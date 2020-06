Bảng giá xe Subaru tháng 6/2020, cập nhật mới nhất

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 10:00 AM (GMT+7)

Cập nhật giá xe ô tô Subaru mới nhất tại Việt Nam tháng 06/2020 đối với những mẫu xe XV, Forester và Outback đang được phân phối chính hãng tai Việt Nam.

Năm 2019 đánh dấu một bước ngoặt về doanh số của Subaru tại Việt Nam với mẫu xe Subaru Forester thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới, được chính thức ra mắt vào tháng 07/2019. Forester mới được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Thái Lan và đây là nhà máy đầu tiên và duy nhất của Subaru tại thị trường ngoài Nhật Bản tại khu vực châu Á.

Mẫu xe Subaru Forester hoàn toàn mới được trang bị những công nghệ tiên tiến làm nên danh tiếng của Subaru trên toàn cầu với chất lượng theo tiêu chuẩn của tập đoàn Subaru Nhật Bản để mang đến những trải nghiệm lái khác biệt một cách xuất sắc và sự an toàn cao nhất dành cho các khách hàng ở Việt Nam.

Được biết, Subaru đã có mặt tại thị trường Việt từ năm 2010, trải qua 1 thập kỷ với những khó khăn của buổi đầu đến từ việc thương hiệu còn xa lạ với thị trường, giá xe cao khó tiệm cận với đại đa số người dùng, MIV đến nay nhận được nhiều sự ủng hộ từ khách hàng trong nước để đưa thương hiệu Subaru đến gần hơn với mọi người hơn thông qua các mẫu xe đậm chất thể thao như WRX STI, BRZ, Levorg, Legacy hay những mẫu xe SUV dành cho gia đình nổi bật như Tribeca, Outback, Forester và XV.

Năm 2020 Subaru sẽ kỷ niệm hành trình 10 năm đáng nhớ này bằng một chương trình ưu đãi thiết thực cho các khách hàng Việt Nam. Gần đây, Subaru Việt Nam chính thức mở thêm hai đại lý Subaru tại hai khu vực gồm: Đại lý Subaru Đông Đô Thành Cần Thơ và một đại lý khu vực Tây Nguyên thuộc thành phố Buôn Ma Thuột có tên gọi Kim Sơn Đắk Lắk. Khách hàng quan tâm thương hiệu Subaru tại Đắk Lắk và khu vực Tp. Cần Thơ sẽ có thể dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc tiếp cận và trải nghiệm các mẫu xe xuất sắc và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp của Subaru.

Sự tăng trưởng doanh số bán, nhu cầu khách hàng không ngừng tăng lên tạo tiền đề cho hoạt động mở rộng mạng lưới liên tục, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ là 19 đại lý ủy quyền và chi nhánh. Như vậy cho đến thời điểm hiện nay, hệ thống phân phối của Subaru Việt Nam đã có 13 chi nhánh và đại lý ủy trên khắp cả nước, bao gồm: 7 đại lý phía nam, 2 đại lý khu vực phía Bắc và 4 đại lý miền Trung. Đây là đại lý ủy quyền thứ 11 của Subaru tại Việt Nam.

Những khách hàng yêu thích Forester tại Việt Nam nay cũng có thể đặt mua Bộ Phụ kiện đặc biệt GT Edition với thiết kế đầy chất thể thao và tinh tế cùng với xe Forester 2.0i-S hoặc xe 2.0i-S EyeSight mới. Mặt khác, các khách hàng hiện đang sở hữu xe Forester thế hệ 5 cũng có thể đặt mua riêng Bộ phụ kiện đặc biệt GT Edition để mang đến chất riêng và phong cách hơn cho chiếc xe của mình.

Forester thế hệ 5 đã giành được giải thưởng Grand Prix Award 2019 với số điểm cao nhất trong hạng mục đánh giá an toàn khi va chạm của Chương trình Đánh Giá Xe Mới Nhật Bản (JNCAP), do Chính Phủ Nhật Bản tiến hành thực hiện. Forester cũng nhận được chứng nhận ASV+++, mức đánh giá cao nhất của hạng mục an toàn chủ động JNCAP 2018-2019.

Sau đây là bảng giá và chương trình khuyến mãi các dòng xe Subaru trong tháng 6/2020:

Mẫu xe Giá Niêm Yết (tỷ đồng) Giá tháng 6/2020 (tỷ đồng) Forester i-L 2.0 - CVT 1,128 963 triệu đồng Forester i-S 2.0 - CVT 1,237 1,053 Forester i-S 2.0 - CVT (Eyesight) 1,307 1,142 Outback 2.5i-S - CVT (Eyesight) 1,868 1,688 XV i-S 2.0 - CVT (Eyesight) 1,599 1,578 Subaru WRX STI 1,920 (hết hàng)

