5 mẫu sedan đáng mua để chạy dịch vụ

Dưới đây là năm mẫu xe nổi bật không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển mà còn mang lại sự thoải mái và tiết kiệm cho các tài xế.

KIA Morning

KIA Morning đã khẳng định vị thế của mình là một trong những mẫu xe ô tô lý tưởng cho nhu cầu chạy dịch vụ tại Việt Nam. Với 5 phiên bản chính thức gồm MT, AT, AT Premium, X-Line và GT-Line, KIA Morning không chỉ thu hút người tiêu dùng bởi mức giá khởi điểm từ 349 triệu đồng mà còn bởi thiết kế trẻ trung, hiện đại nổi bật giữa các đối thủ trong phân khúc xe hạng A.

Đặc biệt, sau một thời gian dài không có sự thay đổi lớn, KIA Morning đã có sự “lột xác” ngoạn mục với ngoại thất bắt mắt và nội thất rộng rãi, đủ chỗ cho 5 người cùng nhiều ngăn chứa đồ tiện lợi. Điều này không chỉ mang lại sự thoải mái cho hành khách mà còn giúp tài xế dễ dàng sắp xếp đồ đạc trong quá trình làm việc.

Về hiệu suất, KIA Morning vẫn giữ nguyên động cơ xăng Kappa 1,25L, đi kèm với hai tùy chọn hộp số: 4 cấp cho phiên bản tự động và 5 cấp cho phiên bản số sàn. Mặc dù không phải là mẫu xe mạnh mẽ nhất nhưng khả năng tăng tốc và di chuyển trong đô thị của Morning vẫn rất ấn tượng, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Đối với mức tiêu hao nhiên liệu, KIA Morning nổi bật với khả năng tiết kiệm xăng, chỉ tiêu thụ khoảng 6,37 lít/100 km trên đường hỗn hợp, 8,65 lít/100 km trong đô thị và 5,03 lít/100 km ngoài đô thị. Hơn nữa, xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản, đảm bảo an toàn cho cả tài xế và hành khách, điều này khiến sản phẩm trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe 4 chỗ phục vụ cho dịch vụ.

Hyundai i10

Được làm mới gần đây, Hyundai i10 tiếp tục giữ hai kiểu dáng sedan và hatchback nhưng đã có nhiều cải tiến nổi bật về thiết kế và trang bị. Mẫu xe này hiện có 6 phiên bản: sedan 1.2 MT Tiêu Chuẩn, sedan 1.2 MT, sedan 1.2 AT, hatchback 1.2 MT Tiêu Chuẩn, hatchback 1.2 MT và hatchback 1.2 AT.

Hyundai i10 mang đến một diện mạo trẻ trung, năng động, phù hợp với phong cách sống đô thị. Nội thất xe rộng rãi cùng với nhiều tiện ích thông minh đã giúp nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho mục đích chạy dịch vụ, được nhiều tài xế và hành khách đánh giá cao.

Về hiệu suất, Hyundai i10 vẫn sử dụng động cơ Kappa 1.2L Mpi được tinh chỉnh để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Xe có tùy chọn hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng với chỉ 4,6 lít/100km ngoài đô thị, 5,4 lít/100km đường hỗn hợp và 6,8 lít/100km trong đô thị. Đặc biệt, hàng loạt tính năng an toàn được trang bị giúp người lái yên tâm hơn khi di chuyển trên mọi cung đường, điều này khẳng định cam kết của Hyundai về sự an toàn và chất lượng.

Hyundai Accent

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 5 đến từ Hyundai Accent hông chỉ củng cố vị thế của mẫu xe này trong phân khúc sedan cỡ B mà còn mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng. Hiện tại, Hyundai Accent được phân phối chính hãng với 4 phiên bản: 1.4 MT Tiêu Chuẩn, 1.4 MT, 1.4 AT và 1.4 AT Đặc Biệt, với mức giá khởi điểm từ 399 triệu đồng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe 4 chỗ phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày hoặc chạy taxi.

Với lần nâng cấp này, Hyundai Accent đã được thiết kế lại ấn tượng mang đến vẻ ngoài trẻ trung và hiện đại. Sự kết hợp giữa phong cách thể thao và sự thanh lịch tạo nên một diện mạo thu hút dễ dàng gây ấn tượng với người nhìn. Nội thất của xe cũng được cải tiến với không gian rộng rãi và trang bị tiện nghi, mang lại trải nghiệm lái xe thoải mái và thú vị.

Hyundai Accent vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.4L MPI, nổi bật với độ bền bỉ và ổn định. Xe có tùy chọn hộp số tự động 6 cấp Shiftronic giúp việc chuyển số trở nên mượt mà và êm ái. Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp, vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa dễ dàng điều khiển. Mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Accent được đánh giá là khá tiết kiệm, phù hợp cho cả nhu cầu sử dụng gia đình và kinh doanh dịch vụ. Điều này làm cho mẫu xe này trở thành một lựa chọn thông minh cho nhiều đối tượng khách hàng.

Honda City

Honda City cung cấp ba lựa chọn phiên bản G, L và RS đều được sản xuất tại Việt Nam. Với giá khởi điểm khoảng 559 triệu đồng, Honda City không chỉ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng mà còn trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai cần một chiếc xe 5 chỗ phục vụ dịch vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Về thiết kế, Honda City mang đến phong cách thể thao, năng động và đầy cuốn hút. Mẫu xe này không chỉ giúp chủ sở hữu thể hiện cá tính mà còn tạo ấn tượng mạnh mẽ trên mọi cung đường. Không gian nội thất rộng rãi, được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại mà còn hứa hẹn mang đến trải nghiệm thoải mái cho cả người lái và hành khách.

Về hiệu suất, Honda City được trang bị động cơ 1.5L i-VTEC DOHC cho khả năng tăng tốc nhanh chóng và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Hộp số vô cấp CVT giúp việc chuyển số trở nên êm ái mang lại cảm giác lái chân thật và phấn khích. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng của xe là 5.6 lít/100km trong chu trình tổ hợp, 7.3 lít trong đô thị và 4.7 lít ngoài đô thị.

Đặc biệt, Honda City còn được trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến đạt tiêu chuẩn 5 sao từ ASEAN NCAP. Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING không chỉ giúp bảo vệ người lái mà còn mang lại sự an tâm tối đa trong từng chuyến đi, điều này giúp người dùng cảm thấy tự tin hơn trên mọi hành trình.

Toyota Vios

Khi nhắc đến những chiếc xe lý tưởng cho dịch vụ, Toyota Vios luôn là cái tên được nhiều tài xế ưu tiên lựa chọn. Là phiên bản nâng cấp của mẫu sedan bán chạy nhất của Toyota, Vios hiện có ba phiên bản: 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT cùng mức giá khởi điểm khoảng 458 triệu đồng. Mẫu xe này đang cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Accent và Honda City.

Toyota Vios thuộc phân khúc sedan 5 chỗ, nổi bật với thiết kế thể thao và hiện đại. Mặc dù có những cải tiến nhẹ về ngoại hình nhưng Vios vẫn giữ được sự thanh lịch và khỏe khoắn, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Nội thất của xe được thiết kế rộng rãi với các tiện nghi hiện đại mang lại cảm giác thoải mái cho cả tài xế và hành khách.

Về hiệu suất, Toyota Vios được trang bị động cơ 2NR-FE với hệ thống VVT-I, loại 4 xilanh thẳng hàng cho dung tích 1.5 lít và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Động cơ này không chỉ giúp xe vận hành êm ái mà còn tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Vios là 5.88 lít/100km (kết hợp), 4.8 lít/100km (ngoài đô thị) và 7.69 lít/100km (trong đô thị), điều đó khiến xe trở thành một trong những lựa chọn tiết kiệm nhất trong phân khúc xe 5 chỗ chạy taxi.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế, tiện nghi và hiệu suất, Toyota Vios không chỉ là một chiếc xe mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy cho các tài xế dịch vụ. Nếu đang tìm kiếm một chiếc xe để phục vụ cho công việc, Vios chắc chắn sẽ không làm người dùng thất vọng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]