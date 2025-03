5 đời xe Toyota Corolla không thể bỏ qua khi mua xe cũ

Toyota Corolla có lẽ là cái tên phổ biến và là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho những người mua xe đã qua sử dụng. Tuy nhiên, bài viết này sẽ tập trung vào 5 đời xe Toyota Corolla cũ đáng tin cậy nhất để người dùng có thể lựa chọn.

Toyota Corolla 2012

Nhận được đánh giá “Tuyệt vời” của CarComplaints (trang thông tin chuyên phản ánh các khiếu nại của khách hàng về ô tô tại Mỹ), Toyota Corolla là một trong những mẫu xe được xếp hạng là tốt nhất vào năm 2012. Ngoại trừ 362 khiếu nại gửi tới Cục Quản lý An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) về vấn đề túi khí, hầu như không có vấn đề nổi cộm nào khác ảnh hưởng đến đời xe Corolla 2012.

Bỏ qua các vấn đề về túi khí, tổ chức nghiên cứu thị trường J.D. Power của Mỹ đã có những đánh giá ở mức "Tuyệt vời" dành cho Toyota Corolla 2012 với số điểm 88/100 điểm ở hạng mục chất lượng và độ tin cậy và 87/100 điểm ở hạng mục giá trị bán lại. Trong khi đó, Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc (IIHS) của Mỹ cũng đã trao cho Corolla giải thưởng cao nhất là "Top Safety Pick" (Lựa chọn an toàn hàng đầu).

Toyota Corolla 2018

Mặc dù các vấn đề về túi khí vẫn tiếp diễn, nhưng có rất nhiều lý do để đánh giá cao đời xe Toyota Corolla 2018. Việc bổ sung động cơ bốn xi-lanh 2.0L đã mang lại cho Toyota Corolla 2018 thêm sức mạnh để xử lý các tình huống trên đường. Điểm nổi bật của việc sở hữu Toyota Corolla 2018 là vấn đề an toàn.

Theo NHTSA, đời xe 2018 đã nhận được 5 sao trong tất cả các bài kiểm tra. Không có nhiều đời xe trước đó của Toyota Corolla có thể đạt được điều này. Biến thể hatchback thậm chí còn nhận được điểm cao hơn một chút so với biến thể sedan. Thêm vào yếu tố an toàn là mẫu xe này tiếp tục đạt giải thưởng "Lựa chọn an toàn hàng đầu" của IIHS vào năm 2018.

Trong khi đó, J.D. Power cũng tiếp tục xếp hạng đời xe Corolla 2018 ở mức "Tuyệt vời" khi giành được 86/100 điểm ở hạng mục chất lượng và độ tin cậy, cũng như 85/100 điểm ở hạng mục tổng thể.

Toyota Corolla 2019

Điểm nhấn đáng chú ý đối với đời xe Toyota Corolla 2019 chính là việc được J.D. Power đánh giá ở mức "Tốt nhất" về chất lượng và độ tin cậy. Hạng mục này của Toyota Corolla 2019 đạt 92/100 điểm.

Tương tự, Consumer Reports (CR - Tạp chí tiêu dùng nổi tiếng của Mỹ) đã đánh giá cao đời xe Toyota Corolla 2019 nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, trang bị an toàn tiêu chuẩn và không gian hàng ghế sau rộng rãi. Vì cả hai tổ chức uy tín này đều chấm Corolla 2019 điểm số cao như vậy nên đời xe Corolla này được xem là rất đáng cân nhắc khi mua xe cũ.

Theo ghi nhận của truyền thông quốc tế, Toyota Corolla 2019 cũng là đời xe có rất ít khiếu nại được gửi đến NHTSA. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản còn cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ lái xe và an toàn tiêu chuẩn cho đời xe Corolla này, giúp chiếc xe trở nên ấn tượng ở mức giá hấp dẫn. Do đó, Toyota Corolla 2019 là một trong những đời xe cũ đem lại giá trị sử dụng tốt nhất.

Toyota Corolla 2021

Dù chưa được J.D. Power xếp hạng nhưng Toyota Corolla 2021 cũng là một trong những đời xe tốt nhất về độ tin cậy khi chỉ có khoảng 100 khiếu nại được gửi tới NHTSA. Đây là mức thấp nhất có thể so với các đời xe Corolla nhận được trong vài thập kỷ qua. Ở trang CarComplaints, đời xe Toyota Corolla 2021 cũng chỉ nhận vỏn vẹn 2 khiếu nại từ người chủ xe, chủ yếu liên quan đến vấn đề sơn ngoại thất và túi khí.

Phiên bản Corolla Hybrid là ngôi sao sáng nhất của đời xe 2021 với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,9L/100km. Phiên bản động cơ xăng có mức tiêu thụ nhiên liệu vào loại tốt trong phân khúc với 7,13L/100km. Nhờ đó, cả hai phiên bản của Toyota Corolla 2021 đều nổi bật trong phân khúc xe sedan cỡ C.

Ngoài ra, điểm nổi bật của đời xe Toyota Corolla 2021 là việc bổ sung gói an toàn thông minh Toyota Safety Sense 2.0, cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ và an toàn tiên tiến cho người lái. Mọi thứ từ cảnh báo va chạm đến phanh tự động đều được cải thiện đáng kể với Corolla 2021. Chính vì vậy, điều này giúp người mua cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn khi quyết định lựa chọn đời xe này.

Toyota Corolla 2022

Những sự tích cực của đời xe 2021 tiếp tục được duy trì với Toyota Corolla 2022 khi đời xe này chỉ có 88 khiếu nại được NHTSA ghi nhận, trong đó sự cố về điện là vấn đề tiềm ẩn duy nhất được nêu nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai. Mức tiêu thụ nhiên liệu của đời xe Toyota Corolla 2022 vẫn tương tự như đời xe 2021 và cả hai mẫu xe hybrid lẫn xe xăng đều nổi bật trong phân khúc xe nhỏ gọn.

Mặc dù không được đánh giá cao về sự mạnh mẽ nhưng Corolla 2022 lại nổi danh về độ tin cậy. Tổ chức J.D. Power chấm 85/100 điểm cho mẫu xe này ở hạng mục chất lượng và độ tin cậy.

Ngoài ra, năm 2022, IIHS cũng đã trao cho tất cả các phiên bản của Toyota Corolla giải thưởng cao nhất là "Top Safety Pick+", điều đó có nghĩa đây là một trong những mẫu xe an toàn nhất trên đường. Thế nên, Toyota Corolla 2022 luôn được xếp vào danh sách những đời xe tuyệt vời nhất của mẫu xe này.