ty đứng tên.

– Nếu khách hàng làm việc tư do hoặc có những nguồn thu nhập không thể chứng minh được, vui lòng liên hệ. – Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính của 3 tháng gần nhất

– Một số hợp đồng kinh tế, hóa đơn đầu vào, đầu ra tiêu biểu trong 3 tháng gần nhất.

Quy trình mua xe Toyota Vios trả góp

Bước 1: Làm hợp đồng mua xe, đặt cọc xe với chủ xe hoặc chủ cửa hàng, salon,…

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ vay vốn mua xe nộp cho ngân hàng để phe duyệt. Hồ sơ này được làm theo mẫu và hướng dẫn của ngân hàng

Bước 3: Thanh toán tiền số tiền mà mình có với chủ xe, chủ cửa hàng. Số tiền còn lại ngân hàng sẽ thay khách hàng trả cho chủ của hàng theo đúng như hợp đồng vay vốn với ngân hàng, cung cấp thông tin để đăng kí xe.

Bước 4: Sau khi nhận được đăng kí xe sẽ lên ngân hàng để kí hợp đồng tín dụng. Bản chính ngân hàng sẽ giữ làm tài sản thế chấp cho khoản vay, khách hàng nhận lại bản sao để sử dụng.

Bước 5: Ngân hàng giải ngân

Tham khảo thiết kế xe Toyota Vios 2019

Ngoại thất xe Toyota Vios 2019

Xe Toyota Vios 2019 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao: 4.420mm x 1.700mm x 1.475mm cao, với chiều dài cơ sở 2.550mm và khoảng sáng gầm 145mm. Đầu xe Toyota Vios 2019 sở hữu lưới tản nhiệt mới, dạng hình thang ngược và rộng hơn. Cụm đèn pha, hốc đèn sương mù thiết kế lại. Nhiều khả năng xe vẫn dùng đèn pha halogen thay vì đèn LED như một số đối thủ trong phân khúc. Phiên bản cao cấp hơn trang bị đèn LED chạy ban ngày. Đèn hậu sử dụng bóng LED, kiểu dáng khác biệt so với trước đây.

Bên cạnh đó, xe Toyota Vios 2019 còn được hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cân bằng điện tử VSC và có tới 7 túi khí thay vì 2 túi khí như hiện nay. Tuy nhiên, xe Vios 2019 sẽ sử dụng hệ thống phanh đĩa cho cả 4 bánh mà rút xuống chỉ còn trên 2 bánh trước và sử dụng tang trống cho 2 bánh sau.

Nội thất xe Toyota Vios 2019

Đánh giá xe Toyota Vios 2019 về nội thất, ngoài việc thay đổi thiết kế, chiếc sedan hạng B cỡ nhỏ có thể sẽ được trang bị nhiều công nghệ hơn so với thế hệ cũ. Ở những thị trường đã ra mắt như Singapore, Lào hay Thái Lan, Toyota Vios 2019 trang bị an toàn 7 túi khí, cân bằng điện tử, phanh ABS hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khởi động nút bấm, camera lùi. Một số trang bị cao cấp hơn so với hiện tại, trong khi không thật sự nổi trội so với đối thủ trong phân khúc.

Về trang bị tiện nghi, ô tô Toyota Vios đã có đầu DVD 1 đĩa mới đã thay thế cho đầu CD/MP3 cũ, trang bị thêm màn hình cảm ứng Pioneer 7 inch, tích hợp AM/FM phát nhạc định dạng MP3 WMA/AAC, và khả năng kết nối USB/ Bluetooth. Xe Toyota Vios 2019 đã không còn là một chiếc sedan hạng B trang bị nghèo nàn, Vios 2019 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng những người yêu xe, và người tiêu dùng khi nó chính thức được giới thiệu kèm giá bán mới đây.

Hệ thống động cơ xe Toyota Vios 2019

Điểm nổi bật ở chiếc ô tô Toyota Vios 2019 là tât cả phiên bản sẽ được trang bị 4 phanh đĩa, hệ thống ABS, EBD, BA và đặc biệt là hệ thống cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống chống trộm. Toyota Vios 2019 vẫn sử dụng hệ thống động cơ 2NR-FBE 1.5L Dual VVT-I, công suất 108 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động CVT.

Những ưu điểm xe Toyota Vios 2019 so với các đối thủ cạnh tranh:

Ưu điểm đầu tiên phải nói đến đó là việc sử dụng xe Toyota Vios cực kì tiết kiệm nhiên liệu. Xe Toyota Vios được thiết kế với tính năng tiết kiệm nhiên liệu cao. Bên cạnh đó, độ bền của xe cũng là một ưu điểm nổi bật mỗi khi khách hàng nhắc đến xe Toyota. Một ưu điểm tiếp theo của xe Vios 2019 đó là khi mua xe Toyota Vios cũ, khách hàng sẽ yên tâm về độ bền và mức độ hỏng vặt.

Thương hiệu Toyota được nhiều người biết đến với khả năng bền bỉ và sức bền, chính điều này mà khi bán xe Toyota Vios, dòng xe này rất ít khi bị mất giá. Đây chính là điểm chiếm được sự tin tưởng của khách hàng nhất bởi vì nếu như hệ thống an toàn không có sự cải tiến nhiều, vẻ đẹp hình thức cũng có thể tạm chấp nhận đối với những khách hàng không quan trọng về ngoại thất xe Toyota Vios.

Ngoại thất xe Toyota Vios mang vẻ đẹp cá tính, thể thao và hiện đại nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nhóm đối tượng khách hang mà Toyota Vios hướng đến bao gồm tất cả mọi độ tuổi và mọi phân khúc. Chỉ cần bạn thích, xe Toyota Vios 2019 sẽ giúp bạn thoải mái di chuyển trên mọi cung đường.

Và giờ đây, việc sở hữu một chiếc xe ô tô kiểu dáng sedan sang trọng đã không còn khó khăn. Với sự trở lại của 3 phiên bản Toyota Vios 1.5MT, Toyota Vios 1.5AT, Toyota Vios 1.5AT, xe Vios 2019 đã thu hút được một lượng lớn khách hàng qua nhiều phiên bản xe, bên cạnh đó là trang bị nội thất tiện nghi, hiện đại và sang trọng.

Với phiên bản Toyota Vios G 2019, đây là phiên bản cao cấp của thế hệ Toyota Vios 2019 với lối thiết kế nội thất độc đáo bao gồm không gian rộng rãi, các thiết bị nội thất được chọn lựa kĩ càng từ chất liệu đến mẫu mã thiết kế. Hệ thống vô lăng 3 chấu bọc da hiện đại tích hợp nút bấm âm thanh tiện dụng. Bên cạnh đó, hệ thống ghế ngồi cũng được bọc da cao cấp và những thiết bị khác như cụm đồng hồ, hệ thống âm thanh cũng được hoàn thiện với đầy đủ các thiết bị và tính năng hiện đại, cao cấp.

Tuy nhiên, nếu giá xe Toyota Vios G chào bán cao hơn so với túi tiền bạn đang muốn bỏ ra để mua xe Toyota thì phiên bản E sẽ giúp bạn làm được điều này. Cũng không kém gì phiên bản Vios G 2019 nhưng với chất liệu và kiểu cách thiết kế đơn giản hơn nên có giá xe Toyota Vios E thấp hơn Toyota Vios G. Bên cạnh thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi là hàng loạt những trang bị đảm bảo an toàn tiện lợi không thua kém gì những dòng xe cùng phân khúc.

Liên hệ mua xe Toyota Vios 2019 trả thẳng / trả góp GIÁ TỐT:

