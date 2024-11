Ba mẫu xe hạng C có giá rẻ hơn cả xe hạng B

Bên cạnh những ngày cuối được áp dụng chính sách ưu đãi giảm trước bạ, một số hãng xe thậm chí còn ưu đãi với mức giá thấp hơn cả phân khúc dưới giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn. Trong số này có thể kể đến một số cái tên tiêu biểu mà người dùng có thể tham khảo dưới đây.

KIA K3

Phiên bản thế hệ hiện tại của KIA K3 được ra mắt chính thức từ tháng 9/2021 nhằm thay thế cho Cerato - mẫu sedan hạng C rất được ưa chuộng tại Việt Nam trước đây. Với thiết kế hiện đại và tính năng vượt trội, KIA K3 nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho người tiêu dùng.

THACO-KIA hiện đang cung cấp KIA K3 với 5 phiên bản đa dạng, bao gồm: 1.6 Deluxe MT, 1.6 Luxury, 1.6 Premium (động cơ 1.6L), 2.0 Premium (động cơ 2.0L) và 1.6 Turbo GT (động cơ tăng áp 1.6L). Mức giá cho các phiên bản này dao động trong khoảng từ 549 triệu đến 714 triệu đồng, điều đó mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng.

KIA K3 sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất và lắp ráp trong nước trong khoảng thời gian còn lại của tháng 11. Kết hợp với các chương trình khuyến mãi từ đại lý, giá bán của KIA K3 có thể trở nên hấp dẫn hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc như Toyota Corolla Altis (719-860 triệu), Honda Civic (730-870 triệu) và Hyundai Elantra (579-769 triệu).

Đáng chú ý, phiên bản KIA K3 Luxury với mức giá 569 triệu đồng không chỉ cạnh tranh mà còn rẻ hơn nhiều so với các phiên bản cao cấp của các mẫu xe sedan cỡ B như Honda City và Toyota Vios, điều này tạo ra một cơ hội tốt cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe chất lượng với giá thành hợp lý.

MG New MG5

Được bán với giá khởi điểm 399 triệu đồng tại Việt Nam, MG New MG5 thực sự là một lựa chọn tiêu biểu cho những ai cần sở hữu một chiếc sedan hạng C chất lượng mà không phải lo lắng về giá, Mẫu xe này có thể cạnh tranh với những cái tên nổi bật trong phân khúc hạng C như Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Mazda3 và Hyundai Elantra, nhưng lại có lợi thế về giá thành.

MG5 hiện có 3 phiên bản với mức giá cụ thể: 399 triệu đồng cho bản 1.5 MT STD, 459 triệu đồng cho bản 1.5 CVT Standard và 499 triệu đồng cho bản 1.5 CVT Deluxe. So với các mẫu sedan cỡ B của Nhật Bản như Honda City (559-609 triệu đồng), Toyota Vios (479-592 triệu đồng) và Hyundai Accent (426-542 triệu đồng), MG5 rõ ràng nổi bật với mức giá cạnh tranh hơn hẳn, mặc dù xe lại ở hạng phân khúc cao hơn.

Thậm chí, phiên bản số sàn 399 triệu đồng của MG5 còn có giá tương đương với các mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 (360-435 triệu đồng), KIA Morning (349-424 triệu đồng) và Toyota Wigo (360-405 triệu đồng), điều này cho thấy MG5 thực sự là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn sở hữu một chiếc sedan chất lượng mà không phải chi quá nhiều tiền.

Được biết, tất cả các phiên bản của MG5 đều được trang bị động cơ 4 xy lanh 1,5L cho công suất 112 mã lực và mô men xoắn tối đa 150 Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT (giả lập 8 cấp ở bản 1.5L Standard), trong khi bản MT trang bị hộp số sàn 5 cấp, mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu cho người sử dụng.

Mazda CX-5

Vào tháng 7/2023, Mazda đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu crossover cỡ C, Mazda CX-5, với ba tùy chọn phiên bản: Deluxe, Luxury và Premium. Mức giá khởi điểm cho mẫu xe này là 749 triệu đồng, trong khi hai phiên bản còn lại có giá lần lượt là 789 triệu và 829 triệu đồng. Tất cả các phiên bản đều được trang bị động cơ 2.0L và hệ dẫn động cầu trước mang đến trải nghiệm lái xe mượt mà và hiệu quả.

Đáng chú ý, Mazda đã quyết định loại bỏ phiên bản cao cấp Signature Premium AWD, vốn sử dụng động cơ 2.5L và hệ dẫn động 4 bánh. Điều này đã giúp Mazda CX-5 có mức giá cạnh tranh hơn so với các đối thủ trong phân khúc crossover, như Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), KIA Sportage (779-999 triệu đồng), Peugeot 3008 (949 triệu - 1,129 tỷ đồng) và Honda CR-V (1,029-1,259 tỷ đồng).

Không chỉ dừng lại ở đó, với mức giá khởi điểm 749 triệu đồng, Mazda CX-5 còn rẻ hơn cả các phiên bản cao cấp của những mẫu SUV/crossover cỡ B tại thị trường Việt Nam, như Toyota Corolla Cross (820-905 triệu đồng), Peugeot 2008 (789-859 triệu đồng) và Honda HR-V (699-871 triệu đồng).

Sự cạnh tranh về giá này không chỉ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng mà còn tạo ra cơ hội cho Mazda CX-5 khẳng định vị thế trong phân khúc crossover tại Việt Nam.

